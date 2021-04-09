方案台灣｜專訪新黨主席：「一國兩制台灣方案」就是空白授權

撰文： 黃瀾思 最後更新日期： 2021-04-09 07:45

北京治港政策出現重大轉變，連帶影響台灣對一國兩制的觀感及統一意願。但新黨主席吳成典特別指出，「一國兩制台灣方案」是完全有別於香港的空白授權。 訪問原版刊於《多維新聞》，《香港01》稍作編輯後轉載刊登。

隨着拜登（Joe Biden）新政府的上台，中美間戰略方向上不變，但在競爭模式和「台灣牌」的使用上仍明顯有別，兩岸間也因此出現微妙轉變，蔡英文政府一改激烈的「反中」態勢，而是一邊保持與西方同盟，一面喊出兩岸「春暖花開」。

但兩岸近年來的巨大裂痕顯非如此輕易能夠弭平，且不可否認的，北京對台在經濟與軍事上的力道只會日益加重，與對岸息息相關的「台灣未來」，也將成為迫在眉睫的問題。面對整體局勢的變化，台灣應拿出哪些方案與方法應對？主張兩岸和平統一的新黨黨主席吳成典就此有一番見解。

吳成典開頭便表現出對當情兩岸情勢的深切憂慮。（吳逸驊／多維新聞）

吳成典一開頭便表示，對於向來希望兩岸和平交流，中華民族偉大復興的新黨而言，過去幾年兩岸的發展，確實令他憂心忡忡，因為不論是美國的介入，或是兩岸正急遽緊張的軍事對壘，只要任何一個環節出錯都可能一觸即發。雖然他不希望這些危險發生，但種種跡象看來，情況都無法令他感到樂觀。

「解放軍軍機動不動就在我們上空，你不覺得危險嗎？很多人覺得無所謂，如果哪天有所謂了怎麼辦？再加上我們內部還在講武漢肺炎，聯合國改了你都不願意改，這些是把大陸當成敵人的仇恨式語言，台灣這麼小，怎麼可能把大陸當敵人？這是腦筋沒有搞清楚。兩岸繼續激化只要出一點差錯就是動手、開火，台灣怎麼禁得起這種折騰？」吳成典強調，大陸當然不會想打台灣，但倘若弄到對岸14億人都覺得「和平無望」了，遲早要打就打，要犧牲就犧牲，屆時台灣該怎麼辦？

在世界局勢的不斷轉變下，吳成典認為兩岸最終必然會走向統一，原因在於大陸的崛起和成長是實實在在的，而美國則面臨疫情、經濟及難民等「內憂外患」，照此局勢發展，美國不會是台灣的出路，而北京也不可能讓台灣有獨立或脱鈎的可能性，問題只出在兩岸該如何統一？

從新黨到吳成典個人而言，都贊成兩岸採取「一國兩制」的統一模式，但他也明白台灣民意對「一國兩制」的排斥程度之深，已是不分藍綠各黨都無法接受的主張。對此，吳成典同樣深感無奈。

吳成典認為，民進黨其實清楚「一國兩制台灣方案」與一國兩制的區別。（台灣總統府）

「一國兩制因為有香港的前例，造成台灣同胞沒辦法接受一國兩制，所以我們不斷跟大陸反映。老實講我們一開始也很失望，每次談一談都沒有結論，大陸説一國兩制是鄧小平同志講的，小平同志已經走了，這四個字不能改。」

吳成典嘆道，一國兩制並沒有不好，只是在台灣受到許多情緒性的抹黑，但在他看來，兩岸的現狀就是一國兩制。因此他呼籲台灣人民思考，一國兩制是個必須面對的問題，至於怎麼個一國兩制法，還有很多商榷的餘地，新黨也不斷在大小場合與大陸反映這個問題，台灣畢竟跟香港不一樣，沒有「回歸」的問題，而既然台灣人不要「香港的一國兩制」，那就想辦法弄個「跟香港不一樣」的一國兩制。也就是因此，才演變出習近平後來提出的「一國兩制台灣方案」。

吳成典特別指出，「一國兩制台灣方案」與一國兩制是截然不同的概念，也與香港的一國兩制沒有關聯，而是專屬於台灣的「空白授權」，亦即北京先提出一個框架，但具體內容怎麼填，各界各黨派都還有討論空間。他認為民進黨並非不清楚此點，只是故意將兩者進行混淆。

「難得有這個機會我一定要講，『一國兩制台灣方案』這八個字，前面四個字是面子問題，因為小平同志走了，後面四個字是裏子問題，是空白授權，你説我們要還是不要？」至於這個空白授權是不是「全然授權」？還需要雙方坐下來深談，而所謂的心靈契合，自然是要把酒言歡，談到大家都高興滿意為止。

吳成典警告，把大陸當成敵人將會是台灣最大的戰略錯誤。（吳逸驊／多維新聞）

吳成典分析，倘若北京真要表現出強硬的霸道態度，他大可在「一國兩制台灣方案」的框架外又列出幾點要求台灣接受，但北京並沒有這樣做，台灣人應該正視這點，趁北京還有意願和統時，自己提出最有利於台灣的方案。

他又提到香港做為案例，如果反對派在態勢嚴重激化之前就選擇與北京談判的話，很有可能不用走到今天這個地步。至於台灣會不會跟走向與香港相同的下場？他認為誰都不能保證不會，台灣雖然與香港有所不同，但外界因素瞬息萬變，關鍵還是在於台灣人的認知是否正確，若台灣如同香港那般把港獨呼聲拉到最高，那情況恐怕不容樂觀。

「蔡英文拒絕台灣方案之後，我去大陸他們怎麼説？他説我們好意煮了一碗香噴噴的面，你們還沒有吃就説有毒。他們的感覺是這樣子。所以大家要靜下來好好想，不能把大陸當敵人，不管他對我們怎麼樣，把大陸當敵人台灣策略怎麼訂都訂不出來，你説北京欺負台灣，把所有責任都推給他們，表面上老百姓覺得對，但事實上我們不可能佔到便宜。一個這麼大的敵人在旁邊，你怎麼可能贏過他呢？」