中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，因為「涉嫌嚴重違紀違法」而被查。官方通報目前僅有「涉嫌嚴重違紀違法」八字，外界對於其下馬的原因眾說紛紜。



2022年10月至2026年11月，陳吉寧執掌上海市委長達四年。其實只要觀察這段時間上海發生甚麼事，即使無從得知陳吉寧實際因為何事下馬，但也可大概了解端倪。



不同於運作模式相對單純的中央部委機關，上海作為全國地方國資規模最龐大、資產證券化程度最高的金融中心，長期形成了政界、商界、金融圈等深度交織的複雜生態。在陳吉寧任內，中央巡視組與地方紀檢監察部門緊密配合，針對國有資產、金融信貸及醫療衛生三大核心板塊展開長達四年的高強度整頓。隨著系統性腐敗窩案接連浮出水面，身為地方「第一責任人」的市委書記最終因治理失責遭到政治反噬。



上海市委書記陳吉寧。（上海發布）

政商金醫的系統性貪腐

在地方國資與產業集團方面，陳吉寧任內包括上海實業集團原總裁周軍等受查，上海城投及多家市屬園區國企高管亦接連出事。涉案人員往往打著「國企混改」、「海外併購」及「戰略性新興產業投資」的旗號，利用多層嵌套的股權基金暗中輸送利益，導致海量國有資產流失與債務黑洞。

上海實業集團原總裁周軍。（上海二中院）

在地方金融與銀行體系中，長期累積的信貸風險直接向地方財政蔓延。上海銀行與浦發銀行多名原高管及分行負責人先後落馬，地方金控平台與國資創投基金的多名核心操盤手亦遭留置審查。部分金融機構違規向高槓桿民營資本「大鱷」批出巨額信用貸款，將信貸審批與股權投資捆綁成「一條龍」式的利益輸送通道，造成嚴重的金融風險。

在醫療衛生與醫藥產業領域，隨著2023年全國醫藥反腐風暴推進，上海多間三甲醫院院長、藥劑科主管，以及上海醫藥集團系內多名高管集中被查，張江生物醫藥園區的部分研發基金與補貼審批項目亦遭到追溯倒查。除了藥品與器械採購中的巨額回扣及借學術會議洗錢外，更存在利用「生物醫藥先導產業」名義變相套取政府財政補助與國資產業引導基金的亂象。

中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。（新華社）

觸發被查的三大背景原因

上述貪腐問題演變為陳吉寧下台的直接導火索，源於其任內未能化解的三重治理危機：

第一，缺乏地方根基的「學者型官員」難以駕馭本土資本網絡。作為空降上海的主官，陳吉寧在當地並無深厚的幹部班底，當他致力推動生物醫藥、人工智能與集成電路「三大先導產業」的超常規擴張時，在運作層面高度仰賴本地國資投融資平台及產業基金操盤手。有別於傳統基建項目中赤裸的權錢交易，上海政商界的灰色操作往往包裝在「市場化股權投資」、「科創板IPO輔導」及「生物醫藥研發補貼」等高度專業的合規外衣之下，令缺乏地方資本運作經驗的主官難以防範。

第二，金融壞賬集中爆發觸及中央高層的風險底線。2023年至2026年間，面對外資撤離壓力、房地產市場深度調整及消費持續疲軟，上海地方政府為穩住經濟大盤，被迫借助國資平台加槓桿投資，並對部分高風險融資項目的合規審查有所鬆綁。直到2026年10月底，上海銀行披露因早年向「寶能系」等高槓桿資本提供逾百億元貸款形成壞賬，拖累第三季度淨利潤暴跌逾92%。在中央反覆強調「嚴防金融風險演變為政治風險」的背景下，地方金融監管失職成為問責主官的關鍵切口。

第三，地方政治生態的長期積弊未能得到根本扭轉。在陳吉寧主政上海期間間，上海除了在國資、金融與醫療等領域出現高管接連下馬的局面，更在2023年發生了上海市人大常委會原主任董雲虎這類正部級官員被查的重大政治事件。連串高層震盪反映出當地盤根錯節的政商利益格局依舊頑固，積弊未除最終令主政者承擔了沉重的政治後果。