方案台灣｜新黨主席倡民進黨「凍結台獨 未來一中」取代九二共識

撰文： 黃瀾思 最後更新日期： 2021-04-10 08:12

兩岸從春暖花開走向凜冽寒冬，成為蔡政府難解的死結，面對越發兇險的台海現狀，新黨主席吳成典提議蔡英文可以「凍結台獨、未來一中」取代九二共識。 訪問原版刊於《多維新聞》，《香港01》稍作編輯後轉載刊登。

吳成典認為，台灣人「以拖待變」來因應兩岸問題的作法並不實際。（吳逸驊／多維新聞）

對於兩岸的終局想象，新黨黨主席吳成典認為，台灣人想要「以拖待變」，拖到共產黨垮台的想法是不切實際的，現實是兩岸的風險驟升，大陸民間和鷹派的「武統」聲浪也不斷升高。

就吳成典的觀察，大陸官方的對台政策改變並不大，但大陸民間跟鷹派的聲音確實大了很多，民間是起因於台灣刻意以「武漢病毒」惡意稱呼，鷹派則是因為美國的挑釁，但北京政府大致上還是以惠台為主，當然也會有一些小動作，像是禁止菠蘿進口。

他提到，兩岸現在就像是拔河比賽般僵持不下，但這場比賽沒有裁判會吹哨，雙方就只能在原地死撐，而台灣身為力量較小的一方，更是會撐到臉色慘白、內耗虛脱。該如何化解僵局，吳成典建議民進黨可提出「凍結台獨、未來一中」來取代「九二共識」。

「民進黨大黨鞭柯建銘曾説過要凍結台獨黨綱，蔡英文也曾提過『未來一中』，把這兩點結合在一起，我相信會打動共產黨的心，他會認為這是真的有誠意，你放棄台獨了，兩岸自然有得談。大陸要求一個中國，那就來談未來的一中是什麼樣子，這蔡英文自己也提過，把這兩個東西合在一起取代『九二共識』，怎麼會沒路走？」

吳成典強調，兩岸都是中國人，台灣是搞真的還是搞假的，大陸看得很清楚，如果只是虛情假意，兩案只會越弄越僵。民進黨既然否定了「九二共識」，兩岸沒有共同的認知基礎，那就遑論春暖花開，只要先表達誠意，雙方心平氣和的處理，到了那個程度時用什麼名詞、如何定義，其實都沒有關係。

邱太三曾稱，蔡政府跟陸委會對大陸從沒有惡意。（中央社）

但現實情況是，台灣大多數民眾對於兩岸協商或和談不具信心，尤其在香港、新疆、西藏等地成為西方媒體大肆操作的風口浪尖時，不論是和平協議或是一國兩制，台灣民意對於北京是否會「信守承諾」顯然都抱持程度不一的疑慮。對此，吳成典則以兩岸小三通作為成功的經驗談。

他提到，兩岸在洽談小三通時同樣缺乏信心，當時正執政的陳水扁曾喊話邀請江澤民大膽來喝茶，大陸的響應是要「察其言、觀其行」，陳水扁因此親口向吳成典抱怨他「熱臉貼大陸冷屁股」，但據吳成典瞭解，北京當時同樣認為民進黨政府成天顛三倒四，並不值得信任，但小三通還是在此氛圍下成功撮合。

「小三通上路之後我每天提心吊膽，因為那時候國民黨不看好，民進黨不看好，共產黨也不看好，都只想説試試看，可能一個月後出問題就停了，因為那很複雜，船隻進出、安全問題、旗幟問題，所有問題都有可能發生，所以兩邊一開始都互相沒有信心。」

吳成典回憶道，國民黨最初也不支持小三通，蔡英文當時是陸委會主委，吳成典不斷向她遊説這是難得的歷史機遇，一定要想辦法做。而大陸一開始也認為金門沒有工業、沒有商業，跟金門通有什麼用？但他説服大陸，小的都不能通，大的怎麼通？小的先做做看，通了兩個月雙方建立信心，才有辦法做更多的事情。北京才有了試試看的想法。

金門小三通於2019年6月達到2,000萬人次，吳成典認為這是各方在不信任下仍願意嘗試的成果。。（中央社）

小三通至今已邁入21個年頭，這21年來始終風平浪靜，只發生過一次老船引擎失火，其他什麼事都沒有發生。吳成典認為，這代表共產黨也盡了應盡的本份，這些年國、民兩黨都執政過，原本大家都沒有信心，但都盡了全力去維持，試到最後20幾年來都很好，所有人都能來分享這個功勞。

有了小三通的經驗，吳成典認為只要願意踏出第一步，要建立互信其實沒有那麼困難，他更進一步提議，兩岸應以金門和馬祖為基地成立一個兩岸共榮的生活圈，作為相互尊重、過渡的示範區。

「我在金門當副縣長的時候，呂秀蓮到金門去也説過讓金門跟廈門、福建先融合不是壞事情。金門跟馬祖直到現在都屬於福建省，我就一直跟大陸説，對待金馬要用最緊密的經濟夥伴關係，就是廣東省給港澳的CEPA優惠，把金馬視同為自己人，到時候金門發展了，台灣鄉親也能享受到這些紅利，沒有一方會丟了面子。」

吳成典笑道，廈門在大嶝島蓋了一座國際機場，而大嶝島隸屬於金門縣，大嶝小嶝島嶼老百姓的身分證上也都寫着金門縣，因此他常跟大陸同胞打趣説那機場應該叫「金門機場」，由此可見，金門與廈門的牽連之深，要做區域融合再適合不過。

吳成典提議，金門與廈門組成生活共融圈，對雙方都是有利無害。（吳逸驊／多維新聞）

他又提到，台澎金馬的全聯福利社中，生意最好的「店王」就在金門，因為福建鄉親常大包小包來到金門掃貨，從金蘭醬油到牛角麪包，都是大陸旅客的愛買品。他曾問過，金蘭醬油在大陸也有設廠，為什麼不直接買大陸的？對方回答他金門帶回去的是水貨，感覺質量比較好。而由於金門回到廈門船程只需30分鐘，帶回去後還熱騰騰的牛角麪包，也成為街訪鄰居讚不絕口的熱門商品。

「所以我常説，小三通之前是金門廈門門對門，小三通上路後是金門廈門一個門，小三通20年變成金門廈門沒有門，我們一天40個航班，半個小時一個航班，你愛去就去，愛回就回。金門跟廈門變生活圈是天時地利人和，要不要做只在我們一念之間，跟20年前小三通一樣，台灣也怕被大陸欺負，會不會被木馬屠城？過了20年，事實證明大陸沒有，也沒有必要。」

吳成典最後呼籲，兩岸和平共存共榮的機會還是存在，不只是他，去問民進黨那些不講話的人，他們也是抱持同樣的看法，只是枱面上幾個人繼續在操弄意識形態。「但是弄到最後，不可能會有任何成績。」