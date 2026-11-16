黃仁勳辭職｜對高層決定失望！英偉達機械人工程師發長文宣布離職

Nvidia（英偉達）前行政總裁黃仁勳早前因捲入婚外情風波及國安審查而閃電辭任，事件不僅震驚全球科技界，其餘波更在公司內部發酵。一名駐上海的Nvidia資深工程師近日在社交平台宣布因黃仁勳的離開而決定辭職，並發長文坦言對公司高層的決定感到「太令人失望」，引發網絡熱議。



據《商業內幕》（Business Insider）報道，在Nvidia上海機器人部門擔任資深研究工程師的達瑞爾（Darrell Dai），於11月14日在X平台（前稱Twitter）發布長文宣布離職，文章獲得超過10萬次讚好。

達瑞爾在文中表示，黃仁勳的戰略遠見以及他一手塑造的工程文化，是當初吸引他留任的核心原因。他指出，在黃仁勳的帶領下，工程師受到鼓勵去大膽探索、冒險並從錯誤中學習；黃仁勳更會親自閱讀員工的「Top 5」工作近況電郵並直接互動。達瑞爾直言：「在規模如此龐大的企業中，這種連結讓每一位工程師覺得自己的想法能被聽見，這也是為什麼這次的事情會讓人這麼失望。」

達瑞爾文中指出，在尚未獲得合理解釋前便被迫接受黃仁勳辭任的事實，令他難以接受。「我感覺工程師的觀點未被重視，我們的聲音沒有被聽見。這種落差感比我想像的還要痛苦。」他強調，員工的信任與歸屬感同樣是成就偉大公司的一部分，隨著黃仁勳的離開，他亦決定為自己在Nvidia的職業篇章畫上句號。

黃仁勳1993年與其他兩位夥伴在Denny's創辦英偉達，2023年9月重返該地，並與時任Denny's執行長Kelli Valade見面。（NVIDIA）

2026年3月17日，時任英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席在美國加州舉行的英偉達GTC全球AI大會。（Reuters）

儘管Nvidia目前正針對黃仁勳是否成為外國情報目標進行內部調查，但科技界對其離任反應強烈。包括Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在內的多名矽谷科技巨頭，近日推動聯署行動，質疑黃仁勳可能是遭到「逼宮」退位，要求Nvidia董事會向外界給予明確交代。

雖然多人力挺黃仁勳，但美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）亦公開強調，單憑辭職並不能免除Nvidia或黃仁勳本人將國家安全置於險境的潛在法律與政治責任。目前《商業內幕》已聯絡Nvidia及達瑞爾尋求回應，Nvidia官方暫未就是否存在員工離職潮及新任CEO人選作進一步評論。

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