APEC深圳管控低空飛行：7日福田南山禁飛無人機，11日起全市禁飛

11月3日，深圳市人民政府發布《關於加強低空飛行管控的通告》，宣布將實施低空空域管制，分兩階段推進，7日起福田區和南山區禁飛至11日起全市禁飛，措施將持續至11月21日。期間將分階段對無人機、通用航空器及各類升空物實施禁飛，違者可被依法追究刑事責任。



APEC會議將於今年11月在深圳舉行。（深圳發布）

據《通告》規定，這次管制分兩階段推進：首階段由11月7日零時至11月10日24時，禁飛範圍限於福田區及南山區行政區域；第二階段由11月11日零時至11月21日24時，禁飛範圍擴大至深圳全市，僅深汕特別合作區獲豁免。

受限對象包括無人駕駛航空器（含微、輕、小、中、大型民用無人駕駛航空器，模型航空器及自備動力系統的飛行玩具），從事通用航空活動的航空器（含固定翼飛機、直升機、自轉旋翼機、滑翔機、動力傘、滑翔傘、三角翼、載人熱氣球、載人飛艇等），航天模型（含固體火藥發動機火箭、水壓動力火箭等），氣球（含無人駕駛自由氣球、繫留氣球等），以及風箏、孔明燈等升空物。

11月3日，深圳市人民政府宣佈將實施低空空域管制，措施將持續至11月21日。(羊城晚報）

管制期間，任何單位、組織及個人均不得使用上述設備進行飛行活動。若因安全保障、應急救援、警務執勤等特殊任務確需升空，必須依法報經相關部門審批。

通告強調，違規飛行者將由有關部門依法處罰，若行為構成犯罪，將依法追究刑事責任。

APEC工商領導人峰會定於11月17日至18日在深圳舉辦。（中國吉林網）

深圳實施的低空飛行臨時管制與2026年APEC會議保障有關。APEC工商領導人峰會定於11月17日至18日在深圳舉辦，福田區與南山區列為核心活動區域。深圳市公安局此前已對東起新洲路、西至農林路、北起北環大道、南至濱河大道圍合區域實施低空飛行物從嚴管控，管控持續至11月23日24時。

警方提醒，市民操控無人機前必須完成實名登記並更新電子圍欄；若需在管制區內飛行，須預先透過民航局「UOM」平台提交申請。公眾亦可透過微信搜尋「深圳公安」公眾號，利用「圳在飛」小程式辦理實名核驗及報備手續。