邊飲咖啡邊賺錢？上海00後靠AI賣穿戴甲出海　月銷千副爽賺10萬

AI創業神話再添一例。上海一名00後女生Coco，靠AI工具輔助經營穿戴甲跨境電商，上月賣出1100副，月利潤接近10萬元（人民幣，下同）。



她利用AI選款、管庫存、覆盤數據，將原本需時3至4天的工作壓縮至3至4小時，即使外出飲咖啡，也能用手機處理發貨，真正做到「手機一按，生意照賺」。



上海一名00後女生Coco，靠AI工具輔助經營穿戴甲跨境電商，上月賣出1100副，月利潤接近10萬元。（中網傳播）

AI抓TikTok趨勢 批量生成設計圖

據《中網傳播》，事件源於上海陸家嘴一家咖啡店外的線下推廣活動，一名自稱Coco的00後女生分享稱，她透過AI搜集TikTok等海外平台的流行趨勢。

Coco會透過AI搜集TikTok等海外平台的流行趨勢，再由AI批量生成穿戴甲設計圖。她挑選出合適款式後，交由美甲師製作樣品。

Coco會透過AI搜集TikTok等海外平台的流行趨勢，再由AI批量生成穿戴甲設計圖。（中網傳播）

除了產品設計，她還利用騰訊WorkBuddy建立營運工作台，即時追蹤庫存、銷售情況及補貨需求，毋須手動整理資料。

手機處理發貨 3天工作變3小時

Coco表示，過去需要3至4天完成的市場資訊整理與選款工作，現在透過AI協助，僅需3至4小時。即使外出喝咖啡休息，她也能用手機處理訂單及出貨，回家後系統會自動彙整營運數據。

Coco表示，過去需要3至4天完成的市場資訊整理與選款工作，現在透過AI協助，僅需3至4小時。（中網傳播）

Coco表示，即使外出喝咖啡休息，她也能用手機處理訂單及出貨，回家後系統會自動彙整營運數據。（中網傳播）

月銷1100副 每副淨賺90至100元

Coco透露，上月共賣出1100副穿戴甲，海外售價每副約38至40美元。扣除製作成本、跨境物流及平台佣金後，每副淨利約90至100元，單月利潤接近10萬元。

不過亦有博主提醒，穿戴甲賽道競爭激烈，AI主要替代的是選款出圖、數據整理等重複性勞動，核心的審美判斷、市場敏感度與供應鏈把控仍需創業者親力親為，直接照搬模式極難複製同等收益。