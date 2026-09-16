從代工到全球半壁江山！深圳眼鏡廠靠拼多多打造自主品牌成功逆襲

1983年，香港商人林賢生在深圳橫崗創辦第一家眼鏡廠時，或許未曾想到，這片土地會在40餘年後撐起全球高端眼鏡的半壁江山——年產1.25億副，佔全球高端市場份額超50%。



以前，深圳眼鏡業長期「有製造無品牌」，普萊斯也曾是代工鏈條上的一環。不同的是，它從線上起步，在同行收縮時重金自建工廠，用智能製造把交貨周期從三個月壓到三五天，又藉助拼多多獲得縣域市場的穩定客源。

以前，深圳眼鏡業長期「有製造無品牌」，普萊斯逆勢重倉，砸出一個自有工廠。（深圳特區報提供）

沒有宏大敘事，只有一連串實打實的決策：建廠、改工藝、拓品類、等風來。這家企業的成長軌跡，恰是深圳眼鏡產業轉型的一個切片——向內深耕供應鏈，向外借力新電商，在四十年的製造積澱上，磨出屬於中國品牌的那一副「鏡」。

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逆勢重倉，砸出一個自有工廠

廣東深圳、江蘇丹陽、福建廈門、浙江温州，是中國眼鏡業界公認的四大產業帶，各自形成獨特的市場定位。其中，深圳以設計見長，品質走高端路線。

深圳眼鏡最早是通過國際代工起家的，代工的是高奢眼鏡、一線品牌。

普萊斯電商負責人陳文（化名）說。20世紀80年代，香港作為國際眼鏡貿易的中轉站，將歐美訂單和技術帶入內地，深圳恰好承接了這場轉移。長期服務國際大牌，深圳企業積累了一套近乎苛刻的製造標準。這套標準，為後來的品牌化轉型埋下了種子。

與深圳傳統的眼鏡企業相比，普萊斯的起點有些不同——從電商起家，先在線上做了一定規模，才慢慢轉到線下。

轉折出現在2020年。線下門店受衝擊，供應鏈「卡脖子」。

我們想推的爆款反響不錯，但合作供應商生產出了問題，出不來貨，延期交付，這讓我們很被動。

陳文說，那次挫折讓公司上下達成了共識：只做純貿易型公司，走不長遠，必須往供應鏈深處扎進去。

2020年，普萊斯做了一個在當時看來近乎「逆行」的決定——在大多數企業收縮規模時，重金投入自建工廠。

2020年，普萊斯重金投入自建工廠。（深圳特區報提供）

這條路遠比想象中難。第一批核心技術設備跨省運輸，遇到管制，折騰了幾個月才到達工廠庫房。招工更難，「眼鏡產業需要工藝以及經驗積累，我們要的不是新手，也不是流水線工人。」他說，普萊斯花了大量時間精力招人，而這也為之後打下了人才基礎。

資金壓力同樣巨大。截至目前，普萊斯在工廠供應鏈上已投入約5000萬元（人民幣，下同），其中設備3000多萬元，模具1000多萬元，「未來還計劃再投入1000萬元，總計一個億左右」，整個公司靠自有資金運轉。正是這場看似「瘋狂」的投入，讓普萊斯後來完成了一次「質變」。

把交付周期從三個月壓到三五天

一副眼鏡從圖紙到成品，背後是上百道工序的精密配合。一副眼鏡的製作流程少則100餘道工序，多則500道——設計、開模、繞圈、打磨、焊接、拋光……每個環節都對品質提出極高要求。深圳眼鏡行業的優勢，正是在這上百道工序中沉澱出來的。

自建供應鏈之前，普萊斯的新產品從模具到量產，需要反覆調試修改，一般要經歷三個月左右。自有工廠投用後，公司朝着智能製造步步升級，如今"模具出來基本上就可以量產，不需要做太多調整"。工藝改良也在同步推進。以TR材質眼鏡的打磨環節為例，「傳統工藝要兩到三天，經過設備改良，毛坯丟到自動滾筒機裏，8個小時就能打磨好。」陳文說，交付周期從一個月縮短到三至五天。

普萊斯自有工廠投用後，把交付周期從三個月壓到三五天。（深圳特區報提供）

眼鏡是非標產品，鏡片需要根據每個人情況定製，但藉助柔性生產，普萊斯目前近90%的線上訂單可以做到從下單到發貨不超過24小時。研發成功率也從以前的20%提升到現在的50%以上。陳文說，未來眼鏡製造的演進方向是「模塊標準化」——鏡框、鏡腿、橫樑……通過部件「A+B+C」就能組合出一副眼鏡，生產效率還將進一步提升。

