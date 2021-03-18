內地推「疫苗護照」激勵接種　港府應明白紅蘿蔔比大棒有效？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-18 08:10

本地市民接種新冠疫苗意欲低下，整體接種進度緩慢，情況令人擔憂。政府目標為於今年內為大部份港人打針，港大醫學院院長梁卓偉卻預計，以目前接種速度，香港要到2023年才達標。 特首林鄭月娥表示，盼藉誘因鼓勵市民接種。立法會飲食界議員張宇人向《香港01》表示，如果政府能提出明確的誘因，例如食肆放寬程度，「肯出聲的話，市民會搶住打針」。 世界各地不少政府均推出各種誘因鼓勵市民接種疫苗，內地更會進行社區動員來宣傳接種疫苗，究竟香港能否借鏡這些措施以推動接種疫苗？

中國推出全球第一款「疫苗護照」（點圖放大）：

內地推全球首本「疫苗護照」 社區動員入屋宣傳

內地已推出「國際旅行健康證明」，它是目前全球第一款的「疫苗護照」。德語媒體《法蘭克福匯報》分析指，內地已經鮮有新冠肺炎感染病例，很多內地人並沒有接種疫苗的迫切需求，內地推出這款「疫苗護照」的目的是喚起民眾接種疫苗的熱情。

除了「疫苗護照」外，內地多地還透過社區動員來推動疫苗接種，例如北京各區在市工作組的統一領導下進行宣傳和動員，各街鎮更會成立專項指揮部負責疫苗接種事宜，有些地區更會有工作人員入戶宣傳接種疫苗。

北京多地有工作人員入戶宣傳接種疫苗（點圖放大）：

以色列持「綠色通行證」人士可進特定場所

以色列則在限制方面著手，在國內推出「綠色通行證」（Green Pass）。只有已接種兩劑疫苗的人或曾感染新冠肺炎並已康復的人，才可取得「綠色通行證」，並進入健身房、飯店、劇院、酒吧和猶太教會等地方。

此外，以色列政府也已和希臘、塞浦路斯等國簽署協議，未來接種了疫苗並持「綠色通行證」的以色列公民可無限制在這些國家旅行。

以色列已在國內推出「綠色通行證」（點圖放大）：

美國麻省曾提出囚犯打針可減刑

美國方面，美國疾病控制和預防中心（CDC）發布的新指南建議，已全面接種疫苗人士可以在不用戴口罩以及保持社交距離的情況下，在室內拜訪其他完成疫苗接種的人或未接種疫苗但低染疫風險的單一家庭。

此外，麻省當地政府早前曾提出，如果囚犯完成接種兩劑疫苗並閱讀完教育材料，就可以獲得7.5天的「良好行為減刑」，不過後來政策遭推翻。

張宇人向《香港01》表示，如果政府能提出明確的誘因，例如食肆放寬程度，「肯出聲的話，市民會搶住打針」。（資料圖片）

張宇人：「紅蘿蔔好過枝棍」

香港方面又應該推出甚麼措施來鼓勵市民接種疫苗呢？張宇人接受《香港01》訪問時建議，如果飲食業界的員工接種疫苗的話，可考慮放寬營業限制，例如由最多4人一枱放寬至6人一枱，食肆營業時間延長至午夜12點；如果顧客也已接種疫苗的話，甚至可再放寬人數限制（例如一枱坐8人）。

此外，張宇人又建議，已接種疫苗的員工可豁免目前每14天檢測一次的規定，或者降低檢測頻率。而一些目前仍未開放的表列處所（例如酒吧及卡拉OK場所等），如果全部員工完成接種疫苗，可以重開。

張宇人表示，如果政府能提出明確的誘因，例如食肆放寬程度，「肯出聲的話，市民會搶住打針」。目前市民缺乏迫切性接種疫苗，但他始終認為「紅蘿蔔好過枝棍」（源自英語「carrot and stick」，張意指鼓勵比懲罰好），鼓勵政策較為有用。

至於在訂立與內地通關的目標以鼓勵市民接種疫苗方面，張宇人認為港府有其困難，內地也有其顧慮，港府難以確定目標。

3月10日首日接種復必泰情況（點圖放大）：

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特首已向中央提出放寬通關限制事宜

特首林鄭月娥17日表示，「現時看來都需要一些誘因，即接種後有什麼方便」，目前正考慮在本地社交距離措施方面，「會不會都有一些空間可放寬」，不過她未有提及詳情。

林鄭月娥又認同疫苗對恢復與內地通關會有幫助，因此會不斷呼籲市民出來接種。她指出，初步已和有關中央機關說過，在什麼情形下可讓已打兩針的市民，可以放寬限制。