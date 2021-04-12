新疆棉花｜徐濠縈潮店售Adidas產品惹議　網民：不應道德綁架

繼瑞典服裝品牌H&M發出「抵制新疆棉」的聲明後，Nike、Adidas、New Balance等多個品牌都被揭曾發表「拒用新疆棉」的聲明，不少中港台藝人都發聲抵制。其中，陳奕迅上月25日發聲明稱，即日起終止與Adidas的一切合作，其妻子徐濠縈更表態抵制。

雖然事件告一段落，網民仍然關注陳奕迅的動態。近日，有網民就發現徐濠縈經營的潮店「HER」的官方Instagram上載了Adidas與Disney合作推出的限定聯乘產品照片，不少內地娛樂博主及新聞平台都轉發了有關消息。然而，有網民就認為不應該道德綁架，「已經第一時間割席了，就不要這樣窮追猛打了吧？」。