中國駐印大使：堅定支持印度抗疫　鼓勵華企助印度獲取醫療物資

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-28 09:44

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，全球多個國家先後就當地醫療系統崩潰和資源極度短缺伸出援手，為其提供包括呼吸機在內的醫療設備。 中國駐印度大使孫衛東4月26日晚在Twitter發文表示，中國堅定支持印度抗擊疫情。孫衛東又說：「我們將鼓勵和指導中國公司積極參加合作，為印度獲得各種所需的醫療物資提供便利。」

印度疫情死亡人數連創新高，火葬場不堪重負（點擊大圖瀏覽）：

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此外，中國駐印度大使館發言人王小劍26日就印度疫情形勢答記者問時又表示，新冠肺炎疫情是全人類共同的敵人，國際社會需要團結一心、共同抗疫。中方對印度國內近期疫情形勢嚴峻表示誠摯慰問。

中國醫藥保健品進出口商會27日發出倡議書，表示願與印度朋友守望相助、攜手同行，共同應對威脅和挑戰，守護健康和生命。倡議書表示，作為中印醫藥產業合作機制的中方牽頭人，推動產業國際合作和組織協調防疫物資出口是其責任。中國醫藥保健品進出口商會倡議廣大中國醫藥企業迅速行動，支持印度全力抗擊疫情。對印度當前出現的醫療防疫物資短缺問題，盡己所能提供支持和幫助。

新華社報道指，中國醫療器械供應企業目前已收到來自印度至少2.5萬台製氧機訂單，將向印方緊急供應所需製氧設備。