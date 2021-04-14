應付解放軍軍機台設30海里「反應紅線」　陸專家：聊以自慰的擺設

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-14 12:30

中國大陸軍機12日繞台創數量最高紀錄，多達25架軍機現台灣上空。台灣方面表示將劃設「反應紅線」。對此，大陸專家稱不會對解放軍構成任何約束。

台灣國防部4月12日晚間公布解放軍軍機動態，25架解放軍軍機現台灣上空。（台灣國防部提供）

台媒《聯合報》12日報道指，台方近日表示，在台海空域對解放軍軍機設有監視區、警告區與摧毀區，並將24海里毗鄰區空域推前，設置「絕不讓解放軍軍機趨近」距台灣本島30海里空域的反應紅線。

大陸官媒《環球時報》同日引述專家表示，所謂30海里紅線，「沒有任何依據，不會對解放軍構成任何約束，也就只能成為台軍聊以自慰的擺設。」

大陸解放軍軍機今年來頻繁繞台：

4月12日，大陸派出高達25架軍機現身台西南空域。值得注意的是，這是繼3月26日大陸20架軍機繞台創下機群規模紀錄後，再次創新高記錄。解放軍出動了14架攻台主力殲16型戰機，分二個區域進行擾台飛行，並且穿越台海中線南端以東。據消息人士透露，4月12日一整天，台灣於東北空域與西南空域被解放軍軍機雙面包夾，態勢緊張。

值得注意的是，解放軍遼寧艦航母編隊剛剛通過台灣海峽，大陸軍機此時又大規模繞台並派出攻台主力殲16型戰機，如此高頻率的海空聯動亦引發外界密切關注。

另有消息傳出，台軍向澎湖列島部署台軍反隱形雷達，以提高對空中威脅目標的早期預警信息，不過大陸專家認為該裝置探測隱形飛機比較「雞肋」。