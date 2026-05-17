習特會｜蘇起稱2027年最關鍵：考驗大陸戰略定力　美國不會救台灣

國家主席習近平近日與訪華的美國總統特朗普舉行會談，備受關注。曾任台灣陸委會主委、「九二共識」一詞之創造者蘇起今日（5月17日）出席座談會活動時表示，習近平拿捏到特朗普（Donald Trump）的政治要害，特朗普接受了許多習近平的說法。



蘇起稱在座談會上表示，2027年將是考驗大陸戰略定力最關鍵危險的一年。他表示，台灣不能再「抗中保台」下去；他警告，必須認清美國不會跨越9500英里來救台灣，必須重新思考大陸動武的可能性。



2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

據台媒《ETtoday東森新聞雲》、《聯合新聞網》報道，啟思民本基金會與對外關係協會5月17日舉辦習特會對台灣的機會與挑戰座談會，邀請蘇起、台國安局前局長李翔宙、政大外交系教授黃奎博等人出席。

蘇起在座談會上分析，習近平對於台獨問題的說法，「就是一棒打死，把台獨釜底抽薪，或者說就是抽掉腳底下的地毯，美國是那個地毯，那個釜底的薪，讓台獨的火燒不起來」。

蘇起指出，大陸現在這樣的作法，初步是成功的，美國對台灣的支持，可能會比以前更薄弱。至於關係到美台軍售的六項保證，蘇起表示，六項保證對於特朗普來說，這是四十多年前的事情，根本不是他考慮的因素與利益。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

蘇起：美國只看短線，北京要的是長線

蘇起又指，特朗普執政沒有什麼世界格局、世紀秩序的概念，「白宮國安會從180人減到36人，國務院少了五分之一的人，駐外使節六成未派；他（特朗普）要的是能儘快兌現的東西，可以立刻跟美國老百姓推銷，能夠改善其在國內政治地位，甚至影響11月期中選舉，所以都是很短線。」

蘇起稱，相比之下，大陸爭取的目標，可稱為攻心，對方喜歡的東西就給，但給的不徹底，還是留一些籌碼在手上。他舉例，譬如說波音民航機，美國希望大陸買500架，但只買200架。

他認為，北京要的是長線，就是建立互信，要明確地讓美國知道，大陸對台灣問題非常重視，甚至於不惜一戰。蘇起認為，習近平攻心非常成功，讓特朗普跟以往反中鷹派的部長都清楚聽到陸方立場。

蘇起：台灣現在處於非常不利的狀態

蘇起表示，習近平捏到特朗普的要害，特朗普接受習近平的一些看法，就算沒有百分之百，「百分之七八十一定有」。針對特朗普說不想看到有人走向獨立，蘇起表示，美國說對台政策沒有改變的話，「聽聽就好」。

蘇起指出，特朗普對台支持遠不如拜登，因為特朗普跟台灣沒有共同價值，台灣喜歡的東西，他不喜歡，他喜歡的東西台灣不喜歡，然後他對台灣又不重視，現在對大陸那麼重視，又那麼需要大陸，目前台灣處於非常不利的狀態。