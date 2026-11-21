在當今全球人工智能（AI）的競逐中，人才爭奪戰越發激烈，不少人會關注到清華大學「姚班」。這個創辦二十載，累計750名畢業生的本科實驗班，他們在坊間被譽為「撐起了全球AI的半壁江山」。究竟這支精英隊伍是如何煉成的？目前有哪些科技大神來自「姚班」？



圖為姚班畢業生。（清華大學交叉信息學院官網）

圖靈獎大師棄美回國 打造清華大學「姚班」

「姚班」全稱為清華學堂電腦科學實驗班，其名字取自創辦人、著名電腦科學家姚期智。姚期智早年曾任教於麻省理工、史丹福及普林斯頓大學，也是電腦界最高榮譽「圖靈獎」唯一的華人得主。據悉，圖靈獎以電腦概念創始人圖靈的名字命名，被稱作是電腦領域的諾貝爾獎。

姚期智早年曾任教於麻省理工、史丹福及普林斯頓大學，也是電腦界最高榮譽「圖靈獎」唯一的華人得主。（互聯網圖片）

2004年，當時57歲的姚期智毅然辭去普林斯頓大學終身教職回國加盟清華，立志在中國本土培養比肩世界頂尖水平的電腦科學人才，並於翌年正式創辦「姚班」。除了姚班，姚期智在2019年創辦了清華學堂人工智慧班，2021年清華又成立量子資訊班。2022年，三個班合並統稱姚班，下設計算機科學、人工智慧、量子資訊三個方向。

「姚班」每年僅招收30至50人，生源幾乎囊括全國奧林匹克競賽金牌得主與各省高考狀元。然而，這批「天之驕子」入學後面對的卻是近乎殘酷的學術考驗。不同於傳統本科由基礎編碼教起，「姚班」直接切入深層計算理論與系統架構研究，被學生形容為「直接從六層起步蓋大樓」，日常訓練便是挑戰學術「無人區」。姚期智曾称，唯有培養出世界最好的本科生，才能支撐起一流的科研與產業生態。

首屆「姚班」畢業生樓天成是小馬智行聯合創始人兼CTO。該公司2024年登陸納斯達克，成為「全球Robotaxi第一股」。（互聯網圖片）

矽谷到內地AI巨頭 處處皆見「姚班」身影

綜合界面新聞和鳳凰衛視等消息，截至2025年年底，「姚班」累計畢業生750人，這些人被坊間稱為撐起了全球AI的半壁江山。

首屆「姚班」畢業生樓天成是小馬智行聯合創始人兼CTO。該公司主攻L4級自動駕駛技術，於2024年登陸納斯達克，成為「全球Robotaxi第一股」。

印奇、唐文斌、楊沐被稱為「姚班三劍客」，三人聯合創立的曠視科技，成為電腦視覺領域的龍頭企業。該公司通過落地商用人臉識別技術，躋身內地AI四小龍。

印奇，AI四小龍之一曠視科技的聯合創始人兼CEO。（互聯網圖片）

唐文斌，曠視的技術大腦，和印奇一起創辦曠視，長期擔任首席技術官。（互聯網圖片）

楊沐，曠視三劍客的第三位，2007年保送清華進入姚班，比印奇、唐文斌低一級。（互聯網圖片）

「姚班」2015級姚順雨，清華畢業後前往史丹福大學讀博，期間，他提出了兩個改變AI發展軌跡的框架，讓AI學會了三思而後行。現在他是騰訊首席科學家，掌舵整個AI業務。

姚順雨是騰訊首席科學家，掌舵整個AI業務。（互聯網圖片）

在國際舞台上，OpenAI核心研發團隊負責數學推理的「95後」陳立傑、xAI創始團隊核心成員丁力宇、Google AI研究員鍾沛林、Meta AI的常慧文，均出自「姚班」。

學術界同樣星光熠熠，已有近60位校友投身高校教職，包括普林斯頓大學教授陳丹琦、史丹福大學教授馬騰宇及杜克大學教授鬲融等，其中陳丹琦更加入了矽谷新銳實驗室Thinking Machines。

業內人士指出，「姚班系」之所以能在全球AI領域佔據舉足輕重的地位，不僅源於學生自身極高的數理天賦與紮實的理論功底，更歸功於姚期智引進的國際化接軌課程、鼓勵跨學科交叉創新的文化，以及校友之間緊密的聯繫與資源網絡。