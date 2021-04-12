新疆棉花｜徐濠縈潮店售Adidas產品惹議　網民：不應道德綁架

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繼瑞典服裝品牌H&M發出「抵制新疆棉」的聲明後，Nike、Adidas、New Balance等多個品牌都被揭曾發表「拒用新疆棉」的聲明，不少中港台藝人都發聲抵制。其中，陳奕迅上月25日發聲明稱，即日起終止與Adidas的一切合作，其妻子徐濠縈更表態抵制。

雖然事件告一段落，網民仍然關注陳奕迅的動態。近日，有網民就發現徐濠縈經營的潮店「HER」的官方Instagram上載了Adidas與Disney合作推出的限定聯乘產品照片，不少內地娛樂博主及新聞平台都轉發了有關消息。然而，有網民就認為不應該道德綁架，「已經第一時間割席了，就不要這樣窮追猛打了吧？」。

徐濠縈經營的潮店「HER」的官方Instagram上載了Adidas與Disney合作推出的限定聯乘產品照片。（Instagram）

有內地娛樂博主轉發上述消息，並稱徐濠縈仍在自己經營的時裝店出售聯乘產品，實在讓人難以理解，希望她不要辜負粉絲的信任，不要做兩面三刀的事情，出售聯乘產品的事情只是誤會。不過，有關言論引起不少網民批評：

所以人家老婆做什麼跟你又有關係了

道德綁架是真的噁心

你真是閒的

關你屁事？ ？

我之前買的耐克現在也穿啊，花了錢就扔了那是傻，以後不買就好了嘛

請尊重她！任何事情都需要時間去改變接受！請相互尊重和理解！

徐濠縈不受老公陳奕迅與adidas割席影響　時裝店繼續售該品牌產品

（網易新聞／微博）

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