國民黨主席選舉｜趙少康赴中常會演講宣布棄選　提出兩大黨務改革

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-28 17:49

台灣資深媒體人、重返國民黨中國廣播公司董事長趙少康早前表態參選黨主席，惟他在周三（28日）赴國民黨中常會進行專題演講時，一上台就稱「我不會參選國民黨主席」。 另一方面，趙少康在演講中有針對國民黨黨務提出兩大改革，黨主席部分主張「在野專職，執政時總統兼主席」概念。至於中常委改革則是建議人數以15加減2名為原則，並改成區域選舉。

趙少康赴國民黨中常會專題演講，當場宣布不會參選黨主席。 （吳逸驊攝）

趙少康稱，原本是為了「救黨救國」才會參選國民黨主席，但選舉辦法規定要一年黨齡才能參選，雖然他實際黨齡有20多年，但重新加入至今不足到一年，「大家不必麻煩，也不用修選舉辦法，無論修或不修他都不會參選國民黨主席。」趙少康並強調，報國的路不是只有一條，有很多條。

趙少康在演講中猛烈批評民進黨，同時亦稱國民黨「太老太保守」，離人民太遠。趙少康認為，國民黨要勝虜選就要改政策，國民黨執政有八大主張，兩岸和平、經濟繁榮以世界為市場、社會正義保護弱勢、永續發展環境超越一切、照顧青年買得起房也養得起孩子、改革教育加強技職教育、中美也要等距，以及尊重文化強化表演藝術。

國民黨中常會前，黨主席江啓臣與趙少康握手問好。 （吳逸驊攝）

趙少康並提到黨務兩大改革方向，認為國民黨制度要柔性、內造化，要做柔性政黨。國民黨執政時總統兼任黨主席，在野時要專任黨主席。而中常委選舉要變成將台灣分作7個區，共選出7名中常委，另外規定市長和立法院黨團三長為當然中常委，並由黨主席推薦公正人士3名為中常委。趙少康強調，國民黨要高舉「中華民國」大旗，替年輕人服務，要打贏民進黨不容易，但不戰鬥、不團結是不能贏，要一起努力贏回台灣、贏回下一代。

（綜合報道）