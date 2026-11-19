台北女童16年前跨年倒數離奇失蹤！網民用AI製「20歲照片」助尋人
撰文：TVBS新聞網
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台北市一名黃姓女童16年前隨家人到信義區參加跨年活動，倒數後在人潮中走失，至今仍音訊全無。近日有網友重新整理當年協尋資訊，利用AI生成3張推估她約20歲時的可能樣貌並發布於社交平台，盼藉生成影像，讓更多人留意這宗懸案，並協助提供線索。
被人群衝散失蹤16年
回顧案情，黃姓女童於2009年底與家人前往信義區跨年，2010年1月1日凌晨0時25分因急著上廁所，出來後與舅媽在跨年散場人潮中衝散走失，從此下落不明，但家屬多年來始終未放棄尋人，由於當年協尋照片多為女童幼時模樣，網友依原有資料推算，若她平安長大，今年應約20歲。
協尋文掀熱議
熱心網友近日在FB專頁社團「信義區三兩事」貼出當年走失資訊與3張AI模擬長大照，呼籲民眾若掌握相關線索可依協尋資訊電話通報；貼文曝光後引發大批網友轉發與留言集氣，有人盼她能平安幸福生活，也有人感嘆身為父母看了相當鼻酸，並提醒可擴散至其他社交平台或透過DNA比對增加尋回機會。
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