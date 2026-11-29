台灣九合一地方選舉結果28日晚間出爐，國民黨拿下11席縣市長，較上屆減少3席，民進黨則由5席增至10席。就整體選舉結果而言，國民黨總席次固然較上屆縮減，但畢竟選前競爭激烈且最具政治指標意義的台北市、新北市均告守成，連同基隆市、桃園市在內，國民黨在北台灣的固有政治疆域未受根本撼動，縱有失血唯「黨本不傷」。然而，若將視野縮小至直轄市六都，國民黨與民進黨的執政席次業由上屆的4比2打成3比3，箇中關鍵便是台中市的政權易手。對國民黨而言，這是一席直轄市的得失，但對即將卸任台中市長的盧秀燕而言，「本陣失火」則是一場關乎其政治資本的考驗。



觀察盧秀燕政治選擇的角度——從不參與黨主席選舉，到卸任前翩然北上擔任蔣萬安競選總部主委，再到自己主政八年的台中未能完成政權承遞，盧秀燕過去一年多的政治部署與最終所取得的政治成果，突顯出她滿滿的政治投機性。

江啟臣於晚上8時30分，與台中市長盧秀燕牽手共同上台，三度向現場支持者深深鞠躬致謝並致歉，表示「是我的努力不夠」。（江啟臣競總）

台灣選舉素有「決戰中台灣」一說，在「北藍南綠」的政治地理格局下，中台灣某種程度相當於美國選舉中的「搖擺州」。今次國民黨推出曾任黨主席、現任立法院副院長的江啟臣，對上民進黨立委何欣純，背後又有盧秀燕八年執政的政治資源，最終卻未能延續國民黨在台中的執政。

爾今，距離2028年台灣總統大選僅剩一年多時間，盧秀燕長期被視為國民黨潛在、有力的總統候選人之一，台中八年執政是其政治聲望的重要來源，但地方首長的個人聲望與其能夠為政黨帶來的政治實力，本就是兩回事。如今台中政權易手，正好提供了一個重新檢視兩者關係的機會。

當然，台灣內部政治或有另一套解讀，即盧秀燕雖未能守住台中，但北上輔選蔣萬安，助其成功連任，因而仍有值得肯定的選舉功績。然而，蔣萬安勝選，何以便成了盧秀燕的政治功績？

11月22日，台灣立法院長韓國瑜（右）、台中市長盧秀燕（中），陪同台北市長蔣萬安（左）進行車掃拜票活動。（Facebook/蔣萬安）

沈伯洋今次在台北市長選舉中落敗，與蔣萬安相差十萬餘票，但其得票率已近逼平1998年陳水扁競逐連任時的水準，國民黨守住台北，有多少得益於既有基本盤的選民結構，又有多少來自蔣萬安的個人聲望及盧秀燕的輔選，這不能單憑勝選結果就作出歸因。

尤其值得追問的是，若台北勝選可以被算作盧秀燕的輔選之功，那麼她主政八年的台中失守，又應如何計算其政治責任？她不能在台北以競選總部主委的身分分享勝選成果，到了台中，卻僅以自己並非候選人為由，將敗選視為江啟臣個人的政治得失，衡量政治人物的輔選能力，理應有一套前後一致的標準。進一步說，盧秀燕真正需要面對的，恐怕還是其政治聲望與實際政治實力之間的落差，其台中八年執政所累積的個人聲望，並未能確保江啟臣勝選，北上輔選蔣萬安的成果，又難以從國民黨原有的基本盤中單獨析出，倘若連自己經營八年的政治腹地都未能完成政權承遞，又有多少具體依據，足以證明其具有跨越地方、整合全黨乃至競逐中央政權的政治動員能力？

江啟臣、盧秀燕率競選團隊向支持者鞠躬致歉。（江啟臣競總）

又在能力之外，盧秀燕政治性格上的缺陷，在過去亦可謂斑斑可考。回顧朱立倫卸任國民黨主席前，國民黨內曾有相當聲量希望盧秀燕出面接掌黨中央，惟盧秀燕最終以市政為由未參與黨主席選舉。其後鄭麗文入主國民黨中央，盧秀燕與其在兩岸政治主張上的差異，明顯成為國民黨內路線分岔的一個破口。

再就今次台北市選前之夜為例，同為親美派的蔣萬安與盧秀燕組隊靠攏，在其最重要造勢場合上，既容得下兩位前國民黨主席，卻未安排現任黨主席鄭麗文出席，盧蔣二人在箇中算計與波瀾早已明面洶湧，不啻是將國民黨中央與地方政治要員之間的關係，攤在台灣政治輿論面前。

有道是不參選黨主席，還不意味著一名政治人物沒有資格角逐總統，但對於有志領導國民黨重返中央執政的人而言，何以選擇承擔某些政治責任，而不承擔另一些政治責任？這是盧秀燕不能迴避的問題。此外，也包含何以她在地方選舉中積極經營跨縣市的政治影響力，卻不能就黨中央所面對的路線爭議提出一套完整的政治主張？一遇兩岸議題就支吾其詞，猶如驚弓鳥？這些當然都是政治上的選擇，但既然是選擇，那自然也就具體映照出盧秀燕政治選擇中的機會主義色彩。

更甚者，除了政治選擇所呈現的機會主義色彩，盧秀燕的親美派成份也大有問題。試問，親美能夠為盧秀燕提供什麼政治資本？又能夠為國民黨解決什麼政治問題嗎？倘若親美僅意味著強調台美關係的重要性，盧秀燕這類國民黨內的親美派與民進黨的政治主張有何根本區別？倘若親美之外另有一套不同於民進黨的兩岸政治主張，那麼這套主張又是什麼？這些都是國民黨內親美派從來沒有膽識對外一次說清楚的問題。

10月26日，國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會，但並未與蔣萬安同框。（Facebook/鄭麗文）

是以，國民黨內部所謂親中派與親美派的路線差異，真正需要討論的，並不是哪一方更擅長經營選舉，而是不同路線如何回答國民黨所面對的兩岸政治問題，再怎麼親美都不能取代兩岸政策，這才是癥結，才是核心。國民黨如何理解兩岸關係、如何處理與中國大陸的政治分歧、如何在中美之間定位台灣，終究需要有別於地方選舉語言的政治回答，顯然只嫻熟地方選舉語言的盧秀燕，從來都還沒有踏足過這塊深水區試煉，卻已然想要渡江取經。

當然，造就選舉成敗的環節因素眾多，台中失守未必全然是國民黨內部路線競爭的直接結果，但擺明的是這場失利讓盧秀燕「本陣失火」，熔斷了一項原以為可倚仗的重要政治資本，也使外界有必要重新衡量其個人聲望、政治部署與實際政治成果之間的關係。爾如今盧秀燕所需要回答的，已不只是自己能否代表國民黨參選總統，而是自己究竟能夠代表一個什麼樣的國民黨？一個政黨若只剩下選舉的功能，一個政客若只懂得投機，卻無法回答自身存在的政治理由，這樣的政黨與政客最終就只能被歷史淘汰。