台灣選舉│台中意外藍天變綠地 江啟臣與盧秀燕三度鞠躬致歉
撰文：吳真銘
出版：更新：
台灣「九合一」選舉周六（28日）登場，投票已經結束，全台各投票所於下午4時起陸續開票。國民黨籍台中市長候選人江啟臣自行宣布敗選，輸給民進黨候選人何欣純。江啟臣於晚上8時30分，與台中市長盧秀燕牽手共同上台，三度向現場支持者深深鞠躬致謝並致歉，表示「是我的努力不夠」。
據台媒《聯合報》報道，江啟臣在盧秀燕陪同下抵達競選總部，支持者難掩落寞神情，現場加油聲不斷。江啟臣表示，這次選舉結果不如預期，「是我的努力不夠」，同時，他祝福何欣純當選，冀未來台中市持續前進。
盧秀燕表示，此次選舉覺得很抱歉，這一年以來，感謝幫忙江啟臣的競選團隊，以及投給江啟臣的所有市民，「我們要致上最大敬意與謝意。對於何欣純當選予以祝福，不管在什麼崗位，市民都是我們的家人，未來也會全力以赴。」
台灣九合一選舉・一片看清｜沈伯洋蔣萬安對決 街訪台北民眾心聲台北市長選舉｜蔣萬安成功連任發表演說 群眾頻頻高呼「選總統」台北市長選舉｜蔣介石曾孫蔣萬安連任 挑戰者沈伯洋遭陸全球通緝台灣選舉｜沈伯洋宣布敗選：責任由我一人承擔 民意永遠是對的台灣選舉｜網紅鍾明軒投票日發文談蔡英文 被檢舉違法恐遭重罰台灣選舉投票日 台媒：黃仁勳同款私人專機抵松山機場引外界聯想