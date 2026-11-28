11月28日當晚，歷經數月的台灣九合一選舉糾結，終於是以國民黨的涉險過關、民進黨的盤算落空畫下句點。

在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市的六都層次，即便選前「洋流」洶湧，大有顛覆台北、新北的態勢，但從選舉結果來看：台北市由蔣萬安成功守住，新北市由李四川贏下，桃園市則是張善政成功連任，最終國民黨雖然失守台中，卻還是在六都之中守住三都，阻止「洋流」顛覆北台灣根據地。

不過在全台整體選舉成績上，國民黨的總席次還是有所下滑。尤其，新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣全都由藍轉綠，這對國民黨來說還是某種警訊。而這種「雖然擋下洋流、卻沒有贏」的結果，其實既反映這次大選的複雜議題導向，也必然連動面向2028的新一輪政治攻防。

蔣萬安抵達競選總部。（Nick攝）

為何國民黨算是「涉險過關」？

首先是國民黨「涉險過關」本身。

基本上觀察選戰數月的種種攻防，國民黨的結局可以分成三種可能情境：「小敗」、「大敗」與「崩盤」，比較基準就是2026年九合一選舉前的執政版圖：國民黨在全台22個縣市中握有15席，包括台北市、新北市、桃園市、台中市4個直轄市，以及基隆市、新竹縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣，還有縣長鍾東錦已在2025年9月從無黨籍恢復國民黨籍的苗栗縣。

而所謂「小敗」，其實就是整體席次微幅縮水，但守住「六都優勢」與過半縣市。說得更直接，也就是即便選戰過程波折不斷，但國民黨最終還是在台北、新北、桃園、台中四個直轄市（以下簡稱「北北桃中」）中，保住了最具指標性的北台灣，也就是台北、新北、桃園，僅是失守幾個選前公認的高危險區，包括作為直轄市的台中市，以及交棒面臨挑戰的彰化縣、宜蘭縣、新竹縣，又或是作為「藍白合」示範區、由民眾黨張啓楷代表參選的嘉義市。

在這種情境下，國民黨的總席次可能從現有的15席微幅滑落，不過如果計入藍白共推的無黨籍與民眾黨人選，整體在野聯盟還是可能維持過半優勢。因此，雖然國民黨無法達成高層在2026年11月22日向媒體評估的「最起碼保持14席」低標，但因為核心的六都執政版圖並未嚴重受損，「地方包圍中央」的態勢仍在，政治後果或許就是黨主席鄭麗文的領導地位會受檢討，卻不至於引發黨內的逼宮風暴。

但如果進入「大敗」情境，關鍵就是國民黨痛失指標性直轄市，而地方版圖可能退守至半數邊緣。詳細來看，也就是「北北桃中」四都中失守最具指標性的北台灣三都，尤其是選前被評估陷入拉鋸戰、由李四川接棒對決民進黨蘇巧慧的新北市，又或是面臨「洋流」直接衝擊、也被認為可能翻盤的台北市，同時連帶失去多個中台灣或東部傳統優勢縣市，且南部的台南、高雄也未能成功翻盤。

在這種情境下，國民黨執政縣市的總席次可能在10席上下徘徊。這意味著藍營不僅未能擴張版圖，還連帶賠上過去四年積累的地方執政優勢。而其結果，也就必然衝擊國民黨面向2028的人選抉擇與在野整合基礎。

10月26日，國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會，但並未與蔣萬安同框。（Facebook/鄭麗文）

再來是結果最差的「崩盤」，也就是六都防線潰散、甚至退回2014年等級的執政低谷。在這個情境下，國民黨的「北北桃中」四都失守兩都以上，且原本「藍白合」的5個共推縣市（新北市、宜蘭縣、嘉義市、新竹市、嘉義縣），也可能大規模潰敗。

如此一來，國民黨的總席次可能暴跌至10席以下，甚至可能重演2014年九合一的結構性挫敗：當時國民黨在22縣市僅獲6席、六都僅保住新北市，選後國民黨秘書長曾永權為此請辭，時任國民黨主席馬英九也宣布辭去黨主席以示負責。因此這次若出現「崩盤」性結果，黨主席鄭麗文必然會面臨巨大的逼宮請辭壓力，整個在野陣營也會出現新一輪分裂與重組震盪，導致面向2028的局勢更加不確定。

可以這麼說，評估這次國民黨勝敗的關鍵，就是「15席守成線」以及「北北桃三都是否全數保住」。因此用前述框架來衡量這次選舉結果，國民黨其實位於「小敗」區間，畢竟「北北桃中」確實丟失一席台中，不過台北、新北、桃園成功守住，再加上北部的基隆市、苗栗縣，中部的南投縣、雲林縣，東部的花蓮縣、台東縣，離島的澎湖縣、金門縣、連江縣，國民黨自身其實拿下12席，也就是在丟失台中市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣5地的基礎上，又新增澎湖縣、金門縣2地，如果再加上新竹市無黨籍、但與國民黨結盟的高虹安，其實未來整體的影響力範圍，還是來到13席，整體板塊微幅滑落。

