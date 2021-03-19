為保過關只能選接種科興？　中港「疫苗護照」需先解決認證問題

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-19 07:45

新冠肺炎疫情持續逾年，各地人員流動因種種隔離政策而大幅限縮，由此衍生出不少社會議題，如中港家庭被迫長期分隔兩地，不少異地戀情侶也面臨分手甚至離婚危機。 既然短期內讓確診數字完全「清零」近乎是公認不可能的任務，那麼推行「疫苗護照」似乎便是恢復恆常人員往來的唯一途徑。然而，疫苗護照並非一勞永逸的概念，就不同疫苗之間的認證問題，乃至於私隱問題等，尚有許多公眾憂慮亟待釋疑。

無庸置疑，曠日彌久的抗疫戰所影響的絕不僅僅是在地的市民，港人阿峰（化名）及Jack近日便向《香港01》分別講述疫情對他們生活的影響，其中阿峰因與深圳女友長期天各一方而最終分手收場，Jack則是因工作需要長期留在深圳，即使思念父母仍有家歸不得。他們的共通點皆是礙於隔離政策與工作安排不可調和的關係而迫於無奈向現實妥協，並均希望恢復恆常通關程序，如Jack便建議將來打了疫苗就可以來往兩地，免於隔離。

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其實，內地本月8日已推出「國際旅行健康證明」，作為目前全球首款的疫苗護照。據介紹，該證明會顯示持有人的核酸檢測結果、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等，還會列明檢測機構及檢測日期。在接種疫苗資料一欄，則包括疫苗生產企業、疫苗種類、完成劑數及接種日期等。此外，其內含加密二維碼以供各國相關部門驗真並讀取個人相關信息，除電子化展示外，還可列印成紙質版。

相關圖輯：中國推出全球第一款「疫苗護照」（點圖放大）：

既然疫苗護照已出現，是否意味着香港與內地恢復通關現曙光？亦不盡然。確實在技術上可行，例如創新及科技局日前便向《香港01》覆述局長薛永恒的話表示，政府已推出「智方便」應用程式，市民可在平台上獲取電子針卡紀錄；疫苗護照對恢復人員往來、經貿交流以及產業鏈、供應鏈的順利運轉也有着積極推動作用。但是，姑且先不論疫苗效用本身的科學依據，在疫苗認證問題得到明確解決前，民眾對疫苗護照已難免有如「空中樓閣」之感。

薛永恒表示，現時市民在接種完新冠疫苗後，可透過政府推出的「智方便」應用程式，取得電子針卡紀錄。（資料圖片／梁鵬威攝）

目前，內地市面已先後批准4款疫苗上市，惟當中只有由北京科興中維生物技術有限公司研發的滅活疫苗，即科興疫苗有在香港應用，其他諸如BioNTech、阿斯利康疫苗皆非兩地通用。有長期來往中港兩地的人士便反映，自己正是因為疫苗認證問題，為求保險而選擇接種科興疫苗。

碰巧的是，外交部駐港特派員公署日前發聲明指，將對接種中國生產的新冠肺炎疫苗人員訪華提供簽證便利，相關人士遞交申請時須遞交已接種國產疫苗證明。因此，按照「國產疫苗接種者優先」的邏輯，民眾很容易便會視其為參考，來觀察廣東乃至各省是否以此為疫苗接種者優先提供免隔離政策。然而正如上述提到，目前中港僅科興疫苗同時兩地應用，那對於非國產疫苗接種者而言，對疫苗護照涵蓋範圍便會有正常不過的疑惑。

相關圖輯：中港均已開展疫苗接種工作（點圖放大）：

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事實上，疫苗認證問題為國際性議題，例如中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建，日前便就歐盟委員會主席馮德萊恩支持建立歐盟通用的疫苗證書一事指出，歐美的疫苗接種策略和接種速度相對協調，因此歐盟與美國間的疫苗互認或會被優先考慮，相反歐盟與中國在疫苗接種策略上差異性較大。

與此同時，由於疫苗分配的不平等，疫苗護照難以在疫苗接種水平差異較大的地區間推行，而各地的疫苗策略不同，也會令疫苗互認的協調更加困難。除此之外，接種疫苗信息與外部機構共享也會引發私隱爭論，這在官民缺乏互信的地區如香港尤為嚴重，故就着數據私隱、使用方法的道德性等問題，仍有待政策制定者們不遺餘力的宣介工作。

一言以蔽之，在缺乏統一制度或標準下，作為新事物的疫苗護照離普及化地實施仍有一定距離，但不得不承認的是，社會正處於後疫情時代必經的過程，問題終需解決，尤其對內地和香港之間而言，盡早完成對諸如BioNTech、阿斯利康等疫苗的相互認證，才能令適用於兩地通行的證明盡快提上日程。