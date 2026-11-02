中國6G與載人登月雙線超車？解密中美科技競賽的深層對比

10月31日，在北京航空航天大學舉辦的第七屆載人航天學術大會上，中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔介紹了中國首次載人月球探測任務乘組計劃。就在兩日前，10月29日，中國工業和訊息化部網站消息，日前工業和信息化部黨組成員、副部長余曉暉主持召開加快新一代通信網建設發展座談會，會議披露了加快下一代網絡建設的計劃措施。要知道，訊息網絡和太空探索領域是人類科技的制高點，也是中美競爭或者說是美國打壓中國的關鍵領域。

在載人登月方面，中美雙方的競爭實際上非常激烈的。不管是美國NASA局長還是美國總統特朗普都曾經明言，絕不允許中國這一次率先登月。中國提出在2030年前實現，而美方則宣佈在2028年前。

圖為「玉兔二號」在月球進行探測。（微博@央視新聞）

2026年4月1日，美國太空總署（NASA）的「阿提密斯2號」（Artemis II）執行繞月飛行任務。（Reuters）

或許是已經提前知曉中國最新的登月計劃或步驟，《今日美國報》網站10月29日報道，美國國家航空航天局（NASA）正加速推進「阿提密斯登月計劃」，規劃執行20餘次載人和無人登月任務。該局局長艾薩克曼（Jared Isaacman）預計，未來五年，大批商業航天企業投資也將湧入佛羅里達「太空海岸」。他還說：「各位將看到巨型火箭幾乎持續不斷地升空。這裏會成為一座名副其實的航天港。」

儘管NASA局長說得信誓旦旦，可他還是提到NASA在「層層審批、官僚惰性與無盡研討」中蹉跎了數十年，現在必須加快「阿提密斯計劃」的進度。這一次他強調的是「加速推進規劃」，似乎並沒有再提及2028年搶先登月。對於若中國率先實現登月的提問，他說：「到那一天，我會坐在電視機前，看着國會把所有主要承包商叫到聽證會上質問：『1000億美元花到哪兒去了？這幾十年都發生了什麼？我們明明一直在做這件事，而且以前做成過，怎麼會落到現在這個地步？』這些質疑完全合理。」從NASA局長的這番話中就可以體會到，「阿提密斯計劃」似乎還是處於規劃階段。

人類對上一次登月任務，已是1972年12月17日「阿波羅17號」計劃。（NASA）

目前中國的太空探索項目正在有條不紊地推進，不僅瞄準了月球，同時也在向火星和深空推進。中國火星取樣返回任務以天問三號為核心，計劃於2028年前後實施兩次發射，2031年前後將把不少於500克火星樣品帶回地球，有望成為人類歷史上首次成功完成火星取樣返回的任務。而美國雖然早就啟動了火星探測和取樣項目，但因技術、資金或人的問題而擱置了。也就是在太空探索方面，中國似乎還真有點「後發先至」的味道。這讓美國恐怕真的難以接受。

中美登月計劃的核心差異在於：中國走「穩紮穩打、自主可控」路線，美國則依賴「商業分包、快速迭代」模式。美國很可能是欲速則不達。

其實，美國怕的不是中國這一次率先登月，而是中國已經做好了在月球建科研基地的準備，特別是領先世界研發出月壤製水和月壤製磚技術，也就是提前儲備了月球基礎建設技術。不管美國是否率先登月，建設月球基地方面中國應當會領先於美國。美國很難接受中國在太空領域取得如此重大的突破。可以預料的是，中美之間的太空競賽將進一步激烈化。

2024年9月28日，中國登月服外觀首次公開亮相。（新華社）

另一方面，5G時代中國實現了彎道超車，美國開啟了對中國的強力封鎖和打壓模式，甚至舉整個西方之力對中國進行圍獵。儘管不能說在5G科技方面完全領先美國，可在基礎建設和應用覆蓋等方面卻已經超越美國。正因為如此，美國早早就宣佈啟動6G網絡科技研發和建設，企圖在6G時代對中國進行反超。然而，中國在6G研發方面也早已佈局研發。從公開的專利情況來看，中國顯然還是領先美國。這一次，中國開始佈局建設的是下一代訊息網絡，而不是單純的6G網絡建設。

中國移動工作人員在海拔6500米珠峰前進營地附近架設5G基站。（新華社）

根據工信部在會議上的介紹：要順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，把握人工智能等新一代訊息技術發展機遇，統籌推進基礎網絡、空間網絡、國際網絡、融合網絡建設，全面提升全域智能、安全韌性、綠色低碳能力，着力強化技術創新驅動、應用需求牽引，加快建設覆蓋完善、性能領先的新一代通信網。

可見，下一代網絡建設與6G並非同一層面，6G只是下一代訊息網絡的一部分。其核心目標是實現「人、機、物、靈」的萬物智聯，通過通信、感知、計算與人工智能的深度融合，構建空天地海一體化的全域覆蓋網絡。中國早期的規劃是，預計在2030年前後實現大規模6G商用。目前中國6G研發已完成第一階段技術試驗，形成超300項關鍵技術儲備，並已啟動第二階段試驗。這已經是領先於美國了。

天津港早在2021年利用5G實現自動化。（新華社）

我們也都知道，美國同時還在與中國展開AI競賽。關鍵是必須有強大的電力來支撐，或許中美的AI優勢之爭最後真的取決於電力。而在下一代訊息網絡發展問題上，美國當然不甘心讓中國處於領先地位，這同樣需要強大的基礎建設作為支撐，而基礎建設恰恰是美國已經嚴重落後於中國的方面。還有就是新技術的應用問題，無論是訊息網絡還是AI應用場景，都是中國的強項。可以說美國在基礎建設方面欠賬太多。

總之，中國新公開的下一代訊息網絡建設和登月的具體計劃措施，對美國將是一次巨大的刺激。這兩大領域的發展都是一個巨大的系統工程，涉及領域眾多，又必須有強大的基礎建設作為支撐，不僅關乎未來的經濟發展，更關係到軍事發展。美國恐怕要坐不住了，看到這些信號着實不是滋味。