正因如此，再結合整場選戰的攻防情境，國民黨其實算是「涉險過關」，關鍵就在台北、新北、桃園、台中四個指標性直轄市中，國民黨雖然失守台中，卻保住選前民進黨不斷大力猛攻的雙北；而民進黨一路猛吹的「洋流」旋風，雖然所到之處聲勢浩大，卻終究沒能顛覆台北、新北乃至桃園的國民黨版圖。

簡單來說，國民黨雖然席次有所滑落，卻是幅度不大，尤其還成功將「洋流」阻絕在北台灣之外，導致民進黨的最大盤算落空，可謂某種程度的「敗中保勝」，因而算是「涉險過關」。

台北市長蔣萬安今日（27日）晚7時在凱道舉辦選前之夜，到晚上9時20分，現場的支持者人數已經突破15萬人。（蔡苡柔 攝）

「涉險過關」的兩大關鍵機制

至於導致「涉險過關」，也就是國民黨「雖然擋下洋流、卻沒有贏」的原因，其實能從選戰發展觀察一二。

首先就是在中間選民崛起的背景下，「民生市政」明顯取代意識形態。可以發現，這次大選普遍出現聚焦地方建設與民生的攻防，也就是藍綠候選人大多避談兩岸意識形態，轉而聚焦都市建設、交通與社福津貼，例如台北的沈伯洋推出都市微森林與兒虐防治、高雄的賴瑞隆主打產業升級與育兒津貼、桃園的張善政鎖定青年政策，選民也因此更加傾向依據候選人的地方形象，以及具體的市政願景來做決定。

正因如此，這次就連原本被預設「藍大於綠」、毫無懸念必勝的台北蔣萬安，也一度陷入苦戰。畢竟沈伯洋持續遮掩過往「大罷免」與「黑熊學院」的激進本色，反倒是蔣萬安因為各種市政治理問題，而被綠營抓到破口一路猛打，導致「洋流」氣勢一度高漲，甚至出現外溢現象，其實也後續在一定程度上影響了台中等地選情。

當然，這次被視為綠營傳統優勢選區的台南，也沒有出現各方預料的大贏場面，背後原因可能就與選前延燒的「光電板」議題、也就是民進黨的綠能政策弊端有關，這當然也是治理議題壓過意識形態的一大體現。簡單來說，政黨忠誠度偏弱、聚焦民生議題的中間選民崛起，其實在一定程度上了衝擊全台原有的「綠大於藍」與「藍大於綠」鐵票區，南北皆然。

11月22日，台灣立法院長韓國瑜（右）、台中市長盧秀燕（中），陪同台北市長蔣萬安（左）進行車掃拜票活動。（Facebook/蔣萬安）

再來就是現任執政優勢與接班效應的落差。可以發現，即便遭遇「洋流」首當其衝，台北、新北、桃園還是體現「現任與團隊延續」的穩定性：台北市由現任市長蔣萬安尋求連任、桃園市由現任市長張善政迎戰民進黨的黃世杰，新北市則由曾任副市長的李四川接棒侯友宜對決民進黨的蘇巧慧。三地都具備較強的現任行政資源或市政團隊延續性，其實在地方選舉中對於執政方相對有利，這也是所謂選民基本盤外的一個重要原因。

而台中市，則明顯面臨「後盧秀燕時代」的大考驗。關鍵在於，台中市在現任市長盧秀燕任期屆滿後，這次是由國民黨江啟臣對決民進黨何欣純，由於缺乏現任者直接參選的光環，江啟臣也不如李四川具有市政上的治理經驗，其實優勢已經低於台北、新北、桃園三地。再加上「洋流」衝擊，台中藍綠其實已在封關民調中呈現互有領先的拉鋸戰，如今由藍翻綠其實早就有跡可循。

同理，國民黨其他地方也面臨家族接班或內部整合難題，例如彰化謝家等中部派系動態，這種地方勢力的鬆動與重組，也連帶影響了中台灣（含台中及周邊縣市）的選票流向，彰化的由藍翻綠其實早在選前各方就已心照不宣。宜蘭縣、嘉義市則同樣暴露接班問題，也就是過去的國民黨執政者已經無法尋求連任，卻也並沒有培養出強勢接班人，新竹縣則是因為黨內初選裂痕、藍白合破局，導致國民黨因為整合失利，而輸掉原本占有優勢的一盤好棋，結束在新竹縣長達25年的執政。

可以發現，導致這次國民黨涉險過關、民進黨盤算落空的關鍵，其實就是在面對「洋流」的黑天鵝下，各地的治理議題、接班與整合效應，究竟是對候選人產生加分拉抬，又或是扣分摧殘。而從結果來看，這種複雜機制既導致國民黨沒有成功守住台中與其他縣市，民進黨的「洋流」也同樣止步中台灣，制霸北部的狂想由此功敗垂成，形成國民黨敗中保勝、也涉險過關的驚險結局。