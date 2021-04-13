新疆棉花｜國產波鞋千五炒上四萬九　「愛國生意」長做長有？

撰文： 鄭文翔 最後更新日期： 2021-04-13 13:03

「新疆棉花事件」持續延燒，過去一段時間，最先惹出爭議的瑞典品牌H&M、美國與德國運動大廠Nike與Adidas陸續遭到中國內地輿論的強烈抵制，在許多購物程式（APP）或網購平台上，也已找不到相關品牌的產品。與此同時，網上傳出有人利用「愛國心」大肆炒作國產品牌波鞋，乃至於引起官媒關注。

國貨遭惡意哄抬

綜合內地媒體報道，不少人基於「愛國心」、「民族情感」，抵制原先十分受消費者青睞的西方運動品牌，就連許多原本時常拍片介紹Nike、Adidas波鞋的網絡測評人士近日影片量也大減，或是改拍其他鞋款。

有迹象顯示，內地消費者已大幅轉往國產品牌安踏、李寧等。相關品牌的股價亦在抵制潮中大幅上漲，國貨似乎正迎來「欣欣向榮」的契機。

肖戰成為「李寧」全球代言人 歷任品牌代表都係國際知名巨星：

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但沒想到的是，有少數「嗅覺敏銳」之人看中此一商機，開始大肆搜購相關產品，不論是一般波鞋，或是與美國國家籃球協會（NBA）球星聯名的系列波鞋，都被他們納入賬下。李寧之前推出的一款「韋德之道4代」波鞋的價格更被所謂的「愛國心」瘋狂哄抬，從定價1,499元人民幣炒到令人咋舌的48,889元。

另一方面，十分弔詭的是，雖然網絡上的輿論一面倒地「反H&M、Nike和Adidas」，但當各廠牌推出優惠活動、Nike在抵制後開賣近年來廣受歡迎的「Dunk」系列鞋款時，各門市仍舊門庭若市、各大商品依然熱賣，此情此景似乎與「抵制熱」有着明顯的矛盾。

打鐵仍需自身硬

此次，李寧為NBA球星韋迪（Dwyane Wade，內地稱韋德）所出的鞋款終於獲得「炒鞋」待遇，卻是由部份「居心叵測」的人所刻意為之，無怪乎連官媒新華網、人民網都發布文章批判，稱「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎！」、「借機哄抬國貨價格是自斷門路」，當初上架相關商品的購物程式也將波鞋下架。

點擊睇睇有咩人與一眾涉事品牌割席：

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對內地民眾與各大品牌來說，除了消極抵制之外，更好的做法或許可以利用此次「良機」檢視各大品牌的優缺點，努力提升自身產品的質量，將咄咄逼人的民族主義情緒轉化成對本土品牌發展與不合理市場的監督力度，這對相關品牌和產業的成長絕對會是一股強大的推動力。

在短時間內，民族主義情緒或可當作宣洩一時不滿的出口，然而，長期下去絕非良藥。打鐵還需自身硬，提升中國本土品牌的品質，讓外國民眾也心甘情願買中國的賬、甚至在未來西方社會也有機會「熱炒」中國波鞋，往這個方向去思考，或許是更好的方式。

須知，若只會一味抵制、倚賴內循環的經濟模式，固然可以撐得了一段時間，但為了長治久安，仍舊需要外循環的永續搭配，才能形塑更為健全的經濟與社會環境。