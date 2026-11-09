黃仁勳出軌｜內媒稱黃樂浸大傳理碩士畢業　知情者讚善談具氣場

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日致函員工承認婚外情。

11月9日，內地傳媒《財新網》引述知情人士稱，黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）現年約42歲，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀碩士，曾在滙豐（香港）私人銀行部、中信證券等任職。



黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

黃仁勳（左）出軌被指懷疑是中國間諜的女商人黃樂（右）。（網上圖片）

報道稱，黃樂現年約42歲，約20年前曾在香港浸會大學傳理學院攻讀碩士，專業是媒體管理（MA in Media Management）。

知情者形容，黃樂具有典型湖南女孩相貌，笑容有感染力，大方、善談且具氣場，曾稱有在湖南衛視的工作經驗。此後，黃樂先後在滙豐（香港）私人銀行部、中信證券金融市場管理委員會證券金融業務線任職，2015年轉入私募股權領域，2023年出任新加坡數據中心Megaspeed高管。

2025年10月9日，據《紐約時報》報道，美國商務部正調查一間名為Megaspeed的新加坡企業，是否協助中國企業規避美國對英偉達（Nvidia，又譯輝達）晶片的出口限制。 Megaspeed據報與中國科技公司關係密切，準備在未來一年內購買英偉達價值20億美元的人工智能技術。圖為Megaspeed高層黃樂（Huang Le）照片。（網絡圖片）

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

《紐約時報》曾報道，黃仁勳與Alice Huang互動甚密，兩人多次在公開場合舉止親密，被美方懷疑對外洩露受美國管制的先進AI晶片與敏感科技情報，當時英偉達曾以「正常業務會見」來回應兩人的接觸。

11月6日前後，《紐約時報》、《金融時報》等傳媒披露黃仁勳與「Alice Huang」存在「戀愛關係」後，黃仁勳發布聲明承認婚內不忠，英偉達隨即宣布啟動獨立調查程序。