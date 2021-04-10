兩岸局勢｜有國內法也有國際法　美國軍艦「依法」通過台海？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-04-10 19:04

美國第七艦隊驅逐艦馬侃號（DDG 56）於當地時間4月7日通過台灣海峽，是拜登（Joe Biden）上任以來美艦第四次通過台海，美國海軍稱此舉是「展現對印太地區自由開放的承諾」；而美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則稱，在支持如《台灣關係法》所反映的美國長年政策下，「美國仍保有能力，能抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動」。

上述內容雖然在美國《台灣關係法》當中，但並不常被提到，以往美國多強調對台軍售跟對民主的支持，乃至於美國對台經貿文化的聯繫，例如近年美國國會通過的「友台法案」，包含《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台灣友邦國際保護及加強倡議法》、《台灣保證法》等，主要都是以國內法的角度，建議美國政府要加強對台灣的經貿或者外交支持。

美國海軍第七艦隊飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain DDG-56）曾於2020年12月31日依據國際法例行航經台灣海峽。（Facebook@U.S. Pacific Fleet）

而在國際法的層面上，美國目前航行台灣海峽乃至於東海、南海，都是基於1982年《聯合國海洋法公約》，強調對這些區域有「自由航行」的權利，似乎「印太地區自由開放」跟國際法乃是一體之兩面。然而事實卻是，美國基於自己國家利益跟自主性的考慮，根本沒有簽署《聯合國海洋法公約》，主張一個自己沒有簽署的公約，並不能夠理直氣壯。

整體來看，美國正從國際法跟國內法雙管齊下，讓自身在台灣跟台海維持存在跟介入空間，這固然是要鋪陳美國軍事行動背後的法律基礎，可是《台灣關係法》畢竟是美國國內法，不是華府跟台北的條約，美國還是會依自己的利益去判斷，例如在東海跟南海問題上，美國從未支持台灣權益，遑論是《聯合國海洋法公約》。美國如果要以法律作為介入基礎，其實是師出無名。

另一方面，對於美國在台海的作為，特別是馬侃號通過台灣海峽當晚，中國大陸解放軍東部戰區發言人張春暉大校即批評美軍此舉是在向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，「我們對此表示堅決反對」，強調解放軍東部戰區全程對其進行跟蹤監視，「戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命」。

顯然，北京對於華府在台海的行動，語氣強硬地認定是對地區局勢的「破壞」，這與美國的認定截然不同。

解放軍對於美艦穿越台海，態度強硬。圖為解放軍東部戰區驅逐艦隊訓練。（微博@東部戰區）

這種局勢下，台灣的角色就顯得相當關鍵，畢竟台灣處在風口浪尖上，對美艦通過台海，台國防部表示，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。台國防部副部長張哲平在立法院答詢時表示，美國會不會來當然有自己評估，但「自己的國家自己救」，國家安全不能依賴在別人的善意展現與協助上，他強調「任何作戰計劃都沒有納入外來因素與協助，都是我方自力作戰」。

由此可見，台灣政府跟軍方並沒有要與美軍公開協力的意圖，對美軍在台海周遭的作為，甚至可以用「警惕」來形容。顯然台灣也知道，美國在台海家門口發起法律戰的當下，若台灣還跟美軍唱和挑釁解放軍，自己終將是最危險的。