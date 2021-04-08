外資銀行估台灣經濟成長率達5%　春暖下的霜露

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-04-08 22:17

隨着一季度結束，海內外各大機構紛紛發佈台灣經濟成長率預測。在全球經濟復甦的帶動下，台灣經濟也會被帶動。因此除了國際貨幣基金組織（IMF）調升台灣經濟成長率至4.7%外，新加坡星展銀行甚至還將該指標調高至5%，並預估一季度和二季度成長將分別達6.1％、7.5％，創下景氣最頂峰，台灣和其他亞洲國家相較，呈現出一支獨秀的極大差異現象。

海內外各大機構紛紛發佈台灣經濟成長率預測。在全球經濟復甦的帶動下，台灣經濟也會被帶動。圖為海內外各大機構對台灣2021年經濟成長率預測。（黃雅慧／多維新聞）

從各大單位預測可知，許多機構持續上修台灣經濟成長預測，這除了有全球經濟逐漸從疫後復蘇，逐步回歸正常生產的原因外，也與台灣坐擁天時地利相關。

根據台灣財政部公佈的數據，2020年台灣出口值達到3,452.8億美元，創歷史新高，年增率4.9%；累計整個2020年，佔比最大的電子零組件增 20.5％（其中積體電路增 22.1％），資通與視聽產品增 15.4％，光學器材增 4.4％；就出口地來看，對陸港出口年增達到14.6%。

從上述數據可知，台灣得力於疫情間在家辦公與遠距商機，電子資通產品需求上升，這讓台灣原本的ICT產業優勢得到最大發揮；其次，在地緣關係上，兩岸的貨貿仍正常運轉。加上基於兩岸產業分工特性，使得對大陸電子零組件、資通訊產品、光學器材等貨品的出口增加。也因此，這造成台灣經濟表現出色，同時與大陸經貿的連結更為加深。

疫情間基於兩岸產業分工特性，使得台灣對大陸出口電子產品增加。據統計，2020年台灣出口地區，以大陸地區為最大宗。（黃雅慧／多維新聞）

不過，今（2021）年台灣經濟成長雖似正往好的一面前進，但是也不能高興太早。除了有去（2020）年低基期的因素，還得注意內外部的各種風險。

在外部風險上，首先要注意的是，台灣今年會因為全球經濟復甦持續向好，但因為主要國家央行為了維持疫情期間的經濟運作，紛紛印鈔紓困，根據日媒《共同社》統計，2020年全球約撒了約386兆新台幣救市，其中美國撒了約110兆台幣位居首位，日本83兆位居其次。與此同時，美國債務也來到近28兆美元。未來一旦美國貨幣與財政政策回歸正常化，這中間過程想必會十分不容易，加上美元是世界儲備貨幣，容易影響到其他國家的經濟環境。

再者，現在因為對電子產品需求迫切，在全球缺晶片的議題下，台灣科技產業有極大利多。但未來一旦需求得到滿足，電子資通產品飽和，那麼以ICT為主力的台灣企業在營收上可能會轉趨黯淡。

在全球缺晶片的議題下，台灣晶片製造產業如台積電有極大利多。但未來一旦需求得到滿足，營收可能下滑。（Reuters）

另一方面，在台灣內部風險上。一個被持續關注的焦點是兩岸關係的不確定性。從2020年的數據可知，兩岸經貿連結性越來越高，但在政治上因受到抗中意識形態影響與中美關係牽動，導致兩岸關係愈趨緊張，這些因素在在影響國際投資意願，對台灣的長期發展不利。

其次，民進黨政府因為花了諸多心力在兩岸關係與內部政黨政治的操作，而近期又遇到缺水、缺電與交通建設事故頻傳，暴露台灣內部治理紊亂的問題。如果政府不花工夫在基礎建設的規劃、建設與管理上，未來只會增添經濟發展的不利因素。

總之，在全球經濟向好下，台灣也得利於這一波復甦。但因為台灣仍得面對內外各大風險，特別是台灣與大陸、美國經濟關係連動極深，大陸經濟好，台灣也會好，而一旦美國出現波動，台灣也難以避免受到牽連。

也因此，2021年對台灣來説雖是利多的一年，但也是關鍵的一年，若把握機會做好經濟環境建設，未來將可趨吉避凶。但假如民進黨政府仍汲汲營營於政治操作，荒廢了經濟民生治理，2021年恐會在經濟頂峯後迎來急速下坡。