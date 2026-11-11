解放軍「無聲軍演」　華府智庫開出一張中國威脅的空白支票？

解放軍有沒有舉行軍演，竟然可以不必由解放軍宣布，而由美國智庫代為認定？華府智庫戰爭研究所（ISW）與美國企業研究所（AEI）11月6日發布最新一期《中國與台灣情勢更新》報告，指解放軍「可能」正在台灣周邊及西太平洋進行一場未對外公布的大規模軍演，模擬包圍與孤立台灣。消息傳出後，台媒不意外迅速跟進，「無聲軍演」一詞不脛而走，就連北京為何不宣布軍演，都有煞有其事的戰略解釋。



這消息某種程度可謂橫空出世，問題不在於解放軍有沒有軍事活動，而在於一場連主動方都未承認的軍演，如何經由華府智庫的「研判」，遂成為台灣社會嚴肅看待的安全威脅。進一步言，當「沒有宣布」本身都能被解讀為一種軍事擴張意圖，這套言之鑿鑿的「中國威脅論」到底還有什麼不能夠解釋？

首先，就客觀來論，解放軍近期在西太平洋的大規模部署是事實，台灣國安會秘書長吳釗燮11月3日曾指出，中國海軍及海警已有逾百艘艦艇活動於相關海域，美方報告亦提及遼寧號航艦編隊、055型大型驅逐艦以及來自三個戰區的水面作戰群等等遊獵相關海域，而台灣防長顧立雄也對外證呈，解放軍近期確實在西太平洋進行區域拒止演練。

但軍事部署是一回事，何能等同於局部作戰演練？至於美國智庫報告所言，是否進一步構成一場統一規劃、以封鎖台灣為目的的大型軍演，那又是另一回事。華府智庫從艦艇數量、活動範圍與兵力配置，推導出「可能正在進行無聲軍演」的「研判」，固然可以作為情報分析的一種假設，卻遠不足讓假設取得事實地位。尤其當報告進一步推論，北京意在削弱台灣防衛信心、模糊平戰界線，乃至讓外部援軍難以辨識戰爭前兆，整套說法已從觀察軍事活動，進入對政治動機的詮釋。

是以，浮現出來的第一個問題便很清楚，足以支持這些眾口鑠金的政治意圖的證據在哪裡？（延伸閱讀：美媒熱播解放軍潛艦沉沒新聞 為何「美官員證實」成為標準？）

回顧解放軍過去對台大型軍演，無論「聯合利劍」或「正義使命」，北京通常有明確的政治宣示、軍事動員與對外宣傳，軍演本身就是對台灣及美國發送政治訊號的工具，爾如今華府智庫卻能告訴外界，北京不宣布軍演是為了讓軍事威脅常態化？這種解釋當然不是全無可能，但其在論證上的便利卻相當驚人。試想，北京宣布軍演是謂中國威脅，北京不宣布軍演是更隱蔽的一種中國威脅，這樣的詮釋到底說了什麼？這種「既要、又要」的陳述，等同是說無論北京做了什麼，或沒有做什麼，都是同一套敘事：中國就是威脅原點。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

更何況，這已不是解放軍首次出現大規模、未命名的海上部署，2024年12月，北京便曾動員約90艘海軍及海警艦艇，活動範圍橫跨東海、台海、南海與西太平洋，同樣沒有正式宣布軍演。兩年後，艦艇數量增加、部署範圍擴大，美方對此要警惕不是不可，但也不能倒過來證明，論一切未經宣布的軍事調動都必然是一場精心設計的對台封鎖演習。

尤其這次報告發布的時間，正值台灣地方選舉前三周，中美元首也預計在深圳APEC期間會晤。有台灣學者隨即提出，北京選擇「無聲」，可能是避免對台過度施壓造成選舉反效果，也可能是為了不讓美國總統特朗普難堪。這些說法言之鑿鑿，但細究卻是一層假設疊加一層假設而來，即先假定北京正在軍演，再假定北京刻意保持沉默，最後連沉默背後的選舉盤算與外交顧慮，都替北京解釋完畢。

習近平訪美晤特朗普：白宮2026年10月發放更多花絮照片，圖為習近平向特朗普送贈金色太和殿模型（美國白宮）

順此而下，更考驗智商的環節便出現在，華府智庫提出的是「一種可能性」，但傳到台灣輿論，接收的卻逐漸成為確定性，這才是整個事態最值得警惕的地方。

過去談論中國威脅論，至少還有軍費增長、艦艇數量、導彈部署與軍力差距等客觀數據可以檢驗，即使各方對北京的戰略意圖存在分歧，討論仍有相對明確的事實基礎。如今「無聲軍演」的論述，直接將沒有確認、無法確認的政治意圖與未經證實的整體演習性質，包裝成需要立即警惕的威脅，彷若古典的中國威脅論獲得新生，不再需要經過嚴格的證據檢驗支撐，只要符合既有的中國恐懼心理，單憑想像、看圖說事，便足以獲得輿論市場的認可。

真正荒謬的地方還不只是華府智庫替解放軍宣布了一場「無聲軍演」，而是連這場軍演的認知作戰目的，都由華府智庫一手操辦代為說明。如見ISW在報告中直接以「中國認知作戰」作為分析項目，指北京刻意不宣布軍演，是為了削弱台灣對自身防衛能力，以及美國援台意願的信心。問題是，既然連軍演是否存在、是否具有統一的作戰目的，都還停留在情報研判階段，憑什麼進一步認定北京正在進行認知作戰？

2月26日，央視國防軍事頻道「礪劍」欄目播出內容稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里。（央視截圖）

就美台近年認真回應所謂北京「認知作戰」的操作來說，華府智庫今天搬出這套「無聲軍演」敘事，其本身才是在對台灣社會進行認知作戰，他們似乎篤信，隨意抓取一套建立在真實軍事活動之上的威脅詮釋，透過情報分析的權威性與媒體報道擴散，結合既有反中情緒的接收，就可以轉化成為被公眾認知的事實。簡言之，當一百多艘艦艇的部署被詮釋為「無聲軍演」，再從「無聲軍演」推導出北京刻意削弱台灣防衛信心的政治目的，整套論述便能環環相扣，實際上卻是將不同層次的推測串接起來。就此，推送到公眾端時，這些材料就已不再只是軍事情報，而是一套完整的中國威脅敘事。而其中的燃煤自然是那些堅定反中的受眾心理，因為也唯有反中立場成為判斷事實的前提，渠等的「寧可信其有」才足以取代客觀證據。

說到底，這場「無聲軍演」真正值得思考的，不是北京為何保持沉默，而是華府智庫為何能替北京的沉默賦予如此完整的政治意義，當「無聲」都能成為一種「有聲」，中國威脅論便近乎取得無限延伸的解釋權。如果連軍事部署、情報推測與政治宣傳之間的界線都可以任意跨越，那麼流竄在美台政學界不止的那套以為已是古典的中國威脅論，恐怕就真成了一張可以隨時填寫、無須兌現證據的空白支票。