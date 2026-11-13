黃仁勳辭職｜彭博︰黃樂中國公司採購走私晶片　終落入滬數據中心

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】美國人工智能(AI)晶片龍頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳日前承認出軌並離職，事件持續發酵。



據彭博查閱的文件顯示，黃仁勳婚外情對象之一黃樂﹙Alice Huang﹚創立的一家中國公司，曾採購走私的人工智能(AI)晶片，這些晶片之後被安裝在與黃樂創立的Megaspeed International 有關聯的一家上海數據中心。



黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO一職。（Reuters）

部分伺服器 流入上海一處大型AI設施

彭博引述一位知情人士透露，其中部分伺服器最初被賣給總部位於新加坡的Aperia Cloud Services，它是英偉達的官方雲合作夥伴。

但文件顯示，這些硬體並未留在新加坡，而是最終出現在了上海的一處大型AI設施中。該項目與Alice關係匪淺，她於2023年創立的Megaspeed，曾在2024年向投資者展示過該數據中心的效果圖。

這些文件提供了迄今為止最明確的證據，顯示一個以Alice為核心、由多家中國公司組成的龐大網絡，設法獲取了走私的英偉達硬體。這些硬體實際上是通過另一家英偉達雲合作夥伴獲得的，而Megaspeed本身也被懷疑存在半導體轉運行為。

戴爾一份聲明中稱，因擔心存在未經授權的轉運行為，已於2025年2月停止向Aperia International提供所有銷售和支持服務。 (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

違反美國的貿易限制規定

報道指出，這違反了美國的貿易限制規定，也讓外界對黃仁勳與Alice的關係產生更多質疑。黃仁勳已承認與Alice存在婚外情，此事引發的軒然大波導致他最終辭職，並在整個AI行業引起巨震。

具體來說，新加坡的Aperia曾從戴爾購入22台搭載輝達H800晶片的伺服器，而華盛頓方面於2023年限制向中國銷售該晶片。彭博將這些伺服器的序列號提供給了一位熟悉該交易的人士，對方證實Aperia確實是戴爾的客戶。

戴爾在一份聲明中稱，該公司「因擔心存在未經授權的轉運行為，已於2025年2月停止向Aperia International提供所有銷售和支持服務」。就在同月，新加坡以涉嫌欺詐伺服器供應商為由逮捕了Aperia的執行長。他對相關指控表示不認罪。

同年5月，黃仁勳表示「沒有證據」表明存在晶片轉運行為。