APEC深圳｜騰訊准居家工作　華為籲搭公交　比亞迪派高端車接貴賓

11月18日至19日，亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉行，為此深圳市政府推出綠色出行措施，鼓勵企業實行靈活工作安排，減輕交通壓力。連日來，包括騰訊、華為、比亞迪在內的本土企業率先響應，推出多項應對措施，從居家辦公、自願停駛到派出自主品牌的高端車隊，齊迎APEC盛會。



華為建議原本自駕上班的員工主動申報停駛車輛。（路透社）

華為籲員工自願停駛減負

華為針對員工自駕通勤的特點，響應深圳官方啟動的「綠色出行、暢通有我」行動，建議原本自駕上班的員工主動申報停駛車輛，轉為搭乘公共交通通勤。

目前深圳交警系統已推出機動車自願停駛申報活動，鼓勵車主在特定區域與時段減少用車。10月15日「綠色出行、暢通有我」倡議發佈當天，深圳交警「綠色出行」系統煥新推出並同步啟動專項申報，3小時內申報人數便超2萬，首日突破12萬；10月30日，申報人數成功突破100萬。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（資料圖片）

騰訊准員工居家工作減少通勤

據「深圳發佈」消息，互聯網公司騰訊近日已向深圳全體員工發佈通知。通告指出，為配合APEC會議期間的各項交通管制及保障需求，11月16日至20日騰訊深圳地區將實行靈活工作安排。

騰訊表示，各業務部門可因業務運作需求及員工情況，靈活安排居家遠程辦公，盡量減少員工在高峰時段集中通勤。同時，騰訊亦大力倡導「綠色出行」，呼籲員工優先選乘地鐵、巴士等公共交通工具，減少自駕，紓緩市區交通負荷。

比亞迪集團亦於10月22日在騰勢總部舉行助推車儀式。（羊城晚報）

比亞迪派出高端車隊接待

作為2026年APEC會議官方合作夥伴，比亞迪則直接承擔APEC會議的貴賓接待重任。會議期間，比亞迪旗下 「騰勢」、「仰望」、「方程豹」以及「王朝」與「海洋」 等多款高端車型將作為官方指定用車投入服務。

車隊搭載了品牌自主研發的第二代刀片電池、高壓閃充、天神之眼智能駕駛輔助系統、雲輦車身控制系統及易四方等核心技術，為參會嘉賓及中外媒體記者提供安全、智慧且低碳的出行體驗。