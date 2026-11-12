黃仁勳出軌公信力受重挫：一場可能衝擊全球地緣政治的婚外情

「這事情第一個受傷的是通化夜市還是哪裡，那位賣芭樂的攤販歐巴桑。她以為黃仁勳每次都為了她飛來台灣，現在才知道，其實是為了中國（大陸）女間諜。」

「不是為了芭樂，是為了黃樂。」

「黃仁勳已經63歲了，為了Nvidia的業績，還要陪客戶睡覺，你還有理由不努力嗎？」

黃仁勳承認出軌後，社媒網民段子紛飛，嘲諷不斷。

最犀利的還是這句：「不可能只是外遇這麼簡單，但是認了只是外遇最簡單。」

2025年5月，黃仁勳與黃樂等人在台北用餐。（網絡圖片）

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經西方媒體連番披露，「雙黃」事件具備年度大片所有要素：桃色糾葛、情報疑雲、商業暗度、晶片走私、地緣政治與國家機密，堪比經典電影「007」。回頭看，黃仁勳今年5月最後一刻才被特朗普叫上一塊兒飛往北京，早為風波埋下伏筆。

到底是疑似女間諜搭上科技大佬，借私人關係邊掃晶片、邊探口風？還是大佬逢場作戲、應酬客戶，只為保住公司的中國市場？有多少是勾魂色誘，多少是商業利益，多少涉及核心國家安全？

男方是全球算力霸主英偉達的掌舵人，女方黃樂（Alice Huang）則曾掌控並管理設在新加坡的雲計算服務商超速國際（Megaspeed）。桃色新聞混搭成商業與國安大事，與西方媒體拼湊的黃樂商業網絡大有關係。

超速國際作為英偉達在東南亞的重要雲合作夥伴，核心業務即採購GPU並向第三方輸出算力。英媒披露，阿里巴巴是超速國際最大客戶，阿里曾通過新加坡子公司向超速國際的馬來西亞子公司Speedmatrix提供貸款，並以Speedmatrix的整體業務作為擔保。

彭博社分析海關記錄稱，從2023年至2025年11月，超速國際累計進口至少價值46億美元的英偉達硬件，涉及逾13萬顆GPU。

「上海和熙投資管理有限公司」公司創始人康偉被指為黃樂丈夫。（《財新網》）

康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」交流訪問，獲中汽創智CEO李豐軍、智能駕駛開發部總經理張振林、副總經理司勝營陪同接待。（中汽創智網站）

美國科技媒體The Information調查稱，黃樂與丈夫、妹妹建立的企業網絡以上海世紀立通為核心；該公司取得英偉達優先雲合作夥伴資格，獲得晶片優先供應。報道引述知情人士稱，黃樂利用與英偉達及其經銷商的關係，在訂單受限時協助協調貨源；相關交易涉及至少75億美元的英偉達晶片運往中國，約24萬顆晶片包括H100、H200及部分A100。

儘管相關涉事企業均發表聲明否認違規並堅稱合規，但路透社關於受制裁實體通過代理商間接租賃或採購高階晶片的最新報道，讓事態雪上加霜。被美國列入實體清單的中國「國防七子」之一的西北工業大學，上個月通過陝西博算網絡科技公司採購了兩顆英偉達H200晶片，金額達87萬4700元人民幣；今年以來，更通過多份租賃合約獲取了搭載H200、A100及A800的高階運算能力。

西方媒體串起的商業鏈條雖仍待官方調查定論，但已拋出兩個關鍵問題。黃樂及超速國際是否通過第三國採購、數據中心租賃或實體轉運，實質架空美國對華技術出口管制？黃仁勳是否知情，英偉達內部是否有人協助規避出口管制，或有重大信息披露問題？

調查結論將決定此案是停留在商業合規瑕疵，還是升級為嚴重的刑事指控。

黃仁勳採取的危機管控方式是讓事件聚焦婚外情，這或可將損害降到最低。出軌打擊私德與聲譽，本身在美國不構成刑事犯罪。但一旦被證實故意違反美國出口管制規定，涉案人被定罪後最高可被判處20年監禁；若坐實涉及經濟間諜或國家防務信息洩露，後果更不堪設想。

若美國監管機構最終認定「雙黃」關係牽涉情報收集或出口管制規避，恐將成為美國全面升級對華AI晶片圍堵的政治分水嶺。美國商務部工業與安全局或收緊海外算力租賃的監管漏洞，對東南亞等地實施嚴苛的最終用戶追蹤與溯源審查。

黃仁勳過去一直遊說特朗普放寬對華晶片出口限制，力主「維持對華商業供給才能保住美國技術生態主導權」。捲入國安疑雲與私德風波後，他的公信力已受重挫，昔日論述恐面臨反噬，政策遊說話語權歸零。

美國三名共和黨籍委員會主席已要求黃仁勳11月18日向國會閉門彙報他與黃樂的關係，以及英偉達防範外國情報機構滲透的安全機制。議員也關注中國獲取美國敏感技術與信息涉及的國安風險。特朗普稱，美國聯邦調查局在調查此事。

11月18日正好是深圳APEC（亞太經合組織）峰會舉行期間，中美元首預計將會晤。民主黨重新控制參眾兩院後，新國會將於明年1月就任；特朗普政府屆時將面對更大的國會監督與立法壓力，對華科技政策可能更難維持彈性。

這場婚外情已超越黃仁勳個人危機，後續可能層層揭開更多商業內幕。若美國收緊晶片出口，中國會否如黃仁勳所預言，倒逼加速自主研發，在晶片領域更上台階？還是美國與盟友繼續憑藉先進晶片、製造設備及AI生態優勢拉開差距？一旦中美AI技術不可逆地走上分岔之路，全球算力格局是否將徹底分裂為兩大平行體系？

從婚外情到疑似情報戰與涉嫌走私，再到可能衝擊全球AI供應鏈的地緣政治事件，圍繞中美競爭的「雙黃」八卦，恐怕只是大戲上演前一支吊人胃口的預告片。

有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照：

《紐約時報》指，一張網傳照片顯示黃仁勳與黃樂早在2023年12月就曾在新加坡見面合照，凸顯兩人的關係比外界先前所知更早開始。（網絡圖片）

圖為黃樂（Huang Le）照片。（網絡圖片）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

