黃仁勳辭職牽動NVIDIA台灣總部？蔣萬安強調履約正常

NVIDIA執行長黃仁勳因婚外情風波及涉及國安疑慮於11月12日辭去總裁、執行長等職務，引發外界關注NVIDIA未來在台灣的投資布局，尤其位於台北市北投士林科技園區（北士科）的海外總部興建計劃是否受到影響。



對此，台北市長蔣萬安今（13）日表示，目前沒有收到相關資訊，強調台北市政府與NVIDIA已簽訂完整合約，民進黨台北市長候選人沈伯洋則認為，NVIDIA整體決策穩定，亞洲布局應該不會因此改變。



綜合台媒報道，爭取連任的台北市長蔣萬安13日上午前往立法院，與台灣立法院長韓國瑜及全體國民黨籍立委，在立法院議場前共同召開「1114 台北安心大遊行，你我站出來」記者會。韓國瑜致詞時表示，熱情歡迎蔣萬安回娘家，今天太陽出來了，希望烏雲走開，祝福蔣萬安心想事成。

對於黃仁勳辭職是否影響NVIDIA與台北市未來合作，蔣萬安回應，目前沒有收到相關資訊，台北市政府與NVIDIA已簽訂完整合約。

蔣萬安指出，NVIDIA之所以選擇台北市，是肯定台北擁有完整供應鏈，以及市府打造台北科技廊帶的未來願景。他表示，市府團隊為爭取NVIDIA進駐付出相當大的努力，也希望未來吸引更多科技產業來到台北。

與此圖時，台北市政府13日另發布新聞資料說明，指明NVIDIA北士科海外總部地上權案的簽約主體，是其在台北市設立的子公司「台灣NVIDIA經典股份有限公司」，目前履約保證金、權利金及地租均依約繳付，履約一切正常。至於工程進度，北市府指出，NVIDIA北士科海外總部建造執照已於今年7月15日掛件，地下連續壁工程於11月5日獲都市設計審議幹事會審議通過，都市發展局預計11月底召開都市設計審議委員會審議，待通過並核發雜項執照後即可施工。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

北市府強調，NVIDIA投資台灣子公司在北士科設立海外總部，是經過縝密評估及積極爭取專案設定地上權的結果，不至於因執行長異動而影響履約。市府亦呼籲外界不宜過度臆測，以免影響雙方互信及契約誠信，後續將持續落實履約管理並提供行政協助，推動海外總部早日落成啟用。

此外，台媒《中時新聞網》報道，民進黨台北市長候選人沈伯洋13日舉行「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，會後被問及黃仁勳請辭，是否影響NVIDIA在台灣設立總部，以及對年底台北市長選情可能造成的衝擊。沈伯洋認為，NVIDIA是一家很大的科技公司，整體的決策是非常穩定，不至於對台灣產生太大的影響。

沈伯洋表示，NVIDIA其實很早就來台北，針對亞洲的布局，也不會因為這個樣子有太大的改變。所以今天不管是它來，或者說它之後會有什麼樣的變化，我覺得其實都是這家公司自己的決策。