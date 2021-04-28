印度疫情｜中國伸援手疑受冷待　美俄拉攏的新德里選擇多？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-04-28 14:21

南亞大國印度疫情徹底失控，連日來都有每日30萬感染病例與近3,000人死亡，嚴重程度遠甚於全球各國，不僅氧氣瓶等基本醫材不敷使用、更有火葬場拼命趕工卻仍來不及焚化屍體的情況發生，震撼世人，印度的醫療體系急需外援是不爭的事實。

印度告急，美國與西歐各國、俄羅斯、中國大陸三方紛紛對疫情嚴峻的印度伸出援手，這種集各國關愛於一身的特殊待遇，則可見值此大國博弈的重要時刻，「印太」所位居的關鍵地位。

以地理區位來看，印度佔據南亞次大陸主要版圖，東傍孟加拉灣、西臨阿拉伯海，北倚喜馬拉雅山，往南更扼守着中東地區與東南亞地區連結的印度洋海上通道，早在15世紀初，中國明代鄭和下西洋即曾以海路經過此地駛往非洲，而至16世紀初歐洲葡萄牙人航向亞洲時，印度更成為歐亞海路的關鍵跳板，爾後更為大英帝國在全球成長茁壯提供豐沛資源與市場。

4月21日，印度新德里火葬場大規模火化COVID死者遺體。（AP）

1950年印度正式獨立後，外交上奉行「不結盟」政策，在冷戰期間分別得到美國與蘇聯的援助，而冷戰後印度與美國、俄羅斯仍分別保持一定的經濟、軍事友好關係，但是與中國關係則受制於邊界緊張程度，冷熱不一。放眼國際政治舞台，印度作為南亞大國，與中國、俄羅斯、美國這幾個大國都有多年打交道經驗，而中美俄三國的博弈過程中，幾個大國的國家利益也常常在印度發生碰撞與角力，如今印度疫情嚴峻，大國們也紛紛伸出援手，凸顯印度仍為地緣政治博弈的重要角色。

而作為一種外交手段，美國、俄羅斯與中國大陸究竟想要在協助印度抗疫過程中，發揮什麼樣的國際政治角色或者是要達成什麼戰略目標呢？

首先，中國大陸願意援助印度的態度在外交部記者會上相當清楚體現，北京強調「中方一直高度關注印度疫情形勢發展，對印度國內近期疫情形勢惡化表示誠摯慰問，我們已第一時間表明願幫助印方抗擊新一輪疫情」、「如印方提出具體需求，中方願為印方抗擊新一輪疫情提供力所能及的支持和幫助」，而為何北京要這樣積極表態呢？

對北京來説，向印度送出橄欖枝，其實是不二之選，一方面這符合北京一貫強調的各國共同抗擊疫情論述、另一方面，就中印兩國關係而言，若是印度能夠接受北京的善意，也就會有助於續緩中印邊界的對峙，畢竟2020年新德里對中印邊界的強勢，與印度疫情上升趨勢有相關性，而此前中印關係並未如此冷峻，2017年印度還加入了北京主導的「上海合作組織」。

不過中國大陸4月26日對印度提供800台氧氣機、隨後將再提供10,000台的消息，竟然是由中國大陸駐斯里蘭卡大使館的推特（Twitter）所發出，且推文並未提到是不是收到了印度方面「提出需求」。

其次，美國總統拜登也在近期宣示「決心在印度需要幫助時伸出援手」，具體內容包含4月25日宣佈將立即提供生產Covishield疫苗（即AZ疫苗）所需的原料、快篩檢驗試劑組、人工呼吸器和防護裝備予印度；美國在西歐的盟邦法國、德國以及印度前殖民母國英國也提供了呼吸器等氧氣設備。

美國和盟邦紛紛援助印度，其實不全然出自於人權考量，例如疫情也相當嚴峻的巴西就沒有受到如此待遇，而對華府來説，印度的戰略地位確實遠比巴西要高，尤其是印度雖然一直沒有正面響應美國「印太」戰略、且還積極拉攏俄羅斯加入印度版的「印度太平洋倡議」（Indo-Pacific Oceans Initiative），不過新德里還是願意參與美國主導的「四方安全對話」（Quad），維繫與美國的政治軍事聯絡，對美國而言，此時積極援助印度，除了能具體展現對印太的實質付出外，也能收到示惠拉攏盟邦之效。

印度的地緣位置以及廣土眾民，曾經支撐大英大國邁向極盛，圖為1909年英屬印度地圖。（維基百科公有領域）

而此番贈予印度「瑞德西韋」藥物送暖的俄羅斯，與印度一直保有密切聯繫，尤其軍事上印度使用多款俄製武器（包含印度現役為一一艘航空母艦），而在戰略上，印度則力邀俄國進入印度版印太倡議中，近期印俄兩國外長在新德里會談，還討論了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問印度的事宜，而對莫斯科來説，與印度維持緊密聯繫、贈送藥物的戰略意義，除了凸顯俄國做為疫情下「世界秩序的平衡者」的角色定位外，還有助於宣傳俄國的「大歐亞夥伴關係」架構，包含印度與俄國的「清奈－海森崴走廊」（Chennai-Vladivostok Corridor）等，對於俄羅斯意圖主導的歐亞大陸物流一體化，都有重要意義。

此外，俄羅斯與印度共同關心的區域焦點，則是素有「帝國墳場」之稱的阿富汗問題，目前美軍即將在9月完全撤出，日後阿富汗局勢的穩定，俄國顯然希望能夠主導，而無論如何印度在其中都有一定的角色。

總而言之，從大國博弈的角度來看，各方救援印度雖然都是打着人權與健康權益的名號，究其實質，則更有深刻的國際權力結構考量，就此而言，這些抗疫物資其實都不會是「白送」給印度的，對此，新德里也必然是心裏有數。