「台灣2300萬選民才是我們的選民」　統派趙少康論述竟似李登輝？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-05-02 19:00

國民黨的主席選舉日益逼近，黨內也有不少暗潮湧動，其中最受矚目的是中廣董事長趙少康的「回黨」以及因之而起的新聞話題。4月28日下午，他受邀到國民黨中常會以「和平、奮鬥、救台灣」發表專題演講，再度吸引輿論注目。 雖然台媒普遍報道趙少康演講內容的主軸，系以「不選黨主席」為焦點，但若細看趙少康近40分鐘的演説，內容其實包羅萬象，觸及黨內團結、台灣社會公平正義、「漲價歸公」、政黨競爭、省籍分化以及台灣對外戰略等領域，涵蓋國民黨目前各方面的政策、論述乃至於定位問題。

趙少康4月28日赴國民黨中常會專題演講，對國民黨的兩岸論述給予很多建議，也進一步顯示出他心中的兩岸圖景。（吳逸驊／多維新聞）

尤其在兩岸的部分，他提到國民黨在美國跟中國大陸間應該要「等距」、「親美和中」，且國民黨跟「老共」應該要和平、「友好不討好」、「大家平起平坐」，趙少康特別強調「台灣2,300萬選民，才是我們的選民」。對於香港反修例示威風潮，他更透露，「我不知道發了多少簡訊」給時任國民黨主席吳敦義，希望他召開記者會大力抨擊中共，但吳敦義不願意，只發新聞稿，趙少康質疑「共產黨不對為什麼不敢講共產黨？你怕共產黨什麼？」

從這番話，其實顯露出趙少康心裏的國共關係乃至於兩岸關係圖景。對趙少康來説，「台灣」之於國民黨，其重要性已然遠遠大於「中華民國」之於國民黨，在他的演講論述裏面，完全沒有見到對「中華民國」圖景的想像，這樣的情景，與不過短短一年半前的趙少康言論，就有了巨大落差。

2019年10月趙少康曾投書媒體大談「中華民國的歷史使命」，在結尾處他提到「我們早已失去自信，失去自認我們制度的優越性，失去自己的話語權，把一切都交由北京定義，我們早已忘記『楚雖三户，亡秦必楚』的豪情，也早就放棄『躍馬中原，逐鹿天下』的壯志，我們不敢把民主開放向大陸推廣，不敢把自由多元對大陸宣揚，我們只敢關起門來自己鬥自己」，他認為「我們的人口就算不如人家多，我們的資源就算不如人家豐富，如果我們堅持我們的正義與價值，我們對大陸還是有號召與影響力，最怕的是我們放棄了自己的歷史使命，一心跟着老美做馬前卒，則我們就是歷史的罪人，會受到後人的唾棄」。

這樣一種胸懷全中國、大談「歷史使命」的氣度，在趙少康此次演説中，竟難覓得隻字片語。眾所皆知，趙少康長年以「反台獨」立場著稱，尤其是反對李登輝擔任國民黨主席時所推動的路線變革，因而在1993年時與李勝峯、陳癸淼等人另起爐灶成立新黨，新黨就是一個標榜「國家統一」的政黨，趙少康拋出「急獨時間表」更曾給李登輝帶來不少壓力，李登輝被迫出面澄清「説李登輝在搞台獨，這種謠言是有政治陰謀的」，而1995年在趙少康操盤下，新黨贏得21席立委，躍居當時台灣立法院的第三大黨。

趙少康雖然大力批判李登輝（中）的台獨路線，但是他在國民黨中常會的演説，卻也並沒有跟李登輝的台灣主體性思維有巨大差異。（AP）

然而，矛盾的是，此番趙少康所提關於國民黨的政治路線願景，背後邏輯充滿着李登輝政治改革遺產的影子，除了他隻字未提統一目標之外，也完全沒有觸及對中國大陸民心的展望與拉攏、甚至連3月曾提的「兄弟登山、各自努力」之兩岸制度性競爭都明顯退卻，反而僅止於強調「台灣2,300萬選民，才是我們的選民」，這恰恰與李登輝「創建新中原」如出一轍，也切合李登輝關於「台灣主體性」的命題。

如果趙少康這套論述，就是回應他當初宣佈重返國民黨時所説的，「將來一定會提出兩岸政策」，那其實趙少康跟江啓臣也並沒有根本上的差異，也不會在本質上有別於國民黨十餘年來除洪秀柱外的任何一位領導人的看法。

然而，這種「國民黨只要放眼台灣就好」、「兩岸各自經營不要干涉也不要談統一」的立場，其實沒有注意到兩岸格局早已起了極大的變化，不是1990年代、或者是馬英九執政時期可堪比。國民黨想要跟共產黨「平起平坐」，又怎麼能夠忽視九二共識及其後的政治涵義問題？以趙少康為代表的國民黨人，如果始終不願對兩岸未來終局的各種可能性提出論述，而只想要用「和平」包裝「永遠維持現狀」，則在立場上將很難跟民進黨拉開，趙少康此時的表態，也不過是與過往數十年的自己分道揚鑣。