美國華府智庫：台灣九合一選舉前解放軍「無聲軍演」模擬孤立台灣

台灣九合一選舉登場前三周，華府美智庫美國企業研究所（Americ an Enterprise Institute，AEI）與戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）6日發布「中國與台灣情勢更新」(The China & Taiwan Update)報告。



該報告分析解放軍可能正舉行一場未對外公布的大規模軍演，在台灣周邊與西太平洋部署兵力，模擬包圍與孤立台灣，展示能在衝突中切斷台灣對外的聯繫。《聯合報》報道指，有台灣戰略學者上分析，中國大陸透過「無聲」演習進行演練，意圖降低國際輿論反彈，也避免在台灣選前對台過度施壓而造成反效果。



報道指，此次參與艦艇數量與部署範圍超越解放軍2025年底環台軍演「正義使命─2025」。東部、北部及南部三個戰區四個水面作戰群部署第一島鏈以外，可能代表解放軍試圖協調三個沿海戰區的主要水面作戰艦艇，執行單一遠海作戰。



此次，解放軍海軍主力艦艇部署於關島與台灣之間的西太平洋，海軍與海警聯合兵力則在較貼近台灣的內圈進行包圍。這兩點延續以往解放軍以往演習的模式，2025年4月的「海峽雷霆–2025A」就曾對台實施內圈包圍，同時有一支航艦打擊群在台灣與關島間活動。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

台灣大學政治系副教授陳世民向《中央社》指出，中國大陸認定釣魚島在內的東海、台海與南海都是主權範圍，進行軍事演練不需要對外公告，目的是要向全世界展現相關海域是中國的主權範圍。

此外，中美元首預計11月中在亞太經合會(APEC)峰會期間會晤，中國大陸沒有宣告軍演，「有可能是避免讓美國總統特朗普沒面子」，他分析，若在有軍演的情況下，特朗普仍前往中國訪問，甚至與俄羅斯總統普京會談，「必然會招致美國國內的批」。