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借力拼多多，打開更廣闊的市場

高效供應鏈是深圳眼鏡產業的根基，而新電商則是效益的放大器，海量訂單讓製造設備充分運轉、成本持續攤薄，也讓傳統代工廠走到台前，直面消費者——在陳文看來，這正是行業的發展方向。

普萊斯進入眼鏡行業20餘年，一直積極踐行研產銷一體，背靠深圳完備的產業鏈。另一方面，也離不開拼多多的平台賦能和產業扶持政策。

普萊斯借力拼多多，打開更廣闊的市場。（深圳特區報提供）

2018年，普萊斯入駐拼多多。「當時看中的是拼多多的後發增長、流量和效率優勢，身邊很多電商朋友也通過平台取得了不錯的經營效果。」陳文說。

更深層的考量，是公平的流量機制。

拼多多運營規則簡單透明，沒有太多人為干預，更多是消費者意願驅動。只要產品不錯、品質設計夠硬，在流量沉澱和復購上就有更大優勢。 陳文

在成本上，拼多多對商家同樣友好，「上架產品沒有額外扣點，是整個電商行業裏比較低的」，開店保證金門檻也極低，很多類目免保證金。

平台的數據洞察直接指導了產品開發方向。自建工廠初期，拼多多運營人員建議發力兒童防藍光眼鏡品類。「當時市面上這類產品參差不齊，十幾塊到幾百塊都有，太便宜的質量不太合規。我們推出99元價位的產品，用自己的供應鏈保證品質，反饋非常好。」陳文說。

近年「銀髮經濟」崛起，普萊斯迅速切入老花鏡品類。

以前老花鏡長期停留在路邊攤十幾元錢的水平。我們自主研發把產品做輕做薄、做時尚，方便摺疊收納，品質也進一步升級。

他說，目前普萊斯老花鏡在拼多多銷量可觀，70%為消費者自購，30%為晚輩送禮。

從客群結構看，新電商也為深圳眼鏡打開了更廣闊的市場。

最早在其他平台訂單以一二線城市為主，拼多多明顯帶來了更多縣域市場的穩定客源。

陳文說，普萊斯全公司線上銷售佔比約70%，在眼鏡行業整體增長放緩的背景下，在拼多多實現了逆勢增長。

自2024年8月以來，拼多多先後推出「百億減免」「新質商家百億扶持計劃」等一系列舉措，在為商家降本增效的同時，挑選具備創新能力的優質商家，運用平台強大的數字化能力，為商家提供從產品設計、營銷推廣到運營管理等全鏈路的深度扶持。

2026年，拼多多宣佈組建「新拼姆」，升級發布「新質供給」戰略。「新質供給」專項團隊先後走進蘇州家紡、廣州美妝產業帶，從流量曝光、數據賦能、市場拓維、成本減負、智能製造和倉儲升級等維度，為產業帶商家提供系統性扶持，推動產業帶升級轉型。以普萊斯為代表的深圳眼鏡產業，正是受益方之一。

等風來，但不盲目跟風

當下，AI眼鏡已成為AI賦能移動終端的賽道之一。深圳湧現出覆蓋品牌、光學、顯示等核心板塊的上下游企業，傳統眼鏡企業積極擁抱AI，以及網路巨頭佈局場景落地，推動深圳加速AI眼鏡技術的創新突破與產業迭代升級。

面對浪潮，陳文的判斷冷靜而務實。「目前AI眼鏡還沒有達到驚豔消費者的程度，普及率還不到5%。核心痛點在續航和重量。眼鏡不能太重，超過一定重量長時間佩戴接受不了，目前更多是獵奇和嚐鮮。」陳文分析說。

對普萊斯而言，關鍵是找準生態位。（深圳特區報提供）

但他堅信AI眼鏡是未來方向。對普萊斯而言，關鍵是找準生態位。「做好AI眼鏡不能單打獨鬥。要麼進行合作聯名，要麼等產業成熟後作為某個模塊的供應商切入。」他說，普萊斯可以專注做AI眼鏡鏡框或鏡腿模塊。事實上，該公司已與國內知名智能手機品牌開始了合作，產品「線下反響不錯」。

普萊斯的底氣，來自深圳產業帶獨有的協同優勢——上午提出修改意見，下午就能拿到樣品。傳統眼鏡製造全鏈條與AI上游產業鏈（晶片、傳感器、聲學）在此交匯，為眼鏡企業切入智能賽道提供了獨特優勢。

當40年的製造底藴遇上數字化的能力，一場從「能看清」到「能交互」的產業躍遷，正在深圳眼鏡業加速發生。從代工到品牌，從三個月到三五天，從深圳製造到深圳「智造」——普萊斯的故事，正是深圳眼鏡產業躍遷的一個縮影。

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【本文轉載自微信公眾號「深圳特區報」。】