精準扶貧是什麼？鄧家彪倡納入照顧者　管浩鳴籲「鄰舍配對」護老

人口老化問題日益嚴重，近年接連發生多宗涉及雙老家庭或弱勢社群的照顧者悲劇，令社會各界關注隱蔽長者及弱勢家庭的支援網絡。近日再有雙老家庭發生慘劇，當局正研究擴大關愛隊的探訪範圍，並計劃優先處理患有認知障礙症的「全長者戶」。



立法會議員鄧家彪今日（22日）指，關愛隊登門探訪時掌握資料有限，對住戶的健康等情況全不知情。他又指，政府應積極將照顧者納入精準扶貧對象中，或可利用其照顧經驗，投入護老工作。立法會福利事務委員會主席管浩鳴則建議推行「鄰舍配對」計劃，認為關顧長者需要全社會幫忙。



勞工及福利局正研究擴大關愛隊的探訪範圍，並計劃優先處理患有認知障礙症的「全長者戶」。（資料圖片）

鄧家彪指長者服務需求缺口龐大

鄧家彪接受港台節目《千禧年代》訪問時，指關愛隊成立初期旨在關心社群，惟現時與政府各部門合作深化，但過去進行探訪工作時缺乏具體名單。他又指，真正需要幫助的隱蔽長者根本不會參與社區活動，雖然全港有百多間長者中心，但會員人數不足30萬，服務需求缺口龐大，但「長者工作係盡力做」，故一直強調基層健康，以應對人口老化。

公屋有長者名冊但並記錄健康狀況等 關愛隊探訪難掌握

鄧家彪又指，現時房屋署等部門在公屋雖有長者名冊，但資料並無詳細記錄長者的健康狀況等資料，關愛隊在上門探訪時只有住戶性別等數據，其他情況毫不掌握。他特別提到，認知障礙症患者經常出現日夜顛倒、情緒波動等情況，照顧者面臨極大身心壓力，惟現時只有約一半的相關家庭曾參與評估，甚至有家庭根本不知從何求助，因此「唔可以輕視關愛隊拍門嘅重要性」。鄧家彪強調「關愛隊係義工嚟㗎咋」，需思考要如何壯大團隊，及需提供專業培訓。

立法會議員鄧家彪。（資料圖片/林彥汛攝）

關愛隊探訪應擴展至75歲

至於關愛隊探訪的80歲門檻，他認為會有盲點，指當局應將探訪範圍擴展至75歲至80歲的長者，此外，鄧家彪又以數年前秀茂坪一對中輕度智障兄弟在家中餓死的悲劇為例，強調長期病患者、嚴重自閉症及中輕度智障人士的支援極為重要，指這類家庭雖並非全長者戶，但情況屬高危，促請當局將支援網絡覆蓋至此。

鄧家彪同時建議政府將照顧者納入「精準扶貧」政策，又提議或可利用及轉化其豐富的照顧經驗，投入社區護老工作。

荔景邨風景樓一對老夫婦分別被發現上吊及被鋪蓋頭，女方送院後不治，男方（圖）則在病床上被送上病房留醫。（資料圖片）

管浩鳴則在同一節目中指「好現實咁睇，關愛隊可以承受幾多呢？可能都頂唔順，政府已經俾咗好多嘢佢哋做。」

管浩鳴認為，現時社區面對最大的風險，是年紀老邁、其中一人患有嚴重疾病且缺乏家人支援的家庭。在資源調配上，他建議政府應全面收集數據，首要分辨哪些長者已有社福機構跟進，並透過上門探訪識別迫切性。他又建議第一步起碼應將探訪門檻降至70歲，若年齡層定得太低，社福機構的壓力將會過大。

立法會議員管浩鳴。（資料圖片/梁鵬威攝）

他建議當局嘗試推行「鄰舍配對」計劃，因鄰里間「朝見口晚見面」，最容易接觸到的長者便是鄰居。他又提到，除了認知障礙症外，中風及智力障礙人士同樣需要支援，當局必須做好分野，理清哪些個案需要貼身照顧。他又指，未來長者人口只會越來越多，而且長者壽命會更加長，人力物力投入龐大，「個網要織得密啲」需要全社會幫忙。