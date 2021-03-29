新疆棉花｜勿以愛國之名行惡　這些人不該成為被鬥爭的對象

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-03-29 21:00

截至3月29日，中國國內為新疆棉花而戰的運動仍在持續發酵。不只是瑞典服飾品牌H&M被全網抵制，阿迪達斯、耐克等品牌亦受到衝擊。華為應用市場、騰訊應用寶等應用商店均已無法搜尋到阿迪達斯、耐克的官方App。

部分西方企業對新疆「人權問題」予以表態，這並非甚麽新鮮事。今天內地國民同仇敵愾，亦體現出中國國力復興後，民間已集聚了足夠的民族自信，不再仰視西方社會，不再願意見到西方企業一面試圖爭取中國市場，一面依舊以其思維慣性發表政治立場。

本質上，和西方企業宣稱不再使用新疆棉花一樣，抵制西方企業也是內地國民的政治正確，這無可厚非，亦是人之常情——然而，過去數日一些國人的言行也表明，時下內地的愛國情緒仍有大量不理性的行為。

耐克曾發表聲明，稱自己及其供應商皆不使用新疆棉花。（耐克網站截圖）

據報道，一些網友衝擊阿迪達斯、耐克等品牌的電商平台直播間，要求直播間停播、下架商品，並要求主播「換工作」。面對大量網友指責，有主播強忍着淚水，表情無奈地講：「別罵我，我一件不賣，但我每天必須要上班」。

外國企業在華經營大量聘用中國員工，這部分人的工作生計在抵制運動中必然受到衝擊。他們大多是拖家帶口，為謀生計而工作的人群，本不該成為這場抵制運動的受害者，更不應該成為國人鬥爭的目標對象。在外企工作的員工之愛國熱忱不該受到質疑，拋棄工作亦不是他們應該為愛國而承擔的義務。

此外，相關平台和企業對H&M等品牌的全網杯葛，也令消費者的利益受到損害。將各西方品牌由平台下架，這或許是出於「政治正確」，但應該給消費者提供妥善的後續服務。譬如H&M品牌的消費者，如今即便是想退貨都難以聯繫到客服。杯葛事件發生後，消費者或許可以用性價比類似的商品替代，但是那些已經買過該品牌服飾的消費者，難道只能將衣物閒置或者丟棄？

應該說，這類杯葛運動有其正面意義，那些願意繼續在華精英的西方企業，會進一步避免雙重標準，在意識到西方社會的「政治正確」之餘，也明白中國社會的「政治正確」，在一些政治立場的表達上，自然會有所調整，尤其是針對「新疆強迫勞工」這種子虛烏有的控訴。從這個層面而言，消費者是有效的反擊武器。

但是抵制乃至杯葛，是一個人、一群人或者一個機構表達自我立場的行為，這不應上升為對其他人的強硬要求。回望中日關係在2012年陷入低谷，彼時內地亦曾出現不少打砸日系私家車的現象。如今的民族主義情緒相較於8年前更為高漲，可與此同時民情也已更為成熟。抵制西方商品可以理解，但以此為由對他人施以言辭乃至行動攻擊的情況，卻不應再犯。

昔日，義和團殘害「二鬼子」和「假洋鬼子」；而今，美國種族歧視者襲擊乃至謀殺亞裔美國人。這類以「愛國之名」而行的惡性，在任何社會的任何階段皆有爆發的可能。是以需要一再的警示才能制止預防。如今，中國官方從未下令杯葛外國企業，騷擾、辱罵、攻擊他人更是違法行為。此風，斷不可長。

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