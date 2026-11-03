解讀五中全會｜《決議》九大看點　紀監委權力加大強化

中共二十屆五中全會閉幕不久，官媒新華社於11月1日發布了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。這份1.7萬餘字的決議文件，對如何推進「全面從嚴治黨」做出了系統安排，有九大看點尤為值得關注。



10月30日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央（新華社）

第一，明確把「習近平黨建思想」作為全面從嚴治黨的主線。習近平關於中共黨的建設思想的雛形於2023 年 6 月在「全國組織工作會議」提出，於2026年6月15日正式定名為「習近平黨建思想」。該思想與習近平經濟思想、習近平法治思想、習近平外交思想、習近平生態文明思想等並列，構成完備體系的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，是中共各領域的最高指導思想。二十屆五中全會將它確立為全面從嚴治黨的主線，意味着「全面從嚴治黨」不再是就事論事的整治，而是有了貫穿始終的理論中樞，標誌着中共對自身建設規律的把握從 「經驗治」 走向了 「理論治」。

第二，把「人民監督」和「自我革命」作為路徑。「人民監督」出自1945年毛澤東與黃炎培在延安窯洞的 「窯洞對」—— 黃炎培問中共如何跳出 「其興也勃焉，其亡也忽焉」 的歷史周期率，毛澤東答 「讓人民來監督政府「。「自我革命」則由習近平在中共十九屆六中全會提出，並將其明確為跳出歷史周期率的 「第二個答案」。人民監督是外部、自下而上的約束；自我革命是內部、主動向內的革新。為什麼現在要強調自我革命？因為中共是中國唯一的執政黨，外部監督客觀上存在結構性侷限，沒有競爭性政黨制衡，社會監督難以深入黨內權力運行的核心環節，因此必須把着力點放在黨內才能解決自身問題。

第三，把「增強共產黨人的黨性」作為全面從嚴治黨的根本性任務，提出要「着力解決黨性方面存在的突出問題」，搞好「黨性鑑別」，「淨化黨內政治生態」、「準確識別、堅決清除兩面人」。為什麼「增強共產黨人的黨性」放到如此重要的地位？從習近平於會前在黨刊《求是》上發表的文章即可找到答案。該文章在一開始就明確指出「必須警惕心懷二志、言行不一的兩面人」，並譴責這些兩面人口口聲聲講政治忠誠、兩個維護，對貫徹落實黨中央重大決策部署表態很快、調門很高，實際上卻陽奉陰違、我行我素，有令不行、有禁不止，大搞七個有之，在政治上搞投機主義，巧言令色，見風使舵，哪裏有利益就往哪裏鑽，隨時準備跳船。這次決議把增強黨性放到重要位置，並再次提出相同警告，可見問題的嚴重和中共對該問題的重視。

習近平十分重視中共自我革命，不斷開展各種黨建活動。（Reuters）

第四，多處強調「黨內民主」，重點監督「一把手」。民主集中制度是中共黨的根本組織原則和領導制度，但在不同的階段，根據形勢與政治工作需要，往往有不同的側重，一段時間更強調民主，一段時間更強調集中，這次在談到民主集中制時把黨內民主放到比較重要的位置在近十幾年比較少見。決議提出要「充分發揚黨內民主」，「提高黨內民主質量」，「堅持黨內民主平等的同志關係，營造黨內民主討論的良好氛圍，鼓勵和支持講真話、講實話、講心裏話，不得壓制、排擠、打擊發表不同意見的同志」。「凡屬重大問題必須按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由集體討論作出決定」。

把民主集中制放到重要位置，並特別強調用「黨內民主」的辦法來解決問題的一個背景是這些年很多領域「一把手」腐敗現象嚴重，不少地方或部門一把手甚至前腐後繼。所以決議強調要規範「一把手」履職用權。落實加強對「一把手」和領導班子監督的制度規定。提出選拔任用「一把手」要注重考察貫徹執行民主集中制素養和能力。健全領導班子權力運行制約機制，規範「一把手」職責權限，執行「一把手」末位表態制。還要求，黨委（黨組）書記（往往是一把手）必須發揚民主，認真聽取不同意見，正確對待少數人意見，不搞「一言堂」、「家長制」，該由集體研究的不得擅自表態，不得用個人意見代替班子集體決定，不得擅自改變集體決定，不得層層要求維護「一把手」個人權威。

第五，將官員資產納入審查，虛擬貨幣、區塊鏈等腐敗成打擊重點。決議指出：「從高級幹部做起，加強對幹部的全方位管理和經常性監督，把嚴的要求貫穿幹部成長全周期。」決議還提到，對於家庭財產和支出明顯超過正常收入的情況，將進行審查和核實；同時，官員配偶和子女的經商辦企業行為也將受到更嚴格的監管。此外，決議還明確提出要深挖細查預期收益、約定代持、「白手套」、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，堅決打擊利用網路、虛擬貨幣、跨境資金、區塊鏈等實施的腐敗行為。

