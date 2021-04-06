方案台灣｜專訪張亞中：「一國兩制」或招致「武力統一」

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-04-06 07:45

孫文學校總校長張亞中表示，北京提出「一國兩制」，卻缺乏對統一前的政治安排，要兩岸從敵對直接跳到統一非常困難，一國兩制很可能招致武統。 訪問原版刊於《多維新聞》，《香港01》稍作編輯後轉載刊登。

紅綠藍令兩岸打結

針對兩岸關係之中，目前台面上的包括北京方面、台灣的民進黨以及國民黨的邏輯論述，張亞中逐一進行分析。張亞中表示，北京在這之中，有兩個困難存在，首先是北京希望直接從「敵對」跳到「統一」，並且提供了一個「統一後的政治安排」，叫做「一國兩制」。張亞中説，可是北京這套邏輯有問題存在，那就是缺乏了「統一前的論述」、「統一前的政治安排」，雙方該怎麼從敵對走向統一？「兩個家庭吵架70年了，你讓他們的兒女隔天就成親嗎？這是非常困難的事情。」

張亞中已宣佈將角逐下屆國民黨主席選局，盼能借此宣揚自己的和平理念，扭轉枱灣走向分離與獨立的趨勢。（吳逸驊／多維新聞）

張亞中接着表示，第二個，統一後的結果「一國兩制」，對台灣老百姓而言，現在的參考組就是香港，原來兩制的設定是資本主義與社會主義，可是香港在一國兩制下，一國當然是中華人民共和國，兩制卻是位階不同的中央與地方，民進黨認為這樣的模式不能接受，對台灣老百姓亦有困難，宛如要他們「提頭來見」。張亞中悲觀地表示，現在如果北京就是要一國兩制，其實不可能實現和平統一，只有武力統一一途。

至於台灣藍綠對兩岸關係所抱持的論述及立場方面，張亞中指出，在兩岸仍處於敵對狀態之下，民進黨就想往「分離」、「台獨」的方向走，然而走向離與獨，對北京而言沒有第二句話，就是走向武統；不過，民進黨就希望兩岸關係維持敵對狀態，因為這將為台灣走向分離提供正當性與基礎，所謂的維持現狀，其實是維持兩岸敵對的現狀。

張亞中指出，國民黨則認為，兩岸的政治和經濟是可以分開的，經濟靠大陸，安全則靠美國，可是這個邏輯也走不下去，2014年台灣爆發的太陽花學運（318學運），就是最典型的例子。張亞中形容，經濟與政治好比一輛車的兩個輪子，當一輛車子鎖住一個輪子，只以一個輪子往前跑，這輛車子一定翻車。同時張亞中坦白指出，國民黨之所以認為兩岸不會走向戰爭，不過是仰賴美國力量介入，但這套邏輯北京是不會接受的，更不必説美國也不見得會幫忙。「現在全部都卡在這邊」，張亞中説，國民黨不思進取，民進黨卡在武統風險，北京就只把目標擺出來，令這個局變成「死局」。

統講不過獨 獨講不過和

比起統一，為何當前台灣整體而言更傾向獨，令兩岸陷入目標不同的僵局？張亞中分析，二次世界大戰結束後，完成統一的國家包括南北越及東西德，前者是靠武力解決，後者則因勢利導，在偶然的機會下完成統一。聯合國則從創始的51個國家，到現在超過190個國家，國際組織多了140個國家，卻只有兩個國家統一，放眼全世界，「統一講不過獨立」，因為獨是一種哲學概念，每個人都想當家作主、不想被別人管。就統一而言，基本上一定有人要犧牲自己權利，所以自古以來統一跟獨立最後都靠武力解決。所以「統一」這件事本身就已經是高難度，「和平統一」難度則更高，「當我們講和平統一這四個字，等於挑戰我們最高的智慧及耐心。」

張亞中接受多維新聞網專訪，他直指獨是一種哲學概念，人人都想當家作主，因此統講不過獨，必須以「和」來化解。（吳逸驊／多維新聞）

「雖然統一的論述講不過獨立論述，可是獨立的論述最終會面臨統一的輾壓。」張亞中説，在台灣，統講不過獨，所以這是為什麼國民黨會越走越偏。但張亞中強調，可是獨絕對講不過「和」，因為獨等於「戰」，「戰爭絕對講不過和平」，所以在台灣，應該用和平論述去挑戰民進黨的戰爭論述，「我們必須讓和平在台灣成長，才可以避免兩岸走向戰爭」。

張亞中表示，歐盟當初為什麼成立，簡單而言是打了兩次世界大戰，死傷慘烈，歐盟成立解決了兩件事情，一是和平，二是經濟發展，如今這兩件事情嚴格來講都已經完成，現在已沒有人認為歐盟土地上的這些國家會打仗。「台灣需要一個轉念的過程」，轉念有的時候難如移山填海，有時候易如反掌，有些人可能突然經歷車禍、死亡，人生態度從此改變了，只怕在轉念後一切已經來不及了。