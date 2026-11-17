黃仁勳辭職了。

一樁婚外情，配上所謂「間諜問題」的佐料，在華盛頓炒成了一鍋沸水。

路透社2026年11月14日曝光數張黃仁勳與婚外情女主角黃樂2024年在台北國際電腦展上的照片（Reuters）

我們也不用回避，因為黃仁勳的華人背景，一些不懷好意者，更有意無意地升級對他的各種指控。

比如，所謂的「間諜問題」，有鼻子有眼。

但有證據嗎？

沒有任何證據！

甚至，特朗普都說，FBI正在調查此事，但預計黃仁勳最終「不會有什麼問題」。

但調查還在進行，輿論已經定罪；總統說沒事，國會還在發傳票。

11月18日的閉門聽證會已經排上日程，多名議員點名黃仁勳親自到場，說明他與那名女商人的往來以及英偉達的「防間諜保障措施」。

外交部發言人毛寧11月12日的表態，一語道破了這套敘事的真正功能：「美方應當停止編造所謂的『間諜敘事』，為實施科技封鎖尋找藉口。」

所謂「間諜敘事」，不過是個藉口。

有些美國人啊，此地無銀三百兩。

唉，欲加之罪，何患無辭。當一個人盯著你的血統找罪名時，罪名其實早就寫好了，缺的只是一個由頭。

所以，這又帶來一個問題。

按照某種說法，因為黃仁勳事件，美國將全面收緊對華晶片出口，堵塞其中的漏洞，對中國大模型帶來嚴重衝擊。

說這話的人，大概忘了兩件事。

第一，美國對華的高性能晶片封鎖，什麼時候鬆過？ 英偉達最好的卡，中國本來就買不到。所謂「收緊」，收的是一個早已關死的門。

第二，中國企業什麼時候把「非英偉達不可」當成過前提？ 自由貿易環境下，英偉達確實最有競爭力。但恰恰是在「最能打的買不到」的這幾年，另一條路被踩了出來。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

今天一大早，看到一條頗讓人振奮的消息。

11月12日，非營利研究組織Unemployment Labs發佈一份研究性報告，內容很多，不一一贅述，但其中一個發現：在美團LongCat-2.0已公開的模型權重裡，沒有發現任何英偉達指紋。

這一結果，與美團「全程國產算力」的官方口徑相互印證。

什麼意思？

很明確的一點：即便沒有英偉達的晶片，中國的大模型也在走出自己的路。

這個實驗室的創始人是前OpenAI研究員，報告本意大概是沖著「抓漏洞」去的，結果無意中給另一件事蓋了章：中國的大模型，在沒有英偉達晶片的情況下，已經走完了萬億參數的全流程。

大家可能對美團LongCat-2.0比較陌生。

美團LongCat-2.0。

看報道，這是業界首個依靠國產算力完成訓練、推理全流程的萬億參數大模型，總參數規模1.6萬億。該版本的訓練峰值規模超萬卡，是迄今為止最大規模的國產算力訓練任務。

LongCat-2.0發佈當天，包括華為昇騰、摩爾線程、沐曦股份等在內的多家國產晶片廠商，第一時間宣佈完成適配。

從表現上看，LongCat-2.0的測試版本，曾以匿名身份在全球開發者社區的開源模型平台上，實現總調用量一度躋身全球前三的結果，彼時的社區評價是，「落後最領先閉源模型一代」。

緊接著，2026年11月2日，美團又發佈了面向長程智能體任務的原生多模態模型 LongCat-2.5。

這個最新模型，整體能力據稱接近當前國際成熟閉源模型和頭部開源模型。

美團大模型這件事，還有一層容易被忽略的意味。

LongCat系列主要不是拿來給消費者聊天的，它嵌在美團的主業裡，去強化千千萬萬中國商家的AI能力。

這意味著國產算力的驗證，不是在實驗室的溫室裡完成的，是在真實商業場景的炮火裡跑出來的。

「跑得動」是第一步，「跑得快、跑得省」才是產業級的答案。

封鎖，最怕的從來不是被禁，而是被禁之後，有人真的把路跑通了。

所以，一旦這個循環轉起來——國產晶片支撐國產模型，國產模型反哺國產晶片的迭代——外部封鎖的邊際殺傷力，就會以肉眼可見的速度衰減。

其實，不僅美團大模型，一些國產開源大模型，也在蓄力發力。

根據SemiAnalysis的報告：DeepSeek在9月底開源了昇騰平台infra組件。從進度上看，2026年4月，DeepSeek V4宣佈部分訓練過程也用了昇騰晶片，9月30日開源了訓練基礎設施。

根據該報告，預計2027到2028年，DeepSeek將完全使用國產算力的技術棧，而且，Unemployment Labs的報告還證實，已經不能在近期發佈的DeepSeek-V4.1-Flash模型中找到英偉達晶片的指紋。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，我們還是要有充分的信心。

當然，信心不是拍胸脯拍出來的，而是一條條證據鏈壘出來的。

LongCat-2.0和2.5的意義，不在於「我們已經贏了」，而在於「此路已通」 。

路通，比什麼都重要。山再高，只要踩出了一條道，就不怕沒有後來人。

萬卡級國產集群，跑通了萬億參數的全流程，華為昇騰、摩爾線程、沐曦在同一天完成適配，DeepSeek把訓練基礎設施的根往昇騰的土壤裡紮。

所以，這個世界，就沒有中國人登不上的山、趟不過的河。這靠的從來不是喊口號，而是把「不可能」拆成「下一步」。

大模型，中國芯，即便沒有英偉達，中國人也能創造出新的奇跡。

第二，我們更要有足夠的清醒。

清醒什麼？

清醒封鎖打壓不會停，清醒封鎖打壓還會換各種包裝。

黃仁勳辭職風波裡，最值得琢磨的細節，不是間諜指控本身，而是一些政客對所謂「對華晶片管制夠不夠狠」的討論。

「間諜敘事」不過是包裝紙，裡面的東西是產業焦慮。 當一個國家的政客開始用情報手段來處理商業競爭問題，恰恰說明正面競爭的那條線，他們心裡沒底了。

卡脖子卡得越緊，恰恰說明對手跑得越快。封鎖從來不是強者的從容，而是追兵的腳步聲。

對中國來說，誹謗污蔑肯定不會奏效，壓力有時更是最有效的動力。

第三，我們更要看到時間站在開放這一邊。

晶片可以禁運，模型權重可以「法醫鑒定」，聽證會可以一場接一場地開，但算力的真理，不認國會的傳票，只認集群裡跑出來的吞吐和精度。

誰在築牆，誰在修路，時間會給出最終的答案。

中國要做的，不是把牆推倒——牆不是我們砌的——而是把路修得足夠寬，寬到牆的那一邊也有人想走過來。

因為開放是一種更高維的競爭方式：封閉者想用禁令維持優勢，開放者用迭代擴大優勢。

從DeepSeek到LongCat，過去幾年，我們看到了一個又一個讓人振奮的消息。

更振奮的，我相信，還在後面。

黃仁勳走不走，英偉達還是那個英偉達。但中國的大模型和中國芯，不會停下自己的腳步。終有一天，它們會讓全世界為之驚豔。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

