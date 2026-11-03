美記者住中國14年破除偏見　評扶貧攻堅：是本世紀最了不起的事！

2026年是「精準扶貧」理念提出13周年。



2013年11月3日，習近平總書記在湖南十八洞村考察調研時，首次提出「精準扶貧」理念。這一理念為中國脱貧攻堅事業指明了方向。歷經8年攻堅、5年鞏固，全國近1億人穩定脱貧。如今，中國的減貧經驗已飛出山村，飛向世界。

湘西州花垣縣十八洞村。（新華社）

今年9月，美國記者上官傑文（Jason RB Smith）的新書《中國的脱貧攻堅：探尋中國夢》（「China's War on Poverty: Navigating the Chinese Dream」）出版。這本300多頁的書用英文寫成，旨在向西方讀者介紹中國脱貧攻堅事業的種種細節。「本書是我在中國走訪的部分村莊、城鎮和城市的真實記錄，旨在更深入地理解中國脱貧攻堅的實際情況……為了儘可能坦誠，這些故事均採用第一人稱寫作。」上官傑文在該書前言中寫道。

上官傑文2012年來到中國，在中國生活了近14年。近年來，他走訪河北、陝西、山西、山東、新疆等省區，走進鄉村、城鎮，以一個美國記者的視角，觀察發生在中國鄉村的減貧奇蹟。日前，上官傑文接受羊城晚報記者專訪，講述背後的故事。

授人以漁：「中國的減貧成就是本世紀最了不起的故事」

羊城晚報：今年9月，您的新書《中國的脱貧攻堅：探尋中國夢》正式出版。您為何將「脱貧攻堅」作為自己新書的主題？是什麼經歷讓您下定決心寫成這本書？

上官傑文：我經常在網上跟粉絲交流。當我告訴他們，中國讓數億人擺脱貧困時，大家都倍感震撼。越來越多的西方民眾開始知曉這件事：中國使數億人擺脱極端貧困，這無疑是21世紀迄今為止最了不起的故事。

2022年4月11日下午，習近平在海南省五指山市水滿鄉毛納村考察，了解海南鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等情況。（新華社）

2012年，我來到中國，那時還能見到極端貧困現象。現在，在中國幾乎很難見到深陷貧困的人。

中國減貧實踐不僅可供發展中國家參考，對仍存在極端貧困問題的發達國家同樣有借鑑意義。拿我的祖國美國來說，按照國際貨幣基金組織和世界銀行的標準，美國仍有佔比1.25%的人口生活在極端貧困之中。

如果能弄明白中國是如何做到消除極端貧困的，其他國家就能復刻部分成果。我希望美國也能借鑑中國在這項偉大事業中成功運用的一些辦法。

羊城晚報：您剛才提到希望美國借鑑中國扶貧的一些做法，為什麼這樣說？

上官傑文：美國會給極度貧困的人發放現金補助。中國也有類似政策，比如低保。但中國和美國的模式完全不一樣。在美國，發放福利支票是解決貧困的主要手段，卻沒有賦予貧困人群改善生活的能力。

中國的政策卻不同。當地政府會調研經濟狀況，村民種植什麼作物，人們靠什麼謀生，並挨家挨戶走訪，摸清每戶貧困的成因、家庭與社區的關聯，找出能夠改善貧困狀況的辦法。

當地政府會調研經濟狀況，村民種植什麼作物，人們靠什麼謀生，並挨家挨戶走訪。（羊城晚報）

中國真正賦予民眾自力更生擺脱貧困的手段，如調整種植品種、改進耕作方式、打通對接全國市場的渠道；投入資金修建供水、通信、電力、道路等各類基礎設施；有時還會實施整村搬遷。

賦予貧困民眾參與國民經濟的能力，反過來又能惠及中國的整體經濟發展。更多人參與生產、流通、銷售，國家經濟隨之壯大。

羊城晚報：您能舉一個具體的例子嗎？

上官傑文：新疆皮山縣就是一個極具代表性的案例。皮山縣（編者注：新疆和田地區）自然環境惡劣，自有人定居以來，這裏的人們就一直深陷貧困。當地群眾過去沒有自來水，農業生產條件差，通信和道路不通。為了助力皮山縣實現脱貧，政府新建了安置社區，居民從環境惡劣的荒漠地區搬遷至此，住進寬敞乾淨的新房，還用上了5G網絡。我2023年在皮山縣調研期間，還走進過幾套公寓實地考察。

