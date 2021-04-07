方案台灣｜專訪張亞中：兩岸應簽和平協議邁向「整個中國」

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-04-07 07:43

張亞中認為，兩岸關係要緩解敵對狀態，必須先簽訂和平協議走向和平，再走向統合，之後整個中國的發展方向可以孫中山的三民主義、五權憲法為基準。 訪問原版刊於《多維新聞》，《香港01》稍作編輯後轉載刊登。

張亞中多維新聞專訪，詳細闡述他提出的兩岸解方和合論。（吳逸驊／多維新聞）

帶着開門見山的態度，孫文學校總校長張亞中從不迴避兩岸之間應有解決方案，他直言兩岸的問題，所有東西都必須兩岸同意，如果兩岸之間沒辦法達成共識，台灣講所謂的第三條路或第四條路，並沒有太大的意義。

兩岸須先從敵對走向和平

張亞中認為，目前兩岸的狀態，台獨不可能，「但談統一又遠了一點」，原因在於，兩岸自1949年至今還是處於敵對狀態，加上若自1895年算起，僅1945年到1949年的四年兩岸同屬在一起，甚至這之間還發生過二二八事件，整體而言，「台灣要搞離的土壤是很豐沃的」。張亞中提到，哪怕是馬英九八年任內，兩岸其實也沒有真正和平，只不過是「外交休兵」，軍事上相互克制，也不等於和平。

張亞中認為，馬英九時期的兩岸外交休兵，其實並沒有結束敵對狀態。（中央社）

他提出解決這個「死局」的方法，是兩岸的敵對必須先變成「和」的狀態，而首先便是處理沒被處理的一中各表。他繼續分析，「一中各表」或「一中不表」，牽涉到「主權」和「治權」兩個問題。在主權方面，依照雙方憲法，兩岸彼此的主權都涵蓋對方，基本上是「共享」或「重疊」的；至於「治權」則是分立的，且相互平等，「你有你的憲法，我有我的憲法」，儘管通俗上來説，憲法是一個國家的根本大法，可是嚴格來説，則是這個地區的「最高管轄權」。

張亞中稱，「我們和香港最大的不同在於，香港的治權低於中國大陸的治權，因為他們是中央與地方的關係，但對我們而言，我們是憲政，你們也是憲政，也許我們對外的權力有大小之別，可是我們的憲政位階是平等的」。他形容，雙方在權力方面就是「平等不對稱」，治權則是「分治不分裂」，這同時也未改變現狀。

把兩岸這種現狀以法理形式先確立下來、簽訂和平協議，是張亞中構思解決兩岸死結的第一步，他認為九二共識只是一個「概念」，雖然彼此表達了同樣的東西，可是並沒有正式簽字，「只要沒有簽字，昨天説的，今天也可以不説」，和平協議跟九二共識最大的差別，就是能夠鞏固這些概念、體現「分治不分裂」的精神。

統合是「存量不變、增量改革」

張亞中的「和合論」，第二步則是兩岸統合，所謂合，即「我們（兩岸）都是『整個中國』（Whole China）的一部分，中國作為一個整體是不能分裂的」，至於用「整個中國」取代「一個中國」，可以減緩「一個中國」的刻板印象與迷思。他認為，把兩岸共同講過的話、共識簽下來，就是形成第三個憲法性文件，也就是他所謂的「一中三憲」，將來經貿文化可以簽各種不同協議，可讓共同體慢慢形成。

他引用鄧小平「存量不變、增量改革」的説法形容「一中三憲」，兩憲是存量，三憲是增量，「保留存量再往上增量，這就是解決問題」。張亞中認為，在「合」的階段，可以創造一個新的主體出來，隨着時間久了，兩邊越來越親暱，慢慢就會走向統一，這個統一就叫做「和平統一」。

至於兩岸統合後台灣的國際參與空間，張亞中提出「一中三席」。例如歐盟（EU）在國際組織有27個會員國，但是有28個代表。兩岸未來或許能先從中華文化、食安、南海成立共同體，「你是一個主體，我是一個主體」，例如在世衞組織（WHO）裏面，可以用兩岸三席的方式，一個代表大陸政府，一個代表台灣政府，另外再加一個兩岸衞生共同體，「一加一等於三」，「有第三個在這邊，台灣就不會獨立，或是以平等不對稱的概念，一個是代表，一個觀察員，既給了台灣國際空間，又沒有違反一個中國原則」。

統一後應朝三民主義、五權憲法實踐

張亞中也提到，北京提出後的統一後政治安排為一國兩制，台灣也可以提出自己的方向，就像「三民主義」以及「民有、民治、民享」，台灣作為負責任的一方，要提出走向和平統一的方法論，同時也要提出統一後的政治制度。他認為兩岸現狀是「一中兩制」，可是最終的目的仍是要走向「一中一制」，「我們認為統一應該是在理念和制度下完成，我們認為應該走所謂的『民有，民治，民享』，我們的『五權憲法』等制度，來告訴北京，你提出一國兩制，我提出三民主義，這樣就是理性的討論」。

張亞中指出，三民主義可以作為統一後中國的發展方案，圖為國民黨發言人歐陽龍向媒體展示孫中山親筆「三民主義原稿」復刻版。（楊騰凱／多維新聞網）

張亞中強調，孫中山可説是兩岸之間比九二共識更早的共識，孫中山的理念北京確實在做，包括民族主義、民生主義都很有成就，「可是在民權主義方面，和孫中山的理念還是有些差別」，「直接民權」的概念北京可能還無法完全做到。「當我們來討論統一跟方案，甚至是中國的政治制度要往哪走的時候，都是為了增進彼此之間的瞭解，我們雙方都不是永遠不能修正的，西方好的東西我們學習，中國好的東西我們學習，不必把一國兩制變成是一個永遠不能改變的」。

被問及中共還有沒有可能對台灣做出這些讓步？張亞中坦言，時間越來越在縮小當中，但他仍強調「假如在台灣，像我這樣的聲音不能成為主流，一直拿不出和平統一的方法和路線圖，那北京就會越來強硬，台灣空間會越來越少」。他認為，台灣出現「和合論」，北京就會思考怎麼樣讓中華民族受到最少的傷害，也讓他付出的代價最少，因為現在用武力統一台灣，將來在治理上會付出非常大的代價，這不能否認，也會去阻礙到民族復興的道路。