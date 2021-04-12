新疆棉花｜內地綜藝打格商標明星似表演無影腳　容祖兒全身淪陷

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-12 16:15

新疆棉花風波持續，兩岸三地多名知名藝人均陸續與涉事品牌割席，像是H&M、Nike、Adidas、Puma等品牌都被列為抵制對象。 近日內地多個綜藝節目均將出鏡者所穿服裝上相關的國際品牌標誌打格，熒幕上灰濛濛一片，部分節目甚至出現「滿屏格仔」的奇特場面，明星們更似乎在表演「無影腳」，引發關注。

《乘風破浪的姐姐2》的畫面灰濛濛一片（點圖放大）：

以湖南衛視的最近播出的明星女團競演真人騷《乘風破浪的姐姐2》為例，幾乎所有的女明星都被打格。鞋子是被打格的重災區，其中容祖兒從上到下，包括衛衣、褲子、鞋子都被打格，前後更有三雙鞋子被打格。除了容祖兒外，那英也有三條褲子被打格，楊丞琳、張柏芝等人也無一倖免。

《青春有你3》及《創造營2021》的打格情況（點圖放大）：

愛奇藝的偶像男團競演真人騷《青春有你3》的贊助商是Adidas，由於練習生在練習時穿的全身都是Adidas產品，故需要大量打格，最誇張的是60個人的畫面有59人被打格，以至於最新一期節目要延期播出。播出後的畫面很壯觀，一眼望過去都是格仔。

騰訊視頻的偶像男團競演真人騷《創造營2021》也有同樣的窘況。這節目的贊助商是Puma，練習生的T恤上面都有很大的Puma商標，連褲子上的商標也需打格。疑似因為打格的工作太多，後期製作人員有時候直接把下半部分畫面都以模糊方式處理。

其他節目的打格情況（點圖放大）：

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此外，在湖南衛視的離婚明星相親真人騷《怦然再心動》、湖南衛視在線視頻媒體平台芒果台最新開播的女性真人騷《聽姐說》及騰訊視頻的脫口秀節目《吐槽大會第5季》也出現同樣情況。