台灣「九合一」選舉結果出爐，國民黨頂住洋流守住了台北新北，雖然談不上勝利，也算不上大敗。民進黨雖然未能如選前民調預期那樣大殺四方，在四都中也拿下三都，在其它幾個地方縣市也有斬獲。唯獨台中，大熱翻盤，選前所有民調認為穩贏，結果輸得乾乾淨淨。盧秀燕欽點的接班人江啟臣折戟沉沙，台中市政權拱手讓人，藍營原本穩固的「四都」版圖生生縮水為「三都」。

這場被輿論戲稱為「中台灣大翻車」的慘敗，不僅徹底扒下了盧秀燕所謂「政績斐然、執政得力」的虛假外衣，更將她自去年國民黨主席選舉以來機關算盡、割裂全黨、媚美投機的政治算盤炸得粉碎。《紅樓夢》裏給王熙鳳的判詞——「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，如今原封不動地套在盧秀燕身上，竟顯得如此嚴絲合縫、諷刺至極。

回望選前，盧秀燕的政治表演可謂自信爆棚、姿態拿捏到了極致。在台中，她自詡「媽媽市長」光環無敵，把交棒江啟臣視作囊中之物；她更是跨區北上，高調出任蔣萬安的競選主任，在聚光燈下侃侃而談，彷彿自己已是藍營共主、救世主般的存在。

江啟臣、盧秀燕率競選團隊向支持者鞠躬致歉。（江啟臣競總）

網絡輿論對此早有辛辣嘲諷：「自家後院的火還沒防住，就急着去台北當總教頭，真把自己當成了國民黨唯一的太陽？」果不其然，開票夜的冷酷現實給了這位自我感覺良好的政治人物一記響亮的耳光。台中輸得乾乾淨淨，江啟臣的接班夢碎，盧秀燕苦心經營的「造王」大戲直接演成了一部諷刺劇。她非但沒能靠這場選舉延續政治能量，反而成了拖累全黨選情、導致藍營丟掉關鍵重鎮的頭號「戰犯」。

冰凍三尺，非一日之寒。盧秀燕今日在台中的慘敗，絕非偶然的戰術失誤，而是她自去年國民黨主席選舉以來，一路推行極端自私的政治投機主義、刻意製造黨內裂痕的必然惡果。

自去年黨主席選舉塵埃落定、鄭麗文執掌國民黨以來，盧秀燕便開啟了一場令人作嘔的政治切割秀。在公開場合，她對黨中央和鄭麗文刻意保持距離，眼神閃躲、言辭敷衍，彷彿多站一秒就會沾染上什麼政治負資產；在選舉佈局上，她更是利用自己在地方的影響，處處掣肘、刻意邊緣化鄭麗文，企圖在黨中央之外另立山頭，把自己塑造成能與黨主席分庭抗禮的另一顆「太陽」。而她之所以如此急不可耐地作妖，司馬昭之心路人皆知，就是要演戲給國民黨內的本土派和親美看，同時給太平洋另一邊的美國送投名狀。

蔣萬安競總人事10月19日曝光，由盧秀燕擔任主委，並由5名藍營立委組成核心團隊，圖左起為國民黨立委李彥秀、羅智強、蔣萬安、盧秀燕、國民黨立委賴士葆、王鴻薇及徐巧芯。（蔣萬安FB）

為了謀求兩年後代表國民黨角逐大選的入場券，盧秀燕把全副心思都花在了維持自己所謂的「親美派」、「温和本土派」人設上。在涉及兩岸關係的大是大非問題上，她首鼠兩端、含糊其辭，生怕得罪美國，也生怕惹惱了綠營選民；對於鄭麗文試圖重振國民黨黨魂、凝聚藍營核心戰鬥力的路線，她不僅不予配合，反而暗中拆台，試圖用「不沾鍋」的身段來換取美國方面的信任背書和中間選民的青睞。這種典型的精緻利己主義做派，在黨內早已引發強烈不滿。許多藍營支持者在社交媒體上痛批：「整天算計着兩年後的大位，眼裏只有自己的政治前途，唯獨沒有國民黨的整體利益！」

政治場上的投機取巧，最終都會在選票上連本帶利地討回來。盧秀燕以為只要抱緊親美大腿、疏遠黨中央、拉攏地方派系，就能左右逢源、穩坐釣魚台。然而，她嚴重低估了選民的眼睛，也高估了自己的執政成色。當選舉進入真刀真槍的肉搏戰，選民需要看到實實在在的政績與擔當時，她那套公關政治下的脆弱瞬間原形畢露。更致命的是，她刻意與鄭麗文保持距離、自造太陽的內耗傲慢姿態，直接寒了藍營基本盤的心。基本盤催不出來，中間選民又不買賬，民進黨趁勢猛攻，台中焉能不敗？

諷刺的是，盧秀燕原本指望通過「造王」江啟臣，讓自己在卸任台中市長後依然能保持政治温度，從而順理成章地進軍兩年後的大選。如今，江啟臣敗選，台中基業盡失，盧秀燕瞬間淪為無兵無將的「光桿司令」。網友的揶揄可謂一針見血：「連自己的本命區都守不住，還妄想代表國民黨去選大位？這下不用刻意跟鄭麗文保持距離了，因為她自己已經成功把自己邊緣化到了政壇角落！」