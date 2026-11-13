黃仁勳出局背後：美籍台灣精英也難逃「華人原罪」

當地時間11月12日，英偉達（NVIDIA）發布官方公告，宣佈公司創始人黃仁勳正式辭去首席執行官、總裁及董事職務，決定立即生效。沒有體面的台階，沒有温情的榮譽頭銜，這位被業界奉為AI教父、一手將英偉達打造為全球市值第一大公司的華人科技巨擘，就這樣被乾淨利索踢出了自己創辦三十餘年的商業帝國。消息一出，全球科技界與資本市場為之震動，輿論亦甚感錯愕。



據彭博社披露的英偉達董事會現場細節，向來以強硬著稱的黃仁勳當時罕見崩潰。他在會議室裏失態地自嘲自己是「人渣」（a piece of shit），撂下「愛怎樣怎樣」（whatever）、「我不在意」（I don't care）的狠話。

平心而論，黃仁勳絕不可能真的不在意，更不會打心底認為自己是個「人渣」。因為就在幾天前，他還發公開信，向英偉達全體員工及自己的家人致歉，字裏行間仍透着試圖保住帥位的掙扎。更早之前，這位年過六旬的掌門人還曾公開表示，希望自己能繼續領導這家公司幾十年。他這番近乎絕望的宣泄，與其說是服軟認罪，不如說是一個在至愛領域傾盡了所有心血的企業家，在結構性碾壓和強行奪走一切時的絕望吶喊。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO一職。（Reuters）

但這些吶喊換不來任何憐憫。這一次，對手顯然有備而來，且打出的是一套不達目的誓不罷休的組合拳——先是情報機構精準「放風」，緊接着主流媒體鋪天蓋地跟進報道，隨後美國政治人物揮動「國家安全」大棒砸下。與「中國間諜」有染的政治大帽，夾雜着違背職業道德倫理、與下屬有染的私德指控，一招接一招。明眼人都看得出來，這是一波、二波的攻勢，倘若硬剛到底，等待他的必定是接下來更猛烈的打擊。

試問，面對如此沉重的國安帽子與道德審判，黃仁勳能做什麼？更何況，黃仁勳如今在英偉達的持股比例僅有3.58%，他不是一言九鼎的絕對控股者，只是資本僱傭來的「高級打工仔」。在兇狠的打壓與輿論絞殺面前，繼續糾纏下去，結局未必會比辭職更好。

2026年10月19日 ，英偉達創辦人黃仁勳在德國柏林出席投資會議 （REUTERS）

誠然，若要論「錯」，黃仁勳並非無錯。在商言商，董事會為了規避監管風險、安撫市場情緒而做出絕情切割，從資本逐利的邏輯來看也並不難理解。但真正令人脊背發涼的問題在於：那些被大肆渲染、甚至帶有明顯「莫須有」色彩的所謂「通中疑慮」與私德瑕疵，當真嚴重到非要以創始人淨身出戶的慘烈代價來收場嗎？在硅谷（矽谷， Silicon Valley）的歷史上，私生活混亂卻依然穩坐釣魚台的科技巨頭高管比比皆是，為何唯獨到了黃仁勳這裏，成了不可饒恕的死罪？

說到底，黃仁勳真正的錯，在於英偉達實在太成功了。今天的英偉達，早已不再是一家賣遊戲顯卡的硬件廠商，因為AI浪潮到來，它已成為推動AI產業革命的底層引擎、全球AI時代的基礎設施提供者，甚至是算力規則與行業標準的制定者。而比這更致命的，是黃仁勳的華人血統。當一個華人晶片皇帝將整個美國乃至全球人工智能的咽喉攥在自己手裏——哪怕他出生在台灣、成長於美國、早已深度融入西方精英圈層——在美國國家安全戰略決策層的眼中，這種局面仍然無法容忍。就像台灣雖然是美國的「小弟」，特朗普也不允許晶片都在台灣生產，要求台積電必須到美國投資設廠。

在黃仁勳辭去英偉達行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務之際，其表外甥女、美國超微半導體公司（AMD）行政總裁蘇姿豐（Lisa Su）被雅虎財經評為年度最佳CEO。（Reuters）

這便是黃仁勳洗不掉的原罪。於是「匹夫無罪懷璧其罪」，小過成了不赦之錯，華爾街資本與政治人物通過英偉達董事會舉起屠刀，黃仁勳成了犧牲品。在絕對的利益與霸權面前，任何非我族類的掌控者都是潛在隱患。

至於英偉達以後會走向何方，黃仁勳個人接下來還會不會面臨議會及司法機構的進一步調查，其實都已經不再重要。重要的是，把黃仁勳趕出英偉達這個目標已經達成。那些早就對英偉達饞涎欲滴的資本和急於掌控算力命脈的政治勢力，聯手完成了一場教科書式的圍獵與收割。

再就是，一個從商業角度考慮，主張不能輕易放棄中國市場、試圖在夾縫中維持全球供應鏈平衡的頂尖CEO，被扣上國安疑慮與私德的罪名拉下馬，無疑向整個美國科技界釋放了一個極危險的信號。美國對中國AI產業的封鎖，必將從單純的晶片硬件限制，進一步升級到全方位的底層算力與生態絞殺。黃仁勳的黯然離場，不僅是一個商業傳奇的落幕，更標誌着中美圍繞人工智能制高點展開的博弈與鬥爭，已容許不下任何中間地帶。