黃仁勳出軌│前央視記者證實與黃樂曾為同事：當年就看出她不簡單
撰文：許祺安
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人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）捲入間諜風波，美媒《紐約時報》等報道指，黃仁勳被為中國從事間諜活動的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）滲透。黃仁勳其後承認有婚外情，引起轟動。
據網上資訊，黃樂聲稱曾任職湖南衛視與央視記者。9日，前央視記者白潔在社交平台證實，黃樂過往曾在央視工作，曾與她在同一辦公室共事，更直言當年早已察覺對方「不簡單」。
微博坐擁逾228萬粉絲、網名「啞巴」的前央視記者白潔於9日發文透露，經過整整一個上午的查證與討論，終於確認捲入黃仁勳出軌風波的黃樂，正是過去與自己在同一間辦公室的前同事。白潔在文中直言，當年共事時便覺得黃樂為人「不簡單」，「沒想到能如此不簡單」，文末更忍不住自嘲：「看看人家，看看自己。」目前該貼文已無法從原帳號瀏覽，但內容已被大批網民截圖轉發。
據《紐約郵報》及中國私募基金資料庫「私募排排網」的資訊顯示，黃樂擁有4年傳媒及8年證券從業資歷，聲稱曾任職湖南衛視與央視記者，其後轉戰金融界，先後出任滙豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁及上海和熙投資執行董事，更曾獨立掌管多隻私募基金，並在和熙投資核心團隊中位列第三。對於其任職經歷，滙豐銀行及中信證券均拒絕置評，而內媒《時代周報》曾致電和熙投資，但無人接聽。
據此前報道，湖南衛視一名主管早前受訪時直言「未聽過此人」，並強調黃樂若曾任記者，官網理應有留存紀錄。
美國《紐約時報》日前披露，美方情報單位懷疑黃樂可能為北京搜集情報，擔憂輝達的營運佈布及尖端AI晶片等敏感資訊外洩。黃樂過去曾任職的新加坡數據中心公司Megaspeed正是輝達的客戶之一。對此，英偉達董事會已啟動獨立調查。
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