（皮山縣人民政府）

不僅如此，每戶還能分到政府分配的農作物温室大棚，通過種植實現自給自足。政府還請來農學家、科研人員開展培訓，指導村民把產品銷售到各地，有的甚至銷往全球。

城鄉鉅變：中國基建改變了整個國家的面貌

羊城晚報：這本書基於您實地走訪獲得的一手資料寫成。您眼中中國基層鮮活真實的面貌是怎樣的？

上官傑文：在聊鄉村之前，我想先說城市。2012年我剛到北京時，空氣污染比較明顯，在寺廟附近還能見到流浪者；2018年前後，空氣質量轉好，流浪者的數量大幅減少；到現在，大部分時候天空是湛藍的，在北京街頭幾乎看不到流浪者。這是我親眼見證的巨大變化。

當我把這些內容分享到網絡上時，有人評論「你去鄉下看看，貧困都被藏在農村」。於是，我特意前往農村看看。但事實並非他們所想。

2013年，我到訪山東乳山一個叫上冊村的小村莊。當時，村裏還沒有自來水，居民生活用水靠手壓設備取井水，我見到這種手壓水井時，感到非常新奇。

見到手壓水井時，上官傑文感到非常新奇。（Unsplash@Jainath Ponnala）

我回到北京不久後，就看到相關報道稱「山東省計劃讓所有家庭用上自來水」。當時，我覺得難以置信，因為這涉及數千萬人口。但我在2014年春節重返上冊村時，全村家家戶戶都有了自來水。

美國密歇根州弗林特市的供水水管老化問題，十幾二十年都沒能解決，而山東一年就完成全域通水，這件事讓我非常震撼，促使我走訪更多貧困地區。

在走訪中，我見到的最普遍的變化是道路、供水、5G基站的建設。我曾經還到訪過喜馬拉雅山脈的冰川地帶，在那裏手機依然有滿格5G信號。可以說，中國的基礎設施建設帶來的改變是顛覆性的。

你們可以回想二十年前的情形，我想那時候中國還有很多村莊不通公路，沒有網絡，農產品只能在本村或者鄰村售賣。如今高速公路、世界級橋樑、5G網絡遍佈中國。村民可以線上開店，把土特產賣到千里之外，獲得更高收益。

中國方案：西方需要正視和借鑑中國的有益經驗

羊城晚報：在您看來，中國的脱貧故事對全球減貧事業來說，具備怎樣的參考價值？



上官傑文：過去400多年來，西方主導了殖民擴張。但中國不一樣，中國沒有海外殖民地，沒有入侵他國掠奪資源。在近現代歷史上，中國幾乎是首個完全依靠本國人民奮鬥崛起的主要大國。



所以，講中國消除極端貧困的故事，同時也是講述中國經濟崛起的故事，中國為世界提供了一種發展範本。

我寫這本書、做播客節目，不是單純讚美中國，而是想向更多人介紹這套可參考的發展方法。在美國，上層缺乏幫扶貧困群體的意願。但中國的經驗告訴我們，扶持貧困地區，不僅造福當地民眾，更能增強整個國家實力。希望我的美國同胞思考，哪些經驗可以借鑑。

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羊城晚報：您的播客節目叫「中國之橋」（The Bridge to China），您通過這個節目持續面向西方讀者講述真實的中國。您認為，西方讀者最需要破除哪一種對華誤解？



上官傑文：2012年，我初到中國時，根本沒想過要講述中國故事，只是想來看看真實的中國，拓寬眼界。



大約在2018年前後，我發現美國媒體和部分政界人士極力抹黑中國，從意識形態上攻擊中國。作為生活在中國的美國人，這件事讓我十分困擾。我親眼所見，他們的報道不公允、不符合事實。當你看到別人歪曲一件你十分了解的事情時，你會想要糾正。於是，我開始在社交媒體上分享真實的中國。

最開始分享見聞和觀察時，我的同胞無法接受。在他們印象裏，中國是壓抑的社會。他們疑惑：「美國媒體的描述和我的親身見聞為什麼天差地別？」不過現在，我和其他長期在中國生活的西方人，還有在海外發聲的中國人一起，正在慢慢打破偏見。越來越多西方人意識到，中國高度現代化，人民享有充分自由，社會治安良好，普通人的日常生活遠比西方想象中更好。

我不認為美國要全盤複製中國的模式，但美國完全可以從中國汲取經驗，而且值得學習的地方非常多。