懶人包｜Tesla質疑有人策劃車展維權事件　一文睇清來龍去脈

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-28 16:01

近日，Tesla因有車主在上海車展維權，以及屢出事故而備受關注，副總裁陶琳的「沒有辦法妥協」回應，更將公司推上輿論浪尖，官媒及政府部門先後發文評論事件。儘管事情已過去一周，但不停反轉的劇情一直讓Tesla始終佔據微博熱搜，成為傳媒關注焦點。 本文將通過Q&A的形式梳理「Tesla維權風波」的來龍去脈。

Q1：事件的起始是甚麼？

今年2月21日，張女士的父親駕駛Tesla Model 3私家車從旅遊景區回家，同行的包括張母、張女士以及其1歲多的侄女。張父通過紅綠燈路口時，發現踩剎車時車輛沒有減速，隨後私家車發生追尾，最終撞上路邊的水泥防護欄才停下。經醫院診斷，張父有輕微腦震盪，張母則有多處軟組織損傷。

張女士多次到河南鄭州市的Tesla店維權無果，遂於4月19日現身上海車展維權，她身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在Tesla車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」。因擾亂公共秩序，她最終被處以行政拘留5日。

事後，Tesla副總裁陶琳在展會現場以「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」回應事件，並強調「自己的調研顯示，90%的客戶都願意再次選擇特斯拉」。

Q2：民間輿論及官媒如何評價事件？

陶琳的強硬態度引起外界關注，不少網民都希望Tesla能尊重消費者，雙方盡快進行第三方鑑定，更直言陶琳向人留下的印象非常差。

《新華社》發表評論文章「誰給了特斯拉『不妥協』的勇氣」，指出事實真相如何，很難倉促定論，惟企業應該具備讓消費者滿意的產品和服務態度。

中紀委及中國消費者協會均發聲評論事件。中紀委指出，解決問題、化解糾紛，必須在法律框架下、通過法治方式解決。中國市場歡迎企業前來投資發展，但必須遵守中國法律法規、市場規則、尊重消費者權益。中消協則稱，尊重消費者是企業經營的首要前提，面對消費者的投訴，企業要提供合理的解釋和有效解決方案。

Tesla副總裁陶琳曾以「沒有辦法妥協」回應上海車展女車主維權事件。（21世紀經濟報導）

Q3：Tesla如何應對此次風波？

維權事件發生後，Tesla多次發聲明回應。4月19日，Tesla先後發布兩則聲明，稱公司一直與張女士積極協商，但對方不接受任何形式的第三方檢測，且拒絕所有解決方案，並表明「對不合理訴求不妥協，同樣是我們的態度」，並承諾如果是產品的問題，特斯拉一定堅決負責到底，「該賠的賠、該罰的罰。這是我們一貫的態度和處理方式」。

陶琳以「不妥協」回應事件，官媒及多個政府部門先後發文批評。4月20日，Tesla 就未能及時解決車主的問題深表歉意，並表示已成立小組專事專辦，盡力滿足車主訴求。

張女士一直要求Tesla提供行車數據。4月21日，Tesla表明願意向第三方鑑定機構、政府指定的技術監管部門或張女士，提供事發前半小時的車輛原始數據，並懇請鄭州市市監局指定第三方檢測鑑定機構。

4月25日，Tesla表示已與張女士取得聯繫，並積極與各級主管部門溝通，爭取在政府的指導和監督下盡快啟動調解，並推動第三方檢測。

Q4：事件最新進展是什麼？

除了向車主提供行車數據，Tesla更向傳媒公布了事故前一分鐘的行車數據。此舉隨即引起張女士不滿，認為Tesla未經其本人同意就擅自將行車數據對外公開。

同時，張女士對Tesla處理事件的態度、做法提出多項質疑，包括她從未表達過不接受第三方檢測，只是不接受Tesla指定的第三方檢測機構。對於陶琳曾聲稱車主要求巨額賠償，張女士則要求對方提出證據，否則就需要向她公開道歉，並保留追究法律責任的權利。

張女士不滿Tesla未經其本人同意就擅自將行車數據對外公開。（影片截圖）

4月28日，Tesla發布《關於上海車展「維權」張女士的溝通進展及事件說明》，詳細講述張女士一個多月以來在河南、上海等地的各種「維權」行為，並指對方在上海車展「維權」時曾假稱懷孕，同時表示希望張女士可同意雙方當面溝通，盡快解決事件。

此外，Tesla根據網民提供線索，指車展維權事件背後或有人策劃，將保留依法維護自身合法權益的權利。Tesla還稱，張女士的丈夫李先生曾明確表示，其身邊有來自北京的「團隊」在協助，與他人「合作」中受人幫助只能聽話，該「團隊」稱可以幫助他「洗白」並滿足其訴求。