黃仁勳出軌｜內媒稱黃樂浸大傳理碩士畢業 知情者讚善談具氣場
撰文：林芷瑩
出版：更新：
人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日致函員工承認婚外情。
11月9日，內地傳媒《財新網》引述知情人士稱，黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）現年約42歲，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀碩士，曾在滙豐（香港）私人銀行部、中信證券等任職。
報道稱，黃樂現年約42歲，約20年前曾在香港浸會大學傳理學院攻讀碩士，專業是媒體管理（MA in Media Management）。
知情者形容，黃樂具有典型湖南女孩相貌，笑容有感染力，大方、善談且具氣場，曾稱有在湖南衛視的工作經驗。此後，黃樂先後在滙豐（香港）私人銀行部、中信證券金融市場管理委員會證券金融業務線任職，2015年轉入私募股權領域，2023年出任新加坡數據中心Megaspeed高管。
《紐約時報》曾報道，黃仁勳與Alice Huang互動甚密，兩人多次在公開場合舉止親密，被美方懷疑對外洩露受美國管制的先進AI晶片與敏感科技情報，當時英偉達曾以「正常業務會見」來回應兩人的接觸。
11月6日前後，《紐約時報》、《金融時報》等傳媒披露黃仁勳與「Alice Huang」存在「戀愛關係」後，黃仁勳發布聲明承認婚內不忠，英偉達隨即宣布啟動獨立調查程序。