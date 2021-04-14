美國軍艦「遭遇」中國航母　「翹腳看遼寧艦」將不斷上演？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-04-14 13:15

中國海軍遼寧艦航母編隊與美軍「馬斯廷」號驅逐艦（USS Mustin，DDG-89），日前在菲律賓海近距離接觸，這是美國海軍軍艦距離中國航母最近的一次。美國海軍發佈「馬斯廷」號與遼寧艦「同框」的照片，引發了諸多關注，成為中美在西太平洋軍事博弈的最新證據。

美國海軍官網及Facebook等平台日前發佈「馬斯廷」號驅逐艦艦長裏格斯（Robert Briggs），以及美軍中校斯萊（Richard Slye）從艦橋操舵室外，目視遼寧號航艦經過的照片。由照片可見，並排航行的「馬斯廷」號與中國海軍遼寧艦的距離並不遠，甚至可以從美軍的視角看清遼寧艦舷號及其甲板上的艦載機。圖注顯示，該照片於4月4日拍攝於菲律賓海。

中國海軍遼寧艦航母與美軍「馬斯廷」號驅逐艦，日前在菲律賓海「同框」。（美國海軍官網）

有軍迷通過上述照片估算，中國海軍遼寧艦航母與美軍「馬斯廷」號驅逐艦的距離大約是1.5公里至3公里。中國《環球時報》引述專家指，從美軍發佈的照片來看，單對艦艇操作而言，這種距離在「正常範圍」，不屬於危險接近。遼寧艦航母編隊必然也察覺到了美軍艦隻的存在，只不過截至目前，北京方面沒有對外公佈相關信息。

此次美國海軍「馬斯廷」號驅逐艦近距離「遭遇」中國遼寧艦航母背後，有一個關鍵詞——台灣。

4月5日，中海軍新聞發言人高秀成證實：遼寧艦航母編隊「在台灣周邊海域進行訓練」，表示這是「例行性訓練」，往後也會「按計劃常態組織類似演訓活動」。中國軍方直接強調遼寧艦「在台灣周邊海域進行訓練」，不再掩飾上述軍事行動針對台灣的意圖，並且明確表態類似針對台灣軍事動作會是未來的常態。

據悉，此次在台灣周邊海域進行訓練遼寧艦航母編隊，有6艘艦艇組成，遼寧艦航母之外，還包括中國第一艘「萬噸大驅」055型南昌艦，第一艘「航母奶媽」901型綜合補給艦呼倫湖艦，兩艘「中華神盾」052D型導彈驅逐艦成都艦、太原艦，以及航母「貼身侍衞」054A型導彈護衞艦黃岡艦，都是中國海軍各艦種中最先進的主力艦。不過，在美國海軍公佈的照片中只出現了遼寧艦。

與此同時，美國近來一直在台海展示軍事存在。過去的2020年，美國海軍12次穿越台灣海峽，平均每月一次。美國國務卿布林肯（Blinken）4月11日表示，美國對中國「針對台灣的侵略性行動」感到關切，並警告稱任何人企圖通過武力改變西太平洋現狀都將犯下「嚴重錯誤」。

台媒報道稱，同樣隸屬美軍第七艦隊的導彈驅逐艦「麥凱恩」號（USS John S. McCain ，DDG-56）7日通過台灣海峽。這是拜登（Biden）1月20日就任美國總統後，美國軍艦第4度通過台灣海峽。中國4月8日指責美國軍艦穿航台灣海峽導致局勢緊張，解放軍東部戰區新聞發言人表示，東部戰區全程對其進行跟蹤監視。

總部設在北京的中國智庫北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知」計劃項目（SCSPI）稱，4月3日零時左右，「馬斯廷」號驅逐艦曾出現在了東海長江口附近海域，並從4月4日起一直跟蹤遼寧號在東海和南海的活動。

「馬斯廷」號是美軍主力驅逐艦，隸屬於美國海軍第71特遣部隊/第15驅逐艦中隊，後者是美國海軍最大的驅逐艦中隊，也是美國第七艦隊的主要水面部隊。美國海軍第七艦隊則隸屬於美國印度太平洋司令部屬下的太平洋艦隊，司令部設在日本的橫須賀港。兩岸70年分治歷史上，歷次台海危機都能看到美國海軍第七艦隊的身影。

這不是中國航母和美國海軍的第一次遭遇。美國社交媒體Twitter上流傳的一張衞星照片顯示，在2019年聖誕節當天，剛剛服役的解放軍「山東艦」航母編隊，在準備北上前往台灣海峽途中，在南海與美國海軍的「林肯」號航母（USS Abraham Lincoln，CVN-72）編隊「偶遇」。相關衞星照片顯示，面對美軍「林肯」號，「山東艦」航母編隊組成三角隊形，由3艘戰艦護衞位於C位的山東艦。

中國航母山東艦2019年南海「對峙」美航母細節曝光（詳情點擊大圖）：

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雖然目前中國的兩艘航母不如美國航母艦隊強大，《紐約時報》稱，但對於幾十年來主要致力於陸戰的軍隊來説，作為全球軍事力量的象徵，它們是重大成就。五角大樓的報告稱，該國海軍「繼續發展成為一支全球力量，逐漸將其行動範圍擴展到東亞以外，能夠在越來越遠的範圍內執行任務」。

與之相對應的是，美國海軍在西太平洋的軍事存在越來越強，美國海軍第七艦隊以「羅斯福」號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CV-71）為核心的航母打擊羣，在4月4日晨8時許通過了馬六甲海峽，進入中國南海海域；4月8日，美國海軍「馬金島」號（USS Makin Island，LHD-8）兩棲戒備大隊亦進入南海，已經在南海組成了一個「準雙航母」戰鬥羣。

這是「羅斯福」號打擊羣（CSG）繼今年1月25日、2月2日兩度進入南海後，今年第三次進入中國南海，遂行「自由航行」與部署任務。「狹小」的南海聚集如此多的美國鉅艦，外界猜測可能會與中國航母編隊相遇，一旦成真，也必將成為輿論的焦點。中國第二艘航母山東艦的母港即位於海南三亞。

隨着中國航母數量增長以及海軍實力的不斷增強，加之美國在亞太不斷加強軍事存在，未來在西太平洋，乃至更為廣闊的遠海，中美軍艦包括航母之間隔海相望乃至擦身而過，將是大概率事件。