台灣「九合一」選舉周六（28日）登場，投票已經結束，全台各投票所於下午4時起陸續開票。國民黨籍台中市長候選人江啟臣自行宣布敗選，輸給民進黨候選人何欣純。江啟臣於晚上8時30分，與台中市長盧秀燕牽手共同上台，三度向現場支持者深深鞠躬致謝並致歉，表示「是我的努力不夠」。



江啟臣、盧秀燕率競選團隊向支持者鞠躬致歉。（江啟臣競總）

國民黨籍台中市長候選人江啟臣發言。（江啟臣競總）

江啟臣於晚上8時30分，與台中市長盧秀燕牽手共同上台，三度向現場支持者深深鞠躬致謝並致歉，表示「是我的努力不夠」。（江啟臣競總）

據台媒《聯合報》報道，江啟臣在盧秀燕陪同下抵達競選總部，支持者難掩落寞神情，現場加油聲不斷。江啟臣表示，這次選舉結果不如預期，「是我的努力不夠」，同時，他祝福何欣純當選，冀未來台中市持續前進。

江啟臣選前之夜。（YouTube截圖）

何欣純競選總部。（YouTube截圖）

盧秀燕表示，此次選舉覺得很抱歉，這一年以來，感謝幫忙江啟臣的競選團隊，以及投給江啟臣的所有市民，「我們要致上最大敬意與謝意。對於何欣純當選予以祝福，不管在什麼崗位，市民都是我們的家人，未來也會全力以赴。」