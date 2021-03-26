中資植入式廣告「漂洋過海」不乏先例　關鍵在於把握強度？

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-26 12:45

近期多部韓劇如《黑道律師文森佐》因出現突兀的中資簡體字廣告，引發韓國網民不滿，批評這些廣告的出現與韓國社會真實的面貌完全格格不入，猶如變成在看一部中國連續劇。其實，該種商業模式並非新鮮事，中國廣告「漂洋過海」植入外國劇也早有先例，然而不管對本土或海外受眾而言，如何能做到既刻意又自然的宣傳，是該領域永恆的課題。

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放眼全球，植入式廣告的歷史其實源遠流長，早在1929年，動畫《大力水手》主角波比便以「我愛吃菠菜」為菠菜罐頭做廣告；1982年，史提芬·史匹堡執導的《ET外星人》中，主角用里斯朱古力豆（Reese's Pieces）把外星人吸引到屋內，更令該產品的銷量激增65%。

內地方面，植入式廣告出現的時間較晚，直到1992年，大型室內情景劇《編輯部的故事》將偷「百龍礦泉壺」的情節編入其中，開了內地植入式廣告先河，才令這種商業模式自此迅速普及。

近年來，內地植入式廣告已在電視劇和綜藝選秀節目中成熟運作，尤其是「定制植入」，節目透過為廣告商量身定制，讓其品牌和產品在節目中實現場景唯一、不可複製，取得最佳傳播效果，例如《爸爸去哪兒》一經播出，便給節目取景地帶去成千上萬的遊客。

「常規植入」也是十分常見且見效的模式，通常相關品牌和產品都貼近日常生活，例如在《爸爸去哪兒》的下廚場景中，金龍魚食用油的植入可謂十分常規，恰到好處地融入節目中，雖不見得出彩，但也沒有違和感，增加了消費者的信任度。

在廣告輸出方面，近年中資可謂不遺餘力，例如在美劇《囧男大爆炸》某集中，中國的牛奶產品廣告出現在角色家中的茶几上，且持續了約3分鐘，期間沒有台詞點明，甚至沒有特寫鏡頭。這與近期內地品牌「自嗨鍋」豪砸近4億韓元（約275萬港元）投資廣告，要求產品在《黑道律師文森佐》四集中出現，包括特寫兩次和主角吃兩次的高曝光要求形成對比。

每個國家皆有自己的文化，對於外來產品的植入，接受程度不一也是正常的。然而，做到刻意卻不失自然的宣傳，是植入式廣告放諸四海皆準的成功先決條件，例如《西部學刊》便曾刊文探討植入式廣告存在的問題，其中提到沒有把握好植入廣告的強度，會反而降低了品牌好感度，過度的廣告重覆給受眾帶來厭惡感，因此一則15秒的廣告提及的品牌名稱不宜超過2次，一分鐘的廣告時間亦不宜超過3次。

（綜合報道）