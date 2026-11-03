江西女生赴港追星　無視勸阻觸發預警　官方證全家低保被取消

江西贛州一名靠低保維生的中專女學生，不顧家人及幫扶幹部的勸阻，執意花費數千元赴香港看演唱會，結果觸發低保監測預警，全家的低保資格恐不保，家屬更在網上發文哭訴「天塌了」。

11月3日，贛州經開區社會事務管理局工作人員證實，經官方核查，涉事女生全家的低保已被取消。



江西贛州一名低保家庭女學生赴香港觀看演唱會後，網傳全家被取消低保待遇。（網絡圖片）

據此前報道，今年9月初，江西一位網民發文稱，表妹為一名家境貧困的中專學生，全家每月靠政府約2000元的低保補貼生活。為了追星，她暑假打工儲錢，加上平時節省了部分補助，湊了大約3000到5000元赴香港看演唱會。

出發前，扶貧幹部及家人已多次警告她，出境高消費會觸發低保動態覆核，全家的低保資格可能會被取消。返程後，家屬在網上發文稱因赴港消費全家恐被取消低保，哭訴「天塌了」。相關帖文事後被刪除。

內地通過《社會保障法》，低保擴至特殊困難人員。（網絡資源圖）

9月7日，贛州經開區社會事務管理局通報確認，涉事女生為轄區居民黃某某，其赴港看演唱會的行為觸發低保對象動態監測預警，其家屬擔心會因此被取消低保資格，故在網上發布信息，希望尋求幫助。當局按程序核查其家庭情況，將根據核查情況依法依規處置。

《二三里資訊》消息，11月3日，贛州經開區社會事務管理局工作人員證實，黃某某一家的低保已經取消。贛州市經開區宣傳部工作人員稱，會依法依規處置，具體措施不便透露。

內地公益律師趙良善認為，低保是民生兜底保障，依據《社會救助暫行辦法》，家庭經濟狀況不再符合條件時，民政部門可依法取消低保待遇。