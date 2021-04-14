蓬佩奧訪台料「振奮士氣」？　台灣處境仍禍福難料

撰文： 伍逸豪 最後更新日期： 2021-04-14 20:00

近來台美之間有兩件要事，引起了台灣內部的矚目。一是美國國務院發佈對台交往新準則，將使美國官員能夠更自由地與台灣官員會面，被認為是加深了美台關係。二是美國原國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月11日在推特（Twitter）發佈了家居照，一邊下着西洋棋，一邊大啖台灣菠蘿乾，被台媒視為「挺台立場表露無遺」；而台灣外交部在民進黨立委的追問下，更順風表態蓬佩奧於今（2021）年訪台概率高。

美國原國務卿蓬佩奧在推特分享照片，神情專注下着西洋棋，一邊享受台灣菠蘿乾。他推文寫道：「身為自由擁護者，享用些台灣菠蘿乾，將軍（checkmate）。」（Twitter@Mike Pompeo）

站在民進黨政府的立場，這兩件要事都是被視為台美關係突破的「證據」，也可視為以美國為代表的西方國家與台灣站在一起、共同對抗中國的「大勢所趨」。

然而，如果拋開台灣一島思維來看待近期美台之間的「熱絡」，並放進中美博弈和兩岸關係的視野裏來看，台灣官方的這種「小確幸」，卻在本質上更有可能成為台灣在地緣政治上的高度危機和風險。

首先，先談談蓬佩奧。蓬佩奧曬出享用台灣菠蘿乾的照片，給了台灣政府很大的「內宣」助力；因為看在長期倚靠美國安全支援的台灣眼裏，就算蓬佩奧已是卸任美國國務卿，他的身份仍象徵來自美國政治精英的支持。但問題也出在蓬佩奧的身份，如果台灣配合著這位美國卸任國務卿在台海「無中生事」，可能在未得到美國的實質支援之前，反而先刺激了北京，從而致使台海的緊張程度進一步升級。

其次，再看看拜登（Joe Biden）政府新出台的對台交往準則。美國涉台學者葛來儀（Bonnie Glaser）以及戴博（Robert Daly）都認為，拜登總統的國務院正在仿效特朗普（Donald Trump）政府，利用過去特朗普取消準則所開的口子，重新搬開過去美國和台灣官員展開合作所受到阻礙。不過，應該注意到，拜登政府在此事的操作上，比起特朗普時代更為小心翼翼，包括重申交往準則仍會以一中政策為依歸；此外也不允許美國官員在台灣的重大節日參加歸屬於台灣政府的「雙橡園」活動，「以免使美國一中政策複雜化」。

就此可以看到，儘管拜登需要台灣來掣肘中國，但他同時仍深知台灣牌的殺傷力，一旦操作不慎，不只會重傷中美關係，也會破壞其結盟共抗中國的大局。從這個角度來看，美國推出的這份新準則，是不是真的成為台美關係的「重大突破」，台灣方面恐怕還是需要好好地深思與掂量。

美國國務院公佈最新對台交往準則，指出美國官員能夠出席雙橡園（圖）舉辦的活動，不過包括像是雙十節等台灣重要節慶活動則不得參加。（中央社）

再者，更為重要的是，如今包括美國在內的西方世界，究竟是如何看待台海問題的──是樂觀地認為在反中包圍圈的助陣下，台灣將會越來越遠離中國？抑或是更加地悲觀認為，台海局勢正在惡化之中？事實上，這次美方發佈的對台交往新準則，本身就是一個觀察點，正如同戴博所分析的：「宣佈這個消息是因為中國最近在台灣地區周邊的軍事活動增加，以及拜登政府發現中國今後幾年收復台灣地區的可能性在增大」，已經説明了美國在台海問題上的基本判斷。