中國反腐的治本之策，離不開民主監督、依法治國的推進。（新華社）

在數字經濟快速發展背景下，腐敗手段不斷翻新，新型隱性腐敗隱蔽性強、查處難度大，強化相關監督治理十分必要。傳統即時權錢交易逐步轉向約定代持、預期收益、「白手套」、政商 「旋轉門」 等期權式腐敗，披上市場化外衣；同時虛擬貨幣、區塊鏈、跨境資金等工具，為贓款轉移隱匿提供渠道，資金鏈路溯源困難，容易形成監管盲區。這類腐敗往往通過親屬經商辦企業輸送利益，扭曲市場公平競爭，侵蝕營商環境，還容易疊加金融、涉外風險。決議強調從高級幹部抓起，對幹部實施全方位、全周期監督，核查家庭財產收支，嚴管親屬經商行為，靶向打擊數字化新型腐敗，有利於前移監督關口，穿透利益偽裝，斬斷政商勾連鏈條，補齊新技術條件下的監督短板，持續壓縮腐敗生存空間。

第六，將黨員網絡活動納入審查。決議提出「進一步規範黨員的網絡行為」，是因為在現實中，一些黨員在朋友圈、微信群、短視頻平台上違反中共「不得妄議」的要求，傳播政治謠言和 「小道消息「，搞 「低級紅、高級黑」；有的在網上搞 「兩面人」，公開發表與中共黨的路線方針相悖的言論；還有的甚至參與網絡賭博和放貸。網絡空間不是法外之地，黨員幹部如果在網上失守，不僅個人違紀，還會成為政治謠言的傳播節點。把網絡行為納入審查，就是要劃出黨員在網上的政治紅線，讓黨員在虛擬空間裏同樣守紀律、講規矩，做到線上線下一個樣，防止 「地上不濕、地下漏風」。

10月30日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央（新華社）

第七，提出健全舉報機制，嚴肅查處結交或充當政治掮客、政治騙子行為。查處 「結交或充當政治掮客、政治騙子」，直指幹部選任和權力運行中的沉痾。公開通報中，此類案例並不鮮見：山西省政協原黨組書記、主席李佳，2022 年被中央紀委國家監委通報，明確點出其 「結交政治騙子」；近年來多地也有落馬官員被通報 「輕信政治騙子、被政治騙子矇蔽利用」，花重金託人 「跑官要官」，結果被騙財騙色、甚至捲入買官賣官窩案。政治掮客和政治騙子的危害，不只是騙錢，而是嚴重污染政治生態 —— 他們冒充 「上面有人「「有關係」，把正常的選拔搞成「勾兑生意」。健全舉報機制，就是要打通渠道，讓「 政治掮客 「勾當的人無處藏身，也警示中共黨員幹部：職務升遷只能靠組織、靠實績，不能走「 找關係、拜碼頭、靠騙子」的邪路。

山西省政協原黨組書記、主席李佳，2022 年被中央紀委國家監委通報，明確點出其 「結交政治騙子」。（中新網）

第八，學術與理論界也要從嚴整治。決議一方面提出要「加強對人才的政治引領和政治吸納，深化人才發展體制機制改革......強化人才支持和服務保障」另一方面也表示要「反對學術造假、抄襲剽竊等學術不端行為，抵制急功近利、浮躁浮誇等不良風氣。整治人才「帽子」問題，破除論資排輩、圈子文化、學閥作風。」把反對學術造假、整治 「帽子」 問題、破除學閥作風寫進決議，切中了當前科研生態的深層病灶。

近年來，從論文批量造假、實驗數據剽竊、一稿多投，到高校學生聯名舉報導師、師門內部反目甚至公開衝突，學術圈的 「誠信塌方」 與 「圈子化」 屢屢衝上熱搜。一些學者把院士、長江、傑青等 「帽子」當成資源壟斷的入場券，一個人掛十幾個項目、霸佔數十個招生名額；師門異化為 「門閥」，導師對學生的論文署名、畢業就業、經費分配幾乎握有生殺大權，青年學者只能依附大團隊、抱大腿才能出頭。論資排輩讓評審、立項、評獎變成 「自己人評自己人」知識分子腐敗起來和官員腐敗並無兩樣，甚至可能更無下限，因此決議提出必須從嚴整治。

第九，紀委權力進一步加大、強化。自中共黨的十八大以來，伴隨着嚴厲反腐和黨建強化，紀檢監察體制經歷了從 「黨內監督」 走向 「國家監察」的深刻重構，伴隨着機構改革與重點攻堅，紀委權力得到空前強化。這次五中全會，又進一步提出「完善紀檢監察工作雙重領導體制，做實監督檢查和查辦腐敗案件以上級紀委監委領導為主，注重力量協同和優化，加強紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接。各級紀委（派駐紀檢監察組）要履行好監督責任，下級紀委（派駐紀檢監察組）至少每半年向上級紀委（派出機關）報告一次黨委（黨組）領導班子成員特別是「一把手」履行職責、行使權力情況和自身履行監督責任情況。」紀檢監察部門的權力得到了進一步加大和強化。