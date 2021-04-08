方案台灣｜專訪呂秀蓮：倡組「中華邦聯」　兩岸沒必要仇視

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-04-08 07:45

對於兩岸關係的未來，台灣前副總統呂秀蓮指，可將「一個中華」取代「一個中國」，「統合」取代「統一」，各改一個字泯恩仇，兩岸可共組「中華邦聯」。 訪問原版刊於《多維新聞》，《香港01》稍作編輯後轉載刊登。

呂秀蓮接受多維新聞專訪時表示，她認為兩岸關係其實有兩個，台灣海峽之間是「小兩岸」，太平洋之間則是「大兩岸」，而當前台灣夾在其中，正面臨着風險。（吳逸驊／多維新聞）

呂秀蓮認為中華人民共和國並未繼承台灣主權，更指台灣在1996年開始民選領導人，便已象徵獨立。儘管如此，北京對台灣問題的立場不僅堅定，更牢牢掌握主動權，又該如何與北京妥協，令台灣安身？對此，呂秀蓮進一步提出，將「一個中華」取代「一個中國」，「統合」取代「統一」，改兩個字泯恩仇，兩岸共組「中華邦聯」。

小兩岸與大兩岸

呂秀蓮認為兩岸關係其實有兩個，台灣海峽之間是「小兩岸」，太平洋之間則是「大兩岸」。而當前台灣夾在其中，正面臨着風險，呂秀蓮指出，因為中國已經強大到要挑戰美國，中國龍跟美國鷹「龍鷹爭霸」，雙方都要爭霸權。呂秀蓮直言，可是美國離中國太遠，台灣的地理位置卻是最好的戰場，説好聽一點，那是戰略地位太重要，説危險一點，就是中美兩國都想以台灣作為開戰的戰場，陷入這樣的困局跟危機，其實台灣是無辜的。呂秀蓮表示，台灣在大、小「雙兩岸」之間，必須變成和平中立的「美麗島」，否則就得當「軍艦島」。

對雙兩岸關係的具體方案，呂秀蓮先從「大兩岸」談起。她表示，歐盟現在統合起來影響力之大，可是如果細讀歐洲歷史，其實他們同樣歷經征戰才有今天的局面。看完歐洲統合，再看東盟十個國家，其實當地種族、文化都非常複雜，經過一番掙扎，東南亞國協仍然成立，而拉丁美洲也有拉丁美洲統合體制，現在就是東北亞沒有。呂秀蓮認為，東北亞未形成統合的原因與俄羅斯、中國、朝鮮的共產、社會主義色彩有關。

然而呂秀蓮指出，台灣、日本、韓國這三地，彼此民主化較為整齊，而且在高科技方面不相上下，她認為三邊應有區域整合，只是日本韓國擔心得罪中國，因此推動整合存在難度，除非美國能夠出面主導。呂秀蓮呼籲，美國拜登（Joe Biden）政府可以進一步邀請加拿大，與太平洋彼岸的台灣、日本、韓國，也就是大兩岸之間，共同形成「民主太平洋國協」。

呂秀蓮針對 「大兩岸」關係提出「民主太平洋國協」架構。（許陳品／多維新聞）

在台海的「小兩岸」方面，呂秀蓮説，自己想了一輩子，沒有比「遠親近鄰」這四個字，更能貼切形容台灣跟中國的關係，放眼全世界，也沒有任何一個國家跟台灣有這樣的關係，「既是遠親也是近鄰，這點不可以否認，也要深度反省。」呂秀蓮説，自己生在「殺豬拔毛」、「反共抗俄」的年代，這是蔣介石把仇恨硬加在台灣人身上，其實彼此沒有仇恨，也不應該有仇恨、更不應該有戰爭，「老毛跟老蔣都已經去閻羅王那裏去了，我們後代子孫為什麼要揹負？」不過呂秀蓮也説，國民黨在台灣失勢以後，共產黨確實對台灣不好，這點是北京領導人要負責任，「你要爭取民心，台灣人不笨」。

「中華」、「統合」取代「中國」、「統一」

至於「小兩岸」具體該如何發展？呂秀蓮重申自己的立場，那便是將「一個中華」取代「一個中國」，「統合」取代「統一」，各改一個字泯恩仇。

呂秀蓮手持出版的新書《兩岸恩怨何時了》，呼籲中國大陸民眾閲讀，「哪怕你們會氣死、會罵我，大家都來面對歷史真相」。（吳逸驊／多維新聞）

呂秀蓮表示，北京開口閉口都是「一個中國」，但她未承認中華人民共和國擁有台灣主權，也認為除了極少數統派人士，台灣人民沒有辦法接受一個中國。呂秀蓮強調，雙方沒必要因一個字大動干戈，讓一場戰爭毀滅一切，所以她才喊，退一步用「一個中華」取代一個中國，「給你保住面子，也合乎歷史事實。」至於英文翻譯，就用「One Chunghwa」，呂秀蓮説，「創一個名詞，有什麼困難，很快大家都學會一個中華。」

呂秀蓮提議，在台海「小兩岸」關係上，可以組建「中華聯邦民」的架構。（許陳品／多維新聞）

另外一方面，呂秀蓮指出，開口閉口都是「統一」，她也已經打破了這個迷思，中華人民共和國從來沒擁有台灣，而統一的概念是由上到下，大的管小的，下面的聽上面的，這樣台灣當然不統，儘管台灣土地面積小，但奈米時代，「大不一定好，好不一定要大」，所以用統合取代統一，兩岸統合，不要再講兩岸統一。

呂秀蓮説，統合模式有三種，包括國協、聯邦、邦聯，她認為取法乎中，對兩岸而言，國協太寬鬆，聯邦之下台灣等於一省，台灣方面不能接受，所以可取邦聯制，在接受「遠親近鄰」、「一個中華」之下，大家通過協商成立「中華邦聯」。呂秀蓮指出，「中華邦聯」也可以把孫中山「五族共和」的理念融合進去，幫忙解決西藏、蒙古這些少數民族問題，甚至新加坡也歡迎加入，「這不是皆大歡喜？」呂秀蓮強調，所以讓一邊是「中華邦聯」，一邊是「民主太平洋國協」，這就落實她主張的台灣「和平中立」。