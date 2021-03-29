ASICS刪微博撐新疆棉聲明：分公司未經授權發出　不代表官方立場

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-29 12:30

H&M、Nike及Adidas等國際品牌捲入「新疆棉風波」，中國大量網民揚言抵制。日本品牌ASICS於3月25日在微博表明，公司會繼續使用新疆棉花。 澳洲廣播公司（ABC）29日（周一）報道指，ASICS位於日本神戶市的總部緊急澄清，微博上有問題的聲明是未經授權而發出的，並不代表公司在此事上的官方立場，又指為澳洲提供的奧運隊服裝沒有使用新疆棉。 此外，《香港01》記者發現，ASICS於3月25日在官方微博發出的撐新疆棉聲明，已在29日早上被刪。

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澳洲廣播公司報道指，ASICS總部於28日下午召開了緊急會議，其發言人之後表示：「我們現在澄清，那份（微博上）有問題的聲明是未經授權而發出的，並不代表公司在此事上的官方立場。」

發言人又表示：「我們也可以證實，澳洲奧運隊的隊衣，並不含有源自新疆的棉花，也不是在這個地區生產。」

消息人士對澳洲廣播公司表示，ASICS於微博發布的中文聲明應該是由該公司的中國員工發布的，並未獲得總部批准。報道又指，ASICS的中文聲明在用字方面，與早前在微博上曾發出類似聲明的德國品牌Hugo Boss相似，這反映聲明是由ASICS的中國員工撰寫。

ASICS的官方微博帳號為「ASICS亞瑟士」，微博認證為亞瑟士（中國）商貿有限公司，為ASICS的中國內地分公司。《香港01》記者發現，ASICS於3月25日在官方微博發出的撐新疆棉聲明，已在29日早上被刪。

ASICS於3月25日在官方微博發文表示：「亞瑟士（ASICS內地譯名）在中國市場大力發展本地供應鏈，從原材料採購到生產，來自中國不同區域，包括新疆棉的採購。優質的原材料是出產優質產品的重要保證，我們將繼續採購和支持新疆棉。與此同時，亞瑟士在中國本地供應鏈的發展也進一步表明我們對中國營商環境充滿信心。

該帖文最後又表示，「亞瑟士